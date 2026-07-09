- يصر أهالي بلدة الغندورية في جنوب لبنان على العودة إلى منازلهم المتضررة رغم الدمار الواسع ونقص الخدمات الأساسية، معتمدين على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش. - تم توقيع اتفاق إطار أمني بين لبنان وإسرائيل يشمل مناطق تجريبية، لكن إدراج الغندورية ضمنها يثير رفض الأهالي والمرجعيات المحلية، خاصة مع عدم وجود قوات إسرائيلية في البلدة. - تواجه الغندورية تحديات أمنية واقتصادية مستمرة بسبب السيطرة النارية الإسرائيلية والدمار اللاحق بالبنية التحتية، مما يجعل الحياة اليومية صعبة دون دعم كافٍ.

مشهدان يختصران واقع بلدة الغندورية جنوبي لبنان اليوم: الأول، إصرار العديد من العائلات على العودة رغم حجم الدمار الواسع، واختيار المبيت بين الركام وفي منازل متضرّرة بدلاً من البقاء في حالة نزوح مستمر. والثاني، ترقّب تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الإطار

بين لبنان وإسرائيل، بعدما بات متداولاً أن البلدة أُدرجت ضمن المناطق التجريبية إلى جانب فرون وزوطر الغربية، علماً أنها غير محتلة ولا وجود للقوات الإسرائيلية فيها.

وبحسب البند الثالث من الاتفاق الذي وُقّع في 26 يونيو/ حزيران الماضي، فإنّ "القوات المسلحة اللبنانية تتولى تدريجياً المسؤولية الأمنية الكاملة والفعّالة في مناطق تجريبية، تشكّل الآلية التي يجري من خلالها تنفيذ إعادة الانتشار المرحلية والمتحقق منها للقوات الإسرائيلية، بالتوازي مع انتشار القوات المسلحة اللبنانية". وينصّ الاتفاق على منطقتين تجريبيتين من دون تسميتهما، إلا أنّ تصريحات وتسريبات إسرائيلية سارعت إلى الحديث عن فرون والغندورية وزوطر الغربية، من دون أي اعتراض أو نفي رسمي لبناني، رغم أنّ هذه البلدات غير محتلة ولا وجود للقوات الإسرائيلية فيها، في حين كان لبنان يشترط خلال جولات التفاوض أن يبدأ الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من مناطق محتلة.

وترفض مرجعيات وأهالي الغندورية ما يرد في التصريحات الإسرائيلية، وكذلك ما ورد على لسان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بشأن إدراج البلدة ضمن ما وُصف بـ"المنطقة التجريبية"، مؤكدين أن هذه التوصيفات لا تعكس واقع البلدة، ولا تستند إلى الواقع الميداني. وكشفت جولة لـ"العربي الجديد" في الغندورية بقضاء بنت جبيل أن قوات الاحتلال ليست موجودة في البلدة، علماً أنها حاولت خلال العدوان التقدم إليها والسيطرة عليها، تمهيداً أيضاً للوصول إلى فرون، لكنها أخفقت في ذلك.

لا يمكن الوصول إلى بلدة الغندورية إلا من خلال مسار واحد (حسين بيضون/العربي الجديد)

وتتولى وحدات من الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" تسيير الدوريات داخل البلدة، لكنها تبقى محاطة ببلدات محتلة أو خاضعة لسيطرة نارية إسرائيلية، مثل الطيبة والقنطرة والقصير. كما لا يزال وضعها الأمني هشاً، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء، ومواصلة جيش الاحتلال تنفيذ عمليات عسكرية واعتداءات في قرى محاذية، بينها تفجير طاول بلدة القنطرة أثناء الجولة.

