حملة أمنية لـ"قسد" تستهدف قرية في الرقة شمالي سورية

اعتقلت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شخصين في حملة مداهمات نفذتها، فجر اليوم الجمعة، في قرية رطلة بريف محافظة الرقة شمالي سورية. وأفاد تجمع "حملة الرقة تذبح بصمت" في صفحته على فيسبوك أن أكثر من 100 عربة عسكرية شاركت في عمليات المداهمة والتفتيش بالقرية. واستمرت الحملة الأمنية قرابة أربع ساعات وأسفرت عن اعتقال الشقيقين، حسن عبد الله العمار وعلي عبد الله العمار، وهما من أبناء القرية. وأوضحت "الرقة تذبح بصمت" أن الشقيقين لا ينتسبان لأي فصيل عسكري وعادا من لبنان إلى سورية مؤخراً، مشيرة إلى أن أحدهما منشق عن قوات نظام الأسد، وكان مهجراً في لبنان منذ نحو 12 عاماً.

وقال الإعلامي موسى الخلف، لـ"العربي الجديد"، إن الحملات الأمنية التي تنفذها "قسد" في الرقة لا تزال مستمرة، وفي معظمها تتم بذريعة ملاحقة خلايا تنظيم "داعش"، لافتاً إلى أن مدينة الرقة وريفها شهدا بالإضافة للحملات الأمنية خلال أكتوبر/ تشرين الأول الحالي عدة حملات رافقتها اعتقالات مكثفة بهدف التجنيد الإجباري في صفوف "قسد". وأشار الخلف إلى أن حملة المداهمات التي حدثت في قرية رطلة شرق محافظة الرقة، ركزت على منطقة مساكن الزيارات القريبة من القرية، مشيراً إلى أن القوات التي طوقت القرية بدأت الانسحاب تدريجياً قرابة الساعة الثالثة فجراً.

ونفذت "قسد" عملية أمنية، ليل الأربعاء الخميس، بدعم من قوات التحالف الدولي أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص في بلدة غرانيج بالريف الشرقي لمحافظة دير الزور، شرقي سورية. وشهدت سماء المنطقة تحليقاً مكثفاً لطائرات مروحية تابعة للتحالف بالتزامن مع وصول رتل لـ"قسد" إلى المنطقة التي شهدت إطلاقاً كثيفاً للنار. وكانت مصادر إعلامية مقربة من "قسد" قد قالت لـ"العربي الجديد" إن مداهمة غرانيج استهدفت متهمين بالانتماء لتنظيم "داعش"، ونُفذ خلالها عمليات تفتيش. وجاءت العملية بعد عقد المجلس العسكري في دير الزور التابع لقوات قسد اجتماعاً، أول أمس الأربعاء، شارك فيه قادة الألوية والمجالس العسكرية وقوات حماية المرأة، بهدف بحث المستجدات الأمنية في المنطقة وآليات مواجهة تنظيم "داعش" في المحافظة، وفق ما أعلن المركز الإعلامي لـ"قسد".