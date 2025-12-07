حمص تتجهز لفعاليات يوم التحرير.. الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد

- انطلقت فعاليات عيد التحرير في حمص، احتفالاً بالذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، مع تجهيزات واسعة تشمل ماراثون التحرير، عروض الشراعيات، وهبوط المظليين، بالإضافة إلى فعاليات لذوي الاحتياجات الخاصة. - شهدت ساحة الساعة تجمعاً كبيراً للمواطنين، حيث تُمنع السيارات لضمان سلامة الحضور، وسط ترقب الأهالي لعيد الثورة الذي يرمز لخلاصهم من النظام. - حمص، التي كانت ثكنة عسكرية، شهدت تعزيزات عسكرية في معركة "ردع العدوان"، حيث سيطرت الفصائل على المدينة في ديسمبر 2024 بعد توغلها في الأحياء.

انطلقت ظهر اليوم الأحد، فعاليات عيد التحرير في محافظة حمص وسط سورية، مع استمرار التجهيزات لاستقبال عيد التحرير يوم غد الاثنين، في ساحة الساعة وسط المدينة، تزامناً مع تحضيرات في مدن وبلدات ريف المحافظة لهذا اليوم، وهو الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد.



وشهدت ساحة الساعة ظهر اليوم حضوراً واسعاً لمواطنين من عموم المحافظة، بالتزامن مع الفعاليات التي تشهدها المدينة، ومن ضمنها ماراثون التحرير والدراجين القادمين من محافظة إدلب شمال غربي البلاد، إلى جانب عرض الشراعيات والهبوط المظلي، بالإضافة إلى فعالية أخرى لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن المدينة، التي ستتبعها فعاليات أخرى في عموم شوارع المحافظة.

وفي الخصوص، أوضح أحمد الجوهر من مدينة حمص لـ"العربي الجديد" أن سكان المدينة منذ عدة أيام يتوافدون دورياً إلى ساحة الساعة وسط المدينة، التي خرجت عن سيطرة نظام الأسد في السابع من ديسمبر/ كانون الأول الفائت، أي قبل يوم من إعلان سقوط النظام. وبيّن الجوهر أن هناك ترقباً لدى الأهالي لعيد الثورة، وهو ما دفعهم إلى التجمع منذ ساعات الصباح الأولى عند ساحة الساعة وسط المدينة، وقال: "اليوم هو يوم خلاص مدينة حمص من نظام الأسد، وهذا اليوم ذو رمزية أيضاً، ويوم الاثنين هناك ذكرى عيد التحرير، وهي ذكرى خلاصنا من النظام".

ووفق ما رصد "العربي الجديد"، تعمل شرطة المرور إضافة إلى قوى الأمن الداخلي على تأمين المداخل إلى ساحة الساعة وسط المدينة التي تقرر أن تشهد احتفالية عيد التحرير يوم غد، حيث منعت دخول السيارات نحو الساحة لتسمح فقط بوصول المارة، مع تطويق أجهزة حفظ النظام للمنطقة، بهدف ضمان سلامة المواطنين.

بدوره، أشار الإعلامي أنس الخالد في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن المدينة، منذ عدة أيام، تتحضر لذكرى يوم التحرير. وقال الخالد: "المدينة ذات تنوع طائفي كبير، والإجراءات الأمنية لضمان سير الفعاليات فيها بشكل آمن مطلوبة". وتابع: "عموم سكان المدينة يترقبون احتفاليات عيد التحرير، هذا العيد ذو رمزية بالغة لسكان محافظة حمص، لسكان المناطق التي ارتكبت فيها مجازر طائفية، إضافة إلى أحياء دُمرت بالكامل".

وأثيرت حول مدينة حمص الكثير من التساؤلات خلال معركة "ردع العدوان"، ولا سيما أنها كانت ثكنة عسكرية، وفق ضباط سوريين، حيث تتمركز فيها كليات عسكرية وفرق وألوية ومطارات، فضلاً عن أن بقايا قوات نظام الأسد المنسحبة من الشمال تجمعت في حمص. ودفعت إدارة العمليات العسكرية في "ردع العدوان" بتعزيزات إلى جبهة القتال المحتدم في شمال مدينة حمص مع انطلاق هجوم للسيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية.

وفي السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت إدارة العمليات العسكرية بدء توغل مقاتليها في أحياء المدينة، بعد وصولهم إلى الريف الشمالي بمجموعات فردية منذ بداية الشهر ذاته، وحينها كانت قوات الأسد تروج لعمليات إعادة تموضع في المدينة، رد عليها القائد العسكري في إدارة العمليات العسكرية وقتها بأنها "أكاذيب"، لتسيطر الفصائل على المدينة في السابع من ديسمبر.