وبحسب رصد "العربي الجديد"، فإنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمد خلال العدوان ومحاولات التوغل لدخول البلدة، إلى تنفيذ عمليات تجريف وتخريب واسعة، إذ إنّ حجم الدمار كبير جداً، ويطاول الطرقات والشوارع والمباني والمحال التجارية، والمعالم والحسينيات والجوامع والمستوصفات والجبانة، والبنى التحتية، ما حوّلها إلى منطقة منكوبة، تفتقد إلى أبسط الخدمات من كهرباء ومياه، مع صعوبة في الوصول إلى السلع الأساسية والمواد الغذائية.

مبان مدمرة بفعل العدوان الإسرائيلي على الغندورية (حسين بيضون/العربي الجديد)

ويؤكد رئيس بلدية الغندورية، محمد علي نادر، لـ"العربي الجديد"، أننا "لن نقبل أن تكون الغندورية منطقة تجريبية، يعمد فيها جيش الاحتلال إلى إطلاق النار على أي شخص يريد وأي ساعة يشاء، فهذا غير مقبول، والوصف لا ينطبق عليها، فهي ليست محتلة، والإسرائيلي غير موجود فيها، فكيف ينسحب من منطقة ليس موجوداً فيها؟". ويشير نادر إلى أنّ الغندورية "تفصل بين محافظتي النبطية وبنت جبيل، وعدد سكانها بين 1500 و2000 نسمة، وفيها تقريباً 256 وحدة سكنية، وهي تلة استراتيجية يحلم بها العدو، وعلى مرّ تاريخ الحروب الإسرائيلية، كان يسعى إلى تدميرها، وسبق أن دمّرها كلياً عام 1978، واليوم يفعل الأمر نفسه، بحيث إن الدمار واسع وكبير، وأدى إلى تغيير معالم البلدة، وجعل منها منطقة منكوبة، فلا مواد غذائية، ولا كهرباء ولا مياه، ولا خزانات مياه، والبئر الارتوازي مدمّر".

في المقابل، يلفت نادر إلى أنّ "البلدة غير محتلة، والدليل أن هناك عائلات تقصدها بشكل مستمرّ بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وقد استأجرت بيوتاً في مناطق خارجها، باعتبار أن منازلها دمّرت بالكامل، وهناك عائلات اختارت البقاء فيها رغم أن منازلها غير صالحة للسكن، وعمدت إلى افتراش الأرض، والنوم تحت الركام، وتحت سقف متضرّر، لا سيما أن النزوح كان مكلفاً في ظل بدلات الإيجار المرتفعة، بينما الناس منذ أربعة أشهر بلا عمل ولا مدخول، وهي تعتمد بشكل أساسي على الزراعة".

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ويشير رئيس بلدية الغندورية إلى أنّ "البلدية باشرت رفع الأنقاض والقيام ببعض أعمال الصيانة، لمساعدة الناس قدر الإمكان على البقاء والعودة، وتأمين الطرقات لتسهيل وصولهم إلى منازلهم، رغم محدودية الإمكانات المالية والموازنات التي تُقرّ للبلديات"، لافتاً، في المقابل، إلى أنّ البلدية لا تزال مترددة في رفع الردم "فلا شيء يطمئن أننا بخير، فالغندورية تبعد 100 متر عن مكان وجود العدو في القنطرة، ولا يمكن المخاطرة بالتنقل والوصول إلى طرقات تؤدي إلى وادي الحجير، فالعدو غدّار، ولهذا قام الجيش اللبناني بإقفال هذه الطرقات حفاظاً على أمن وسلامة الناس".

يعمل ويعيش أهالي الغندورية بين أنقاض المنازل المتضررة بفعل العدوان (حسين بيضون/العربي الجديد)

ولا يمكن الوصول إلى بلدة الغندورية إلا من خلال مسار واحد يُعدّ الأكثر أماناً، وهو عبر طريق جسر القاسمية، دير قانون النهر، معروب، دردغيا، صريفا، برج قلاويه. وخلال التنقّل في الغندورية، يمكن رصد حجم الدمار الكبير الذي طاول البلدة، لكن رغم أن المباني بغالبيتها لم تعد صالحة للسكن، إلا أن بعض الأهالي أصرّ على العودة، وافتراش الأرض، والنوم تحت سقوف مهددة بالانهيار أو على الركام، بدل البقاء بحال نزوح، وهو وضع أحد المواطنين علي قدوح، الذي يعيش مع عائلته، وأولاده الثلاثة، في بيته المتضرّر للغاية، مؤكداً أن "رغبتنا ولهفتنا للعودة إلى منزلنا وأرضنا أكبر من الخوف من أن ينهار أو يسقط البيت".

