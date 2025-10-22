- أطلقت قوى الأمن الداخلي السورية حملة أمنية في منطقة حارم بريف إدلب ضد مخيم يضم مقاتلين أجانب بقيادة عمر أومسين، بعد شكاوى من سكان المخيم حول تجاوزات وانتهاكات. - عمر أومسين، زعيم "كتيبة الغرباء"، فرنسي من أصول سنغالية، صُنّف كإرهابي عالمي واعتقلته "هيئة تحرير الشام" سابقًا بسبب تجاوزات، وأفرج عنه بعد أكثر من عام ونصف. - تسعى الحكومة السورية لمنع استخدام أراضيها كحاضنة لتنظيمات أجنبية، بينما اتهمت "فرقة الغرباء" الحكومة الفرنسية بتشويه سمعتها.

أطلقت قوى الأمن الداخلي السورية، فجر اليوم الأربعاء، حملةً أمنيةً واسعةً في منطقة حارم بريف إدلب شمال غربي البلاد، استهدفت مطلوبين داخل مخيم يضمّ مقاتلين أجانب، يقودهم المدعو عمر أومسين. ويُعرف المخيم باسم "مخيم الفرنسيين"، ويقع في منطقة متاخمة للحدود السورية - التركية.

وذكر مصدر أمني لـ"العربي الجديد" أن الحملة جاءت بعد شكاوى من قبل سكان في المخيم ضد متزعّم المجموعة، بتهمة ارتكاب تجاوزات وانتهاكات ضدهم، مؤكداً أن المجموعة المتهمة بارتكاب هذه التجاوزات لديها سجن خاص بها داخل المخيم. وأضاف المصدر الأمني أن المخيم يشهد حالةً من التوتر، بعد إطلاق العملية الأمنية التي تستهدف أشخاصاً ضمنه، مشيراً إلى تطويق المخيم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية، ومشدّداً على أن الحملة تستهدف فقط أشخاصاً مطلوبين بسبب ارتكاب تجاوزات وانتهاكات، ولا تستهدف عموم قاطني المخيم.

من جهته، قال قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب، العميد غسان باكير، في بيان نقلته وزارة الداخلية عبر "فيسبوك"، إن "قوى الأمن استجابت لشكاوى من أهالي مخيم الفردان في ريف إدلب شمال سورية، وذلك بسبب انتهاكات جسيمة تعرضوا لها، آخرها اختطاف فتاة من والدتها على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون يقودها المدعو "عمر ديابي"". وبحسب باكير، فقد طوقت قوى الأمن المخيم وثبتت نقاط مراقبة على أطرافه، ونشرت فرقاً لتأمين مداخل المخيم ومخارجه.

وأكد أن قوى الأمن "سعت إلى التفاوض مع ديابي لتسليم نفسه، إلا أنه رفض وتحصن داخل المخيم، ومنع المدنيين من الخروج منه، واستفز عناصر الأمن بإطلاق النار وترويع الأهالي، واستخدم سكان المخيم كدروع بشرية، محمّلة إياه المسؤولية عن سلامتهم"، وفق باكير. وأكد أن "حماية المدنيين وتطبيق القانون هما الأولويتان الأساسيتان، وأن قيادة الأمن ستواصل بحزم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة لضمان إنفاذ القانون".

مجموعة الغرباء

ويتزعم المجموعة المدعو عمر أومسين (عمر ديابي)، وهو حامل للجنسية الفرنسية من أصول سنغالية، وكان عاملاً في مطعم للوجبات السريعة بمدينة نيس الفرنسية، قبل الانتقال إلى سورية في أواخر عام 2012، حيث أسّس كتيبة في ريف اللاذقية، ضمت شباناً معظمهم من أصول أفريقية يحملون الجنسية الفرنسية، وانضم لفترة إلى صفوف "هيئة تحرير الشام" قبل حلّها، ومن ثم أسّس مجموعة عسكرية تحت مسمّى "كتيبة الغرباء".

