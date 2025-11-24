حمص: إزالة مخلفات الشغب وسط تحقيقات مستمرة في جريمة زيدل

- بدأت ورشات مجلس مدينة حمص بإزالة الركام وتنظيف الشوارع في حيي المهاجرين والأرمن بعد اضطرابات أعقبت مقتل رجل وزوجته في زيدل، مع استمرار التحقيقات الجنائية في ملابسات الجريمة. - فرق الدفاع المدني أخمدت الحرائق الناتجة عن الشغب، حيث تضررت 19 منزلاً و29 سيارة و21 محلاً تجارياً، مع استمرار التنسيق مع وجهاء القبائل لتهدئة الأوضاع. - تم تمديد حظر التجول في عدة أحياء بحمص، وسط دعوات من وجهاء بني خالد لضبط الوضع الميداني والتمسك بالقانون لتجنب التصعيد الطائفي.

بدأت ورشات مجلس مدينة حمص، وسط سورية، صباح الاثنين، أعمال إزالة الركام وتنظيف الشوارع في حيي المهاجرين والأرمن، عقب الاضطرابات التي شهدتها المدينة أمس بعد مقتل رجل وزوجته في بلدة زيدل في الريف الشمالي، وما رافقها من عمليات تخريب وحرق طاولت ممتلكات وسيارات في المنطقة.

وقالت محافظة حمص، في بيان لها اليوم، إن فرقها الخدمية ستواصل عملها على مدار اليوم وغداً بهدف رفع جميع المخلفات وترميم الشوارع المتضررة بما يسمح بعودة الحركة الطبيعية إليها "في أسرع وقت ممكن".

وأوضحت المحافظة أن فرق الدفاع المدني، عبر مديرية الطوارئ والكوارث، تعاملت مع الحرائق التي اندلعت خلال الأحداث وتمكّنت من إخمادها بالكامل، مشيرة إلى أن الحصيلة الأولية للأضرار تشمل 19 منزلاً و29 سيارة و21 محلاً تجارياً تضررت بفعل أعمال الشغب.

وأكدت المحافظة استمرار التحقيق الجنائي في ملابسات جريمة زيدل، التي كانت الشرارة الأساسية للتوتر، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور اكتماله. كما تحدثت عن تنسيق مباشر مع وجهاء القبائل والمشايخ لمنع ردود الأفعال غير المنضبطة، إلى جانب اتصالات مكثفة مع الفعاليات المحلية لطمأنة الأهالي وتهدئة الشارع. وشددت على أن مختلف الأجهزة والمؤسسات تعمل "بحالة جاهزية عالية"، بينما تتابع الفرق الميدانية عمليات التقييم وتقديم الدعم إلى حين معالجة آثار الأحداث بشكل كامل.

وفي السياق، أكد وجهاء قبيلة بني خالد، خلال مجلس العزاء الذي أقيم اليوم في ريف حمص الشمالي، على "ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بدورها في ضبط الوضع الميداني، مجددين رفضهم لأعمال التخريب التي حصلت يوم أمس، ومؤكدين تمسكهم بالقانون وسير التحقيقات، مع التشديد على أهمية كشف ملابسات الجريمة التي هزت المنطقة".

من جانبه، قال المحامي موسى شناني، عضو نقابة المحامين في حمص، لـ"العربي الجديد" إن ما جرى من توتر جاء على خلفية جريمة قتل رجل وزوجته من أبناء العشائر، وما تلا ذلك من اتهامات أولية ذات بعد طائفي على خلفية كتابات وجدت في موقع الجريمة. وأضاف: "يجب ترسيخ الوعي بأن المحاسبة شأنٌ يتولاّه القضاء والدولة، ولا يجوز لأي طرف أن يقتصّ لنفسه، لأن خطورة ذلك تتضاعف عندما يأخذ الطابع الطائفي، ما يهدد السلم الأهلي ويقوّض الجهود التي بذلتها الدولة خلال الأشهر الماضية لتحقيق الاستقرار".

وكانت قيادة الأمن الداخلي في حمص قد أعلنت، صباح اليوم، تمديد حظر التجوّل في عدد من أحياء المدينة حتى الساعة الخامسة عصراً، بعد أن كان مفروضاً من الخامسة مساء أمس حتى الخامسة من صباح اليوم. ويشمل القرار أحياء: العباسية، الأرمن، المهاجرين، الزهراء، النزهة، عكرمة، النازحين، عشيرة، زيدل، كرم الزيتون، كرم اللوز، حي الورود، ومساكن الشرطة.

وتعود أسباب التوتر إلى جريمة مروعة شهدتها بلدة زيدل بريف حمص، حيث عُثر على رجل مقتول رجماً بالحجارة وزوجته مقتولة حرقاً داخل منزلهما، مع وجود عبارات كتبت بدماء الضحيتين تحمل طابعاً طائفياً وتهديدات بتكرار الجريمة. وأشعلت الحادثة حالة غضب في صفوف بعض أبناء عشيرة بني خالد، ما دفع مسلحين للخروج نحو الأحياء الجنوبية وسط إطلاق نار عشوائي، قبل أن تتدخل القوات الأمنية والعسكرية لاحتواء الموقف ومنع امتداد التصعيد وحماية السكان.