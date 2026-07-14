حملة دولية لملاحقة مرتكبي جرائم العنف الجنسي بحق الأسرى الفلسطينيين

- أُطلقت حملة دولية من مدينة البيرة لمناهضة العنف الجنسي ضد الأسرى، بمشاركة مؤسسات وشخصيات وأسرى محررين، بهدف توثيق الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها دولياً، وتعزيز الدعم القانوني والطبي والنفسي للضحايا وعائلاتهم. - الأسير المحرر يوسف العمايرة أكد على تجهيز وثائق لتقديمها للمحاكم الدولية، بينما دعا سامي الساعي إلى تدويل القضية وملاحقة المسؤولين، مشددًا على ضرورة الاعتراف بكيان قانوني للضحايا. - صابرين العمايرة سلطت الضوء على معاناة عائلات الضحايا، داعيةً المؤسسات لتقديم الدعم، بينما أكد حلمي الأعرج وعبد الله الزغاري على ضرورة ملاحقة الاحتلال وتجريمه.

أُطلقت، اليوم الثلاثاء، من مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، "الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، بمشاركة مؤسسات وشخصيات وأسرى محررين. وتهدف الحملة، بحسب القائمين عليها، إلى توثيق الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية، إلى جانب تعزيز الدعم القانوني والطبي والنفسي للضحايا وعائلاتهم، وتدويل القضية، والضغط لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة الدولية عن هذه الجرائم. وخلال إطلاق الحملة، وقف الأسير المحرر يوسف العمايرة على منصة في قاعة بلدية البيرة، حاملاً مجموعة من علب الأدوية، يضطر إلى لتناولها بسبب أمراض ألمّت به بعد اعتقال دام عامين في سجون الاحتلال، معلناً عن انطلاق "الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي" بحق أقرانه في السجون الإسرائيلية، وسط حضور ومشاركة من مختلف مؤسسات الأسرى. وقال العمايرة إن "إطلاق الحملة يأتي تتويجاً لأشهر وسنوات من العمل"، مؤكداً تجهيز وثائق وأوراق عن عشرات الحالات، وفقاً للأصول ومتطلبات محكمتي لاهاي والجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان. ولفت العمايرة إلى أن خلية متطوعين تعمل على إنجاح الحملة التي قامت بجهود أفراد ومؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، وتهدف بحسبه إلى "إنقاذ الضحايا". مطالب الحملة

في غضون ذلك، طالب العمايرة بإعادة الاعتبار لقضية الأسرى عامة ووضع قضية العنف والاعتداءات الجنسية ضدهم كأولوية. وبتكليف ملفهم لوزارة بدلاً من هيئة كما كان الحال قبل العام 2014، بحيث تمنح الوزارة صلاحيات رسمية واسعة ترتقي إلى مستوى ما يواجه الأسرى. إلى جانب ذلك، طالب العمايرة بمضاعفة الميزانيات المخصصة لمؤسسات الأسرى لتتمكن من أداء واجباتها، ومنها توفير الأدوية والعلاجات للأسرى وأبنائهم، مشيراً إلى ضرورة نقل بعض ضحايا العنف الجنسي في سجون الاحتلال إلى الخارج من أجل العلاج، وأن ذلك على مسؤولية المؤسسات الدولية.

بموازاة ذلك، أعلن العمايرة عن خروج عدد من المتطوعين من معبر الكرامة إلى الأردن بهدف الانطلاق إلى كافة دول العالم، مؤكداً أن عدداً آخر سيلحق بهم. ولفت إلى أنه في الأثناء، تعمل لجان محامين أخصائيين في هذا المجال، وأخرى على تشكيل تكتل و"لوبي" دولي ضاغط لإنقاذ الأسرى، مؤكداً نقل ملفات وشهادات إلى محكمة الجنايات الدولية.

بدوره، قال الأسير المحرر سامي الساعي، في كلمته، إنه يوجه "صرخة عُمّدت بالدم والألم من زنازين الاحتلال المظلمة، أطلقها أسرى ما زالوا يواجهون أبشع منظومة تنكيل وسادية عرفها التاريخ الحديث، عبر ممارسات ممنهجة ووحشية من العنف الجنسي والاغتصاب". ودعا الساعي وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح إلى التدخل الفوري وإصدار قرار استثنائي عاجل بالاعتراف بكيان قانوني رسمي يمثل ضحايا انتهاكات الاحتلال في السجون، ليشكل "ركيزة لتأمين الرعاية الطبية وإنقاذ أطفال الضحايا وعائلاتهم من التبعات الكارثية لإهمالهم". كما عبّر عن رفضه قطع السلطة الفلسطينية المخصصات المالية للأسرى، لا سيما في ظل الظروف المعيشية والمالية الخانقة.

