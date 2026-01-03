حملة مكافحة الفساد في الصين... أداة شي لتصفية الخصوم؟

- أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على أهمية مكافحة الفساد في خطته الخمسية المقبلة، مع التركيز على كبار القادة والكوادر القيادية، مشددًا على ضرورة التحقيق الفوري ومعاقبة المخالفين. - يرى مراقبون أن حملة مكافحة الفساد تهدف إلى إحكام قبضة شي على المسؤولين، بينما يعتبرها آخرون أداة لتصفية الخصوم، حيث تم عزل عدد من المسؤولين والجنرالات المتهمين بالفساد. - رغم مرور عقد على الحملة، تستمر الانتهاكات، ويعتبر بعض الباحثين أنها تُستخدم لتضليل الرأي العام وتمهيد الطريق لاستمرار شي في الحكم.

حدد الرئيس الصيني شي جين بينغ، في خطابه السنوي الأربعاء الماضي، أولويات السياسة العامة لخطة الصين الخمسية المقبلة من عام 2026 إلى عام 2030، والتي تضمنت حملة مكافحة الفساد. وقال إن هيئة مكافحة الفساد في الصين يجب أن تركز جهودها خصوصاً على كبار القادة والكوادر القيادية في المناصب الرئيسية. وأضاف أن هناك مشاكل سوء سلوك مستمرة ومتكررة وخبيثة بشكل متزايد بين مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، مشدداً على أن أولئك الذين انتهكوا اللوائح (القواعد والأنظمة)، وكذلك من عليهم أي علامة على سوء السلوك، "يجب التحقيق معهم ومعاقبتهم بشدة على الفور"، كما يجب "ألا نمنح المسؤولين الفاسدين أي ملاذ آمن".

سياسة صارمة للحزب الحاكم

وكانت صحيفة "تشيوشي" التابعة للحزب الشيوعي الحاكم قد كشفت أخيراً، أن الرئيس الصيني كان قد حذر في اجتماع هام عُقد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الكوادر الحزبية من استغلال النفوذ والسلطة. وقال إن مكافحة الفساد في الصين لا تزال خطيرة ومعقدة، ولا ينبغي لأحد أن يتوهم أن بإمكانهم الإفلات من العقاب على الفساد، إذ لن يكون هناك أي تهاون في حملة مكافحة الفساد المستمرة منذ فترة طويلة. وأضافت الصحيفة الحزبية، أن شي قال للمسؤولين في الجلسة العامة الرابعة للجنة المركزية للحزب في بكين: "يجب ألا نتوقف لحظة أو نتراجع قيد أنملة، كما ينبغي ألا يغفل أحد عن هذا الأمر (الفساد)"، مشدداً على ضرورة الحفاظ على موقف ضغط شديد ضد الفساد في جميع الأوقات، والتحقيق في قضايا الفساد ومعاقبة مرتكبيها وفقاً للقانون واللوائح ذات الصلة.

في هذا السياق يرى مراقبون أن شي مستمر في إحكام قبضته على سلوك المسؤولين في الحزب والدولة لاستكمال مشاريعه ومخططاته طويلة الأمد، سواء في ما يتعلق بتنمية البلاد، أو إدارة العلاقات الخارجية. بالمقابل يعتبر آخرون أن الرئيس الصيني يستخدم هذه الحملة أداةً لتصفية خصومه ومنافسيه، بهدف الاستمرار في السلطة إلى أطول وقت ممكن. وكانت لجنة مكافحة الفساد في الصين قد قامت أخيراً بمراجعة تقرير وإقراره يرتبط بتحقيق بشأن خمسة مسؤولين كبار وتسعة جنرالات عسكريين اتُهموا جميعاً بالفساد، وتم عزلهم من مناصبهم وطردهم من الحزب. أبرزه هؤلاء هم: هي وي دونغ، الذي كان نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية وعضو المكتب السياسي، ومياو هوا، الذي كان مسؤولاً عن السياسة والأيديولوجيا وشؤون الأفراد في الجيش وعضو اللجنة العسكرية المركزية، وتانغ رينغ يان، وزير الزراعة والشؤون الريفية السابق، وجين شيانغ جون، حاكم مقاطعة شانشي السابق. ومن المقرر أن تعقد اللجنة المركزية لفحص الانضباط، وهي أعلى هيئة لمكافحة الفساد في البلاد، اجتماعاً هاماً في الفترة من 12 إلى 14 يناير/ كانون الثاني الحالي، والذي سيحدد أولويات عمل اللجنة لعام 2026.

