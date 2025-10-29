حميدتي عن سيطرة قواته على الفاشر: نقطة تحوّل لوحدة السودان

- سيطرة قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) على مدينة الفاشر تُعتبر "نقطة تحول" في الصراع مع الجيش السوداني، حيث كانت الفاشر آخر معقل للجيش في دارفور. - شهدت الفاشر مجازر مروعة ارتكبتها قوات الدعم السريع، مما أدى إلى مقتل مئات المدنيين، وأعلن حميدتي عن تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث. - دعا حميدتي المنظمات الإنسانية لإغاثة الفاشر ودارفور، وأكد على السماح بحركة المدنيين، مع انسحاب قواته لتتولى الشرطة الأمن.

اعتبر قائد ميلشيات "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الأربعاء، أن سيطرة قواته على مدينة الفاشر في السودان تمثل "نقطة تحول" في الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين بين المليشيا والجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.

وشهدت الفاشر، التي كانت المعقل الأخير لقوات الجيش السوداني في إقليم دارفور، مجازر مروعة ارتكبتها مليشيا قوات الدعم السريع وراح ضحيتها مئات المدنيين. وقال زعيم المليشيا المعروف باسم "حميدتي" في خطاب له، إن السيطرة على الفاشر "نقطة تحول لوحدة السودان سلما أو حربا". وأضاف: "طوينا صفحة الحرب في مدينة الفاشر ونفتح الآن صفحة السلم".

وأعلن حميدتي عن تشكيل "لجنة تحقيق في ما وقع بالمدينة"، في إشارة إلى المجازر والفظائع التي ارتكبتها قواته ووثقت جزء منها بكاميرات الهواتف المحمولة، حيث ظهر عناصر المليشيا وهم يحتفون بتصفية مدنيين بأساليب شتى. وقال: "نعرب عن أسفنا لما وقع في مدينة الفاشر، ولكن الحرب فرضت علينا"، معلنا عن "السماح بحركة المدنيين في الفاشر بشكل فوري وكامل ودون عوائق".

ودعا قائد قوات الدعم السريع "المنظمات الإنسانية لإغاثة الفاشر وما حولها ودارفور وكردفان"، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى معلومات عن "مقتل 460 مريضاً وأشخاص يرافقونهم في المستشفى السعودي للتوليد في الفاشر وخطف عاملين في مجال الصحة" إثر هجمات المليشيا. وذكر قائد مليشيا الدعم السريع أن قواته تلقت أوامر بالخروج من الفاشر "بعد إزالة العوائق لتتولى الشرطة الأمن فيها".

وأشارت تقارير أممية إلى نزوح الآلاف من المدينة عقب وقوعها في قبضة "الدعم السريع" وعلى وقع المجازر المرتكبة. وقال قائد "الدعم السريع" إن "أهل الفاشر سيعودون بعد أيام إلى مدينتهم آمنين". وبعد أكثر من 18 شهراً من حصار دام، سقطت الفاشر الأحد بيد قوات الدعم السريع، وكانت آخر معقل للجيش في إقليم دارفور، ما أتاح لتلك القوات بسط سيطرتها الكاملة على الإقليم الشاسع الذي يشكل نحو ثلث مساحة السودان.