خاص | إخطار أميركي إلى بغداد ببدء استهداف الفصائل المساندة لإيران

- تلقت بغداد رسالة أميركية تشير إلى بدء هجمات نوعية ضد الفصائل المسلحة الموالية لإيران، مع دعوة لإبعاد الجيش العراقي عن مواقع هذه الفصائل. استهدفت الضربات الجوية مقرات "الحشد الشعبي" وفصائل مثل "كتائب سيد الشهداء" و"النجباء". - أكدت مصادر أمنية أن الهجمات نُفذت بواسطة مسيّرات وطائرات "أباتشي" أميركية، واستهدفت مقرات "الحشد الشعبي" وقاعدة التاجي. أعلنت الفصائل المسلحة انخراطها في الحرب إلى جانب إيران. - حذر أكرم الكعبي من وجود "واشي" يسرّب معلومات عن الفصائل، مما يهدد المقاومة الإسلامية. تعثرت جهود الحكومة العراقية في إقناع الفصائل بعدم التدخل في الحرب.

قال مسؤول عراقي حكومي لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ بغداد تلقت رسالة أميركية خلال الساعات الماضية تفيد ببدء هجمات نوعية ضد الفصائل المسلحة المساندة لإيران، والتي استهدفت الوجود الأميركي في جنوب العراق وشماله. وأكد المسؤول ذاته، أن التصعيد الذي شهدته عدة مدن عراقية في استهداف وحدات ومقرات تابعة لـ"الحشد الشعبي"، جزء من عملية رد أميركية واسعة، قد تتسع لتشمل قيادات وأعضاء بارزين في الفصائل المسلحة"، مؤكداً أن واشنطن دعت إلى إبعاد الجيش العراقي عن مواقع أو المقرات التابعة لهذه الفصائل.

وتواصل "العربي الجديد"، مع قيادي في فصيل عراقي، وقال إنّ "الساعات الأخيرة شهدت 14 ضربة جوية بين صاروخ من طيران حربي، وأخرى بواسطة مسيرات مفخخة استهدفت خمس مقرات تابعة لفصيل كتائب سيد الشهداء في أحياء متفرقة من مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى)"، مؤكداً أن "قاعدة التاجي التي تتواجد فيها مقرات لفصيل النجباء تعرضت أيضاً لضربات، وهذه الهجمة الأكبر على المقرات منذ أعوام، ما يعني أن العراق بات جبهة جديدة من قبل العدوان الأميركي والإسرائيلي".

وأكدت مصادر أمنية عراقية أن المسيّرات وطائرة نوع "أباتشي" أميركية انطلقت من قاعدة حرير في أربيل بإقليم كردستان، شمالي العراق. وقالت مصادر أمنية لـ"العربي الجديد"، إن "مقراً تابعاً للواء 41 في الحشد الشعبي اُستهدف بقصف صاروخي مساء اليوم الجمعة"، مبينة أنه "تم استهداف قاعدة التاجي بثلاثة صواريخ"، فيما "تمكنت الدفاعات الجوية العراقية من إسقاط مسيرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي".

ويبدو أن الحرب الأميركية والإسرائيلية وصلت نيرانها بشكلٍ عملي إلى العراق، خصوصاً وأن ما يُعرف بـ"فصائل المقاومة الإسلامية" في العراق، أعلنت دخولها الحرب رسمياً إلى جانب إيران، هي "كتائب حزب الله"، و"حركة النجباء"، و"كتائب سيد الشهداء"، و"حركة أنصار الله الأوفياء"، وهي جماعات مسلحة تمتلك تاريخاً طويلاً من العمل المسلح، وترتبط سياسياً وأيديولوجياً بمحور إقليمي تقوده إيران. وقد بّررت هذه الفصائل مشاركتها بما وصفته بـ"الدفاع عن محور المقاومة".

وتنفذ هذه الفصائل منذ بدء الحرب الأخيرة على إيران، عمليات قصف لمواقع ومنشآت أميركية في مطار بغداد الدولي، وقاعدة حرير بمدينة أربيل وكذلك القنصلية الأميركية فيها. وأعلن عدد من الفصائل العراقية الانخراط العسكري المباشر في دعم طهران ضمن هذه المواجهة، بينما فضلت فصائل أخرى الاكتفاء بالدعم السياسي والإعلامي من دون الانخراط في عمليات عسكرية، ما يعكس تبايناً لافتاً في الحسابات السياسية والعسكرية داخل هذا المعسكر.

ويظهر جلياً عودة الأسماء البديلة لبعض الفصائل، مثل "سرايا أولياء الدم"، و"أصحاب الكهف"، و"المقاومة الإسلامية"، و"الكفيل"، وغيرها وهي واجهات لفصائل مسلحة نافذة بالعراق، تستخدمها في العادة للمناورة السياسية وحسابات داخلية في العراق، من بينها توسيع جبهة المشاركين في الانخراط في الحرب.

من جهته، حذر الأمين العام لحركة "النجباء" (أبرز فصائل العراق)، أكرم الكعبي، اليوم الجمعة، من وجود ما وصفه بـ"الواشي" الذي يسرّب معلومات عن "المجاهدين"، مشيراً إلى "خطورة هذه الممارسات التي تهدد المقاومة الإسلامية في العراق". وأكد الكعبي أن "وجود المقاومة وسلاحها وعملياتها حق مشروع وواجب شرعي وأخلاقي، وأن أي تسريب للمعلومات يُعد خيانة تستغلها القوى المحتلة لتحقيق مصالحها، ناصحاً (البعض الذليل) إلى الكف عن التملق للأمريكان"، وفقا لقوله.

ونقل "العربي الجديد"، عن نشطاء وباحثين في الشأن العراقي تعليقاتهم عن مفردة "الواشي" التي ذكرها الكعبي في بيانه، مفسرين إياها، أنها "تؤشر إلى وجود طرف عراقي فاعل، وقد يكون عنصراً هاماً في الحكومة، على صلة بالأجهزة الأمنية وبالوسط السياسي والفصائلي، ويقدم المعلومات للجهات التي تطلب أي تحديثات عن تحركات الفصائل"، فيما أشاروا إلى أن "بيان الكعبي صدر قبل ساعات، وبعدها جرى استهداف قاعدة فيكتوريا بالقرب من مطار بغداد، ما يؤشر إلى كون الاستهداف الأخير هو رد فصائلي على تجاه الطرق الواشي"، وفقاً لتعبير الكعبي.

وخلال الأيام الماضية، تعثرت جهود الحكومة العراقية في إقناع جميع الفصائل المسلحة بعدم التدخل في الحرب الدائرة في المنطقة، فيما تواجه عدة مدن عراقية منذ أيام تصعيداً أمنياً لافتاً، أبرزها أربيل وبغداد والأنبار وبابل، عبر اعتداءات جوية تنفذها طائرات أميركية. وتنفذ الفصائل عمليات قصف لمواقع ومنشآت أميركية في مطار بغداد الدولي، وقاعدة حرير بمدينة أربيل، وكذلك القنصلية الأميركية فيها.