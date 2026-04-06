حملة الاعتقالات في إيران: توقيف أكثر من 340 شخصاً وإعدام آخر

- السلطات الإيرانية اعتقلت أكثر من 340 شخصاً في عدة محافظات بتهم تهديد الأمن الداخلي، مع إحالة بعضهم إلى القضاء وفتح ملفات تحقيق بحقهم، كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص بتهمة مهاجمة مقر عسكري. - في محافظة كرمانشاه، تم توقيف 30 شخصاً بتهم التعاون مع جهات أجنبية وحيازة أسلحة، وفي خوزستان، تم توقيف 42 شخصاً للاشتباه باتصالهم بوسائل إعلام خارجية. - وزارة الاستخبارات الإيرانية أعلنت عن توقيف أشخاص في أذربيجان الغربية بتهمة إرسال معلومات عن منشآت دفاعية، وتنفيذ حكم الإعدام بحق علي فهيم لمشاركته في اقتحام موقع عسكري.

أعلنت جهات أمنية وقضائية إيرانية، اليوم الاثنين، أنّ اعتقالات جديدة في عدد من المحافظات أسفرت عن توقيف أكثر من 340 شخصاً للاشتباه بارتباطهم بأنشطة وصفت بأنها مهدّدة للأمن الداخلي، مع إحالة عدد منهم إلى القضاء وفتح ملفات تحقيق بحقهم، فضلاً عن إعدام شخص آخر اليوم بتهمة مهاجمة مقر عسكري خلال احتجاجات يناير/كانون الثاني الماضي ما يرفع عدد حالات الإعدام خلال الحرب إلى 12.

وأفاد المركز الإعلامي للشرطة الإيرانية بأنّ قوات الشرطة تمكّنت، خلال الأيام الأخيرة، من تحديد هوية 235 شخصاً واعتقالهم في مدن غرب طهران بعد عمليات رصد معلوماتي وتقني. وأوضح البيان أن 93 من الموقوفين أُودعوا السجن بناءً على أوامر قضائية، فيما تستمر الإجراءات القانونية بحق الآخرين. ووفق البيان، يُتهم بعض هؤلاء الأفراد بأنهم قاموا بأنشطة إعلامية ودعائية عبر الفضاء الإلكتروني، بما في ذلك إرسال صور ومقاطع فيديو إلى وسائل إعلام خارج البلاد، إضافة إلى محاولات التأثير على الرأي العام عبر الشبكات الاجتماعية.

وفي محافظة كرمانشاه غربي إيران، أعلن المدعي العام حميد رضا كريمي توقيف 30 شخصاً يشتبه بارتباطهم بجهات خارجية، مشيراً إلى فتح 25 ملفاً قضائياً بحقهم في الجهاز القضائي بالمحافظة، وأضاف أنّ التحقيقات الأولية وعمليات تفهيم التهم قد أُنجز جزء كبير منها، فيما تشمل أبرز الاتهامات التعاون مع جهات أجنبية، استخدام وسائل اتصال عبر الأقمار الصناعية، والانتماء إلى مجموعات معارضة، وحيازة أسلحة وذخائر بصورة غير قانونية، والتآمر بهدف الإخلال بالأمن الوطني، وأكد أنّ التحقيقات لا تزال جارية مع الالتزام بالإجراءات القانونية.

وفي محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، أعلنت الشرطة توقيف 42 شخصاً بعد تحقيقات أمنية، للاشتباه باتصالهم بوسائل إعلام خارجية وإرسال صور ومقاطع فيديو لمواقع عسكرية ومدنية حساسة، كما أفادت شرطة محافظة لرستان غربي البلاد التي تضمّ معظم المواقع الصاروخية المهمة، بأن قوات الأمن في مدينة خرم آباد، مركز المحافظة، تمكنت من توقيف شخصين بتهمة تصوير مواقع تعرضت لهجمات جوية ومواقع عسكرية وإرسال المواد المصورة إلى وسائل إعلام خارجية، وأوضحت الشرطة أن أحد المتهمين أُصيب في ساقه خلال عملية التوقيف بعد عدم امتثاله لأوامر الشرطة.

وفي محافظة فارس جنوبي إيران، أعلن نائب قائد شرطة المحافظة يوسف ملك زاده توقيف رجل (44 عاماً) في مدينة مرودشت بعد عمليات رصد معلوماتي للفضاء الإلكتروني، للاشتباه بإرساله معلومات عن مواقع حساسة إلى إحدى القنوات الإعلامية خارج البلاد، وأشار إلى أن الملف أُحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات.

من جهتها، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في بيان، اليوم الاثنين، توقيف عدد من الأشخاص في محافظة أذربيجان الغربية بتهمة إرسال معلومات وصور عن منشآت دفاعية ومواقع عسكرية إلى جهات خارجية، إضافة إلى توقيف آخرين قالت إنّهم مرتبطون بجماعات مسلحة أو متطرفة قبل تنفيذ أي أعمال داخل المحافظة.

وأوضحت الوزارة أنه جرى كذلك توقيف أربعة أشخاص في مدينة بوكان وثلاثة آخرين في مدينتَي أرومية وتشايباره أثناء تصوير مواقع عسكرية وبنى تحتية حساسة، كما أعلنت توقيف شخصَين بتهمة إرسال إحداثيات مواقع أمنية عبر تطبيقات اتصال إلى جهات إعلامية خارج البلاد، إضافة إلى اعتقال ستة أشخاص للاشتباه بنشاطات دعائية عبر الإنترنت.

وفي إطار قضية منفصلة، أعلن المدعي العام في محافظة همدان، عباس نجفي، اليوم الاثنين، وفق وكالة "فارس" الإيرانية، صدور قرار قضائي بمصادرة ممتلكات 23 شخصاً يشتبه بارتباطهم بأنشطة ضدّ أمن الدولة، مع فتح ملفات قضائية بحقهم والنظر فيها أمام شعب مختصة.

وفي سياق آخر، أفادت السلطات القضائية بتنفيذ حكم الإعدام بحق شخص يدعى علي فهيم بعد إدانته في قضية تعود إلى الاحتجاجات التي وقعت في يناير 2026، إذ اتُّهم بالمشاركة في اقتحام موقع عسكري ومحاولة الاستيلاء على أسلحة وإحراق ممتلكات عامة، وأشارت السلطات إلى أنّ الحكم صدر بعد محاكمة قضائية وأُيّد لاحقاً من المحكمة العليا.