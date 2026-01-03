حملة إعلانية غير مسبوقة على مرشحين للكونغرس يتلقون أموالاً من أيباك

- أطلق موقع "تتبع أيباك" حملة توعية للناخبين حول الأموال التي يتلقاها مرشحو الكونغرس 2026 من اللوبي الصهيوني، بهدف زيادة الشفافية حول تأثير المال السياسي في الانتخابات الأميركية. - تأسست المنصة في أبريل 2024 كأداة رقابة مستقلة، وتستخدم بيانات رسمية لتتبع التبرعات والإنفاق الانتخابي، مما يتيح للمتابعين فهم تأثير الأموال الداعمة لإسرائيل على السياسة الأميركية. - يواجه اللوبي "أيباك" اتهامات بوضع مصالح إسرائيل قبل واشنطن، مما أثار دعوات لتسجيله كمنظمة أجنبية، وسط تأثيره الكبير في نتائج الانتخابات الأميركية.

بدأ موقع "تتبع أيباك" (Track AIPAC)، الذي يتتبع الأموال التي يحصل عليها أعضاء الكونغرس الأميركي والمسؤولين من اللوبي الصهيوني، بنشر إعلانات في الشوارع لأول مرة عن الأموال التي يتلقاها المرشحون لانتخابات الكونغرس 2026 من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "أيباك" ومن غيرها من جماعات، وذلك مع قرب بدء الانتخابات التهميدية. وتستهدف الحملة توعية الناخبين بالمرشحين الذين يتلقون أموالاً من أيباك.

وأُطلقت منصة "تتبع أيباك"، في إبريل/ نيسان 2024 لتكون أداة رقابة مستقلة غير رسمية تتتبّع الأموال الداعمة لإسرائيل وتأثيرها في السياسة الأميركية. وتحصل المنصة على بياناتها من مصادر رسمية مثل لجنة الانتخابات الفيدرالية وغيرها، بهدف تتبع التبرعات من أعضاء "أيباك" والجهات المرتبطة بها، وحجم الإنفاق في الانتخابات التمهيدية والعامة، وإحصاء المرشحين الذين تلقوا دعماً من المنظمة. ونشط الموقع عقب هزيمة النائب الديمقراطي جمال بومان في انتخابات 2024، حيث أنفق اللوبي الداعم لإسرائيل 17 مليون دولار ضده، و9 ملايين دولار لمنع إعادة انتخاب كوري بوش، وهو ما تحقق بالفعل.

وأسس المنصة، كوري أرشابالد وكيسي كينيدي، واعتمدا على تصميم رسوم بيانية وصور بعد جمع البيانات وتنقيتها، ما جعل المعلومات متاحة بسهولة، بعد تحويل المادة الرقمية المعقدة إلى صيغة بصرية يمكن للمتابعين فهمها وتتبعها بسهولة. كذلك أطلقا أخيراً (Track Oil PACS) لرصد الأموال التي تدفعها شركات النفط لمرشحين محتملين.

وتعد "أيباك" أقوى لوبي ضغط في الولايات المتحدة يعمل لمصلحة إسرائيل، وتواجه اتهامات بأنها تضع مصالح تل أبيب أولاً قبل واشنطن، ما دفع بعض السياسيين والجمهوريين والديمقراطيين على مدار سنوات إلى المطالبة بضرورة تسجيلها منظمة أجنبية تطبيقاً للقانون، حيث يسمح القانون الأميركي بقبول أموال من جماعات الضغط الأجنبية شرط تسجيلها، وهو الأمر غير المتحقق مع "أيباك".

وكان مؤسسا الموقع قد كشفا عن هويتيهما في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أكثر من عام ونصف من التخفي، وذكرا أنهما تلقيا تهديدات. وقالا في مقابلة آنذاك إنهما يخططان لأن يكون لموقعهما تأثير في الانتخابات التمهيدية، وأن يحولا التعامل مع "أيباك" إلى عبء سياسي لمن يحصلون على أموال منها. وأشارا إلى أن تأثير المال السياسي في جمال بومان وكوري بوش، الذي أدى إلى عدم فوزهما بمقعديهما، وهجوم المنظمة على السيناتور بيرني ساندرز وآخرين، أغضبهما بشدة، نظراً لعدم وجود من يواجه "أيباك".

وتُجرى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، وعلى 34 مقعداً من إجمالي 100 بمجلس الشيوخ، حيث يُنتخَب أعضاء مجلس النواب لمدة عامين، بينما يُنتخب أعضاء الشيوخ لمدة 6 سنوات.