أهداف حملة مكافحة الفساد في الصين

في هذا الصدد قال مدير معهد الجنوب للدراسات الدولية الصيني، وانغ خه، لـ"العربي الجديد"، إن الرئيس الصيني لطالما اعتبر أن الفساد في الصين يمثل أكبر تهديد يواجه الحزب الشيوعي، لأن وجود كوادر فاسدة في دوائر صنع القرار قد يتسبب في انعكاسات خطيرة على مسار السياسات الحزبية والحكومية، فضلاً عن المس بصورة الحزب العامة.

وانغ خه: لا تزال هناك انتهاكات لقواعد السلوك والانضباط الحزبي

وأضاف أنه "على الرغم من مرور أكثر من عقد على إطلاق هذه الحملة، لا تزال هناك انتهاكات لقواعد السلوك والانضباط الحزبي، وذلك بدليل الكشف المتواتر عن ضبط شخصيات قيادية في قضايا فساد". وبالتالي اعتبر وانغ خه أن استمرار هذه القضايا بمثابة تذكير آخر بأن المعركة لا تزال طويلة ومستمرة، ما "يستدعي المزيد من الصرامة التي دعا لها شي في خطابه الأخير". في المقابل، رأى الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية في تايبيه (تايوان)، خون وانغ، في حديث مع "العربي الجديد"، أن الرئيس الصيني نجح في تسويق حملته الشهيرة لمكافحة الفساد في الصين "لتضليل الرأي العام وإيجاد مبررات لتنحية قيادات في الحزب والدولة واعتقالهم". واعتبر أن "جوهر هذه العملية يقوم على تصفية الخصوم والمنافسين المحتملين لشي وحلفائهم في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي؛ أعلى هيئة قيادية في البلاد".

خون وانغ: حملة مكافحة الفساد معول يعبّد الطريق أمام استمرار شي في الحكم

وفي رأي خون وانغ، فإنه بهذه الطريقة "تبدو حملة مكافحة الفساد معولاً يعبّد الطريق أمام استمرار شي في الحكم، والذي برز بشكل لافت حين قام بتعديلات دستورية سابقة لتمديد ولايته لأكثر من فترتين، في خرق واضح للبروتوكولات المعمول بها منذ عهد الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ". يشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أطلق حملته الشهيرة لمكافحة الفساد منذ توليه السلطة في عام 2012. وتعهد حينها بملاحقة "النمور"، وهو لقب يطلق على القادة الأقوياء الذين يستغلون مناصبهم. وقد طاولت الحملة مسؤولين كباراً في الحزب والدولة، من بينهم المدير السابق للشرطة الدولية مينغ هونغ وي. كذلك كان الجيش أحد الأهداف الرئيسية لحملة شي ضد الفساد، والتي دخلت الآن عقدها الثاني، واستهدفت مئات الآلاف من المسؤولين على جميع المستويات. وكان أبرز اثنين من الأهداف هما: قوه بوشي ونغ، وشو تساي خو، وكلاهما نائب رئيس سابق للجنة العسكرية المركزية، حكم على قوه بالسجن مدى الحياة بتهمة الرشوة في عام 2016، بينما توفي شو بسبب السرطان في عام 2015 أثناء استعداده للمثول أمام المحكمة.