ويقول قدوح لـ"العربي الجديد": "الغندورية اليوم بلدة منكوبة ومتضررة بنسبة تتجاوز 95%، وعدد قليل من العائلات عاد إليها، رغم أن مقومات الحياة ليست موجودة، فلا كهرباء ولا مياه، لكننا صامدون، ونفسياً نحن مرتاحون أكثر من أي مكان نزوح". ويشير قدوح إلى أنّ "الغندورية كان لها حصة من كل الحروب الإسرائيلية السابقة، لكن المحتل الإسرائيلي عجز عن السيطرة عليها، وليس موجوداً فيها اليوم، وهو باع لحكومتنا أنها منطقة تجريبية، فهو لم يدخل إليها لينسحب منها"، وفق قوله.

ووسط الدمار الكبير، وعلى أنقاض بيت ابنه المهدّم، يواصل حسين حمود ممارسة تجارة الفحم، بعدما دمّرت الغارات ممتلكاته من منزل ومستودعات، ويؤكد أن لا حلّ سوى الاستمرار بالعمل بما تيسّر، "فمضطرون للعمل كي نعيش ونأكل". ويقول حمود إن بعض العائلات اضطرّ إلى العودة، والمبيت تحت الردم، "في وقت لا أحد يسأل عن الغندورية، وشعبها متروك، فلا سبيل آخر لدينا، ولم يعد لدى الناس قدرة على تحمّل تكاليف الإيجار"، مشيراً إلى أن منزله تهدّم عام 2006، وتضرّر كذلك في حرب 2024، والعدوان الأخير أيضاً.

أهالي الغندورية يصرّون على العودة ورفض توصيف المنطقة التجريبية (حسين بيضون/العربي الجديد)

أما علي حمود، فيعيش وعائلته في منزل متضرّر أيضاً، وسط معاناة من الوصول إلى الخدمات الأساسية للعيش، من كهرباء ومياه، مشدداً في الوقت عينه على أنّ "الإنسان لا يمكن أن يرتاح إلا بأرضه، فالهواء في أرضنا غير"، مضيفاً "حتى لو أن القصف مستمرّ في البلدات المحيطة والدمار كبير، لكن بالنا مرتاح"، على حدّ تعبيره. وكان حمود قد غادر لبنان عام 2021 إلى أفريقيا في ظلّ الانهيار النقدي في البلاد، ويحرص كل فترة على العودة إلى أرضه وأهله، وهذا ما فعله قبل شهر، إذ عاد إلى الغندورية لمساعدة أهله وإخوته العناصر في الجيش اللبناني، والاطمئنان على حالهم قبل أن يغادر.

ويأسف حمود لأن وضع البلدة منكوب، و"رغم كل مناشداتنا عبر الإعلام فلا شيء اختلف. لم نرَ أي منظمة أو جمعية دخلت الغندورية وسألت عن أهلها وحاجاتهم، وعن أبسط الأمور من مياه وكهرباء، حتى إن البلدية أوصلت صوتها، ولم يتجاوب أحد معها". ويقول حمود إن "العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة في البلدات المحيطة، والتفجيرات تُسمع خلال النهار والليل، والآن نُفّذ تفجير في القنطرة سمعناه خلال المقابلة، وهذه الأصوات تؤثر بأولادي، وهو ما دفعني إلى استئجار منزل لهم خارج البلدة".