في غضون ذلك، دعا الساعي سفراء فلسطين وبعثاتها الدبلوماسية إلى التحرك الفوري لتدويل قضية الأسرى الناجين من العنف الجنسي والاغتصاب كأولوية قصوى، والعمل على ملاحقة المسؤولين عن ذلك أمام المحاكم الدولية وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب. وشدد على أن عار التعرض للاغتصاب أو الانتهاكات الجنسية، والتي كان هو نفسه واحداً من ضحاياها خلال فترة اعتقاله، "يجب أن يلاحق الاحتلال الإسرائيلي ويكشف وجهه السادي". ولفت إلى أن أسرى وأسيرات حرروا "فضلوا الصمت خشية نظرة المجتمع، والإهمال الدولي والمحلي الصارخ لقضيتهم الحساسة". واعتبر الساعي أن "كسر الصمت وتفريغ الكبت يشكل بداية التعافي وبوابة لتخفيف وطأة ألم العزلة الذي يراهن عليه المحتل ليفلت بجريمته".

وفي سياق آخر، انتقد الساعي إهمال المؤسسات الرسمية للأسرى وعائلاتهم خاصة ممن تأثروا بالتبعات النفسية والاجتماعية الثقيلة للانتهاك داخل السجون، قائلاً: "طرقنا جدار الخزان، وكسرنا المحرّمات والقيود لتعرية العدو، وكنا نتوقع أن نجد خلف هذا الخزان يداً وطنية حانية تتلقفنا وتضمد جراحنا الحساسة، إلا أننا اصطدمنا بجدار من إهمال وتقصير المسؤولين الفلسطينيين"، وأوضح أنه ثمة غياب للعلاج الطبي المتخصص، وبرامج التأهيل النفسي والجسدي التي من شأنها أن تعيد التوازن للمحررين وعائلاتهم.

اعتداءات جنسية بكلاب وعصي

وتطرق الساعي إلى تعدد أشكال التعذيب والانتهاك الجنسي التي قال إنها "تتم بالعصي والأدوات الصلبة، وأحياناً بشكل مباشر من السجان على الأسير، وإما باستخدام الكلاب البوليسية لاغتصاب الأسير بشكل مباشر"، واصفاً ما تقدّم بـ"القذارة السادية"، مذكراً بعملية اغتصابه بعصا "بمشاركة من السجانين والسجانات، بينما كانوا يضحكون".

من جهتها، قالت زوجة المحرر العمايرة، صابرين، إن "هناك زاوية أخرى من المعاناة، وهي عوائل الضحايا التي لا يراها أحد"؛ حيث "تتحول الزوجة إلى ممرضة وطبيبة نفسية وأم وأب وسند، وهي في الوقت نفسه تحمل جراحها الخاصة التي لا يسأل عنها أحد". ولفتت إلى معاناتها صراعاً "بين محاولة الحفاظ على تماسك الأسرة وبين الخوف من المستقبل ونظرات المجتمع التي تزيد عمقاً بدل أن تضمد الجراح".

وتابعت العمايرة التي تحدثت باسم أهالي الضحايا أن "ما يزيد الألم قسوة أن تشعر الأسرة بأنها وحيدة، وأن تطرق الأبواب فلا تجد من يفتحها، وأن تطلب الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني فلا تجد إلا الصمت والتأجيل والوعود التي لا تتحقق"، داعيةً كل وزارة ومؤسسة وجمعية إلى النظر الى هذه العائلات بعين الاعتبار، وأن يتحول التعاطف الى أفعال.

إلى ذلك، قال مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية (حريات)، حلمي الأعرج، إنه "في ظل غياب العقاب والمساءلة والمحاسبة، والصمت الطويل، حان الوقت لإعلاء الصوت عالياً باسم الضحايا لملاحقة الاحتلال وتجريمه ومعاقبته ومساءلته"، وذلك في معرض إيضاحه توقيت الحملة.

أمّا رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري فأكد في كلمته، أن مئات الإفادات على مدار ثلاثة أعوام وثقتها مؤسسات الأسرى، كشفت عن منظومة متكاملة من الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة في تاريخ الحركة الاسيرة، عكست مستوى بالغ الخطورة في التوحش والعنف الممنهج الذي يمارسه الاحتلال بحق الاسرى الفلسطينيين. والتي تؤكد بحسبه أن العنف الجنسي لم يعد انتهاكاً عارضاً أو سلوكاً فردياً، وإنما تحول إلى أداة مؤسسية للتعذيب والإذلال والإخضاع وتدمير الإنسان الفلسطيني جسدياً ونفسياً.