وتركّز نطاق عمليات المجموعة في ريف اللاذقية قبل سقوط نظام الأسد، وتحديداً منطقة تلال الكبينة، بتعداد مقاتلين قارب الـ100، وصُنّف من قبل الخارجية الأميركية في وقت سابق إرهابياً عالمياً، وسبق أن وجهت السلطات الفرنسية اتهامات إليه بالضلوع في عمليات تجنيد المسلحين في كل من سورية والعراق من الناطقين باللغة الفرنسية.

وسبق أن اعتقلت "هيئة تحرير الشام" عمر أومسين عام 2020، وذلك للمرة الثانية بعد توقيفه لفترة وجيزة عام 2018، حين كان يقود مجموعة "الغرباء" التي باتت تُعرف لاحقًا بـ"كتيبة الغرباء". كذلك شمل الاعتقال حينها القيادي في المجموعة شامل الفرنسي، فيما أوقفت الهيئة زوجة أومسين، الملقبة بـ"أم آسيا"، في فبراير/شباط 2021.

وأفرجت الهيئة عن أومسين بعد اعتقال دام أكثر من عام ونصف العام مع نجله بلال وعدداً من قادة مجموعة "الغرباء"، إذ برّر حينها الناطق الأمني في الهيئة تقي الدين عمر الاعتقال نتيجة ارتكاب أومسين وقادة المجموعة تجاوزات، وبعد قضايا رفعت ضده، إضافة إلى وجود سجن مصغر لديه في أحد المخيمات التي تقيم فيها المجموعة.

وبخصوص العملية الأخيرة، أوضح الباحث السياسي محمد المصطفى لـ"العربي الجديد" أن "الحكومة السورية تسير وفق نهج فعلي لمنع استخدام الجغرافيا السورية لتكون حاضنة لتنظيمات قد تنفذ عمليات خارج الحدود، أو ضد أفراد داخل سورية". ويرى أن ما تقوم به الحكومة هو "عملية احتواء وكسب ثقة على ما يبدو، من خلال التنسيق مع الأطراف الدولية المعنية، خاصة من خلال عمليات مشتركة نفذتها إلى جانب قوات التحالف الدولي في حلب وإدلب وريف دمشق في وقت سابق".

وبيّن المصطفى أن "ما قد يرتبط بتجاوزات من قبل هذه المجموعات، يتحدّد بمدى رضوخ قادتها لوزارة الدفاع والالتزام الفعلي بالانضباط في صفوف الجيش، لا سيما أن العناصر الأجنبية جرى احتواؤهم ضمن التشكيلات العسكرية للجيش السوري". وقال: "بعض هذه المجموعات الأجنبية قد تجد صعوبة في الرضوخ والتأقلم مع الواقع الحالي في سورية، وذلك إثر خلافات سابقة مع هيئة تحرير الشام رغم حلّها، ويتوجب على الحكومة القيام بخطوات فعلية لتفكيك هذه المجموعات واحتوائها بشكل عاجل".

بيان منسوب للفرقة

وقالت فرقة الغرباء، في بيان منسوب لها، إن معلومات موثوقة وردتها بشأن عملية أمنية ضد مخيم الفرنسيين من جهات مختلفة، مضيفة "جرت محاولة رصد من خلال أمنيين بغطاء صحافيين يدّعون العمل لصالح القناة الفرنسية الألمانية ARTE، وكُشفت تمثيليتهم"، وفق البيان، الذي أشار إلى أن ما حدث هو "حملة تشويه ضد المجموعة تقودها الحكومة الفرنسية". وقالت المجموعة في البيان إن "هناك تعاوناً في هذا السياق ما بين الحكومة السورية والقوى الخارجية ضدها"، مشيرة إلى أنها تعمل في سورية منذ عام 2013، ومقرها الخاص في حارم "مفتوح لمن يأتي بطريقة ودية"، مشددةً على "عدم قبول أي تسلل بالقوة"، وفقا لتعبيرها.