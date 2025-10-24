"حماس": ملتزمون باتفاق غزة وحريصون على التوافق الوطني الفلسطيني

- أكدت حركة حماس التزامها الكامل باتفاق الهدنة في غزة، مشيرة إلى ضمانات من مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مع التركيز على تنفيذ بنود الاتفاق لوقف العدوان ورفع الحصار. - ثمّن الناطق باسم حماس تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، داعياً للضغط على الاحتلال للوفاء بالتزاماته، محذراً من استغلال الورقة الإنسانية للابتزاز السياسي، ومشدداً على أهمية التوافق الوطني الفلسطيني. - حماس نفذت المرحلة الأولى من الاتفاق بتسليم الأسرى، وتعمل على استكماله، مع تأكيدها على ضرورة الحوار الوطني لمواجهة التحديات وضمان وقف دائم للحرب.

أكد الناطق باسم حركة حماس في غزة حازم قاسم، اليوم الجمعة، أن الحركة تجدّد التزامها الكامل بتفاصيل اتفاق الهدنة

الذي تم التوصل إليه في قطاع غزة بجهود الوسطاء، مشيراً إلى أن الحركة حريصة على إنجاح هذا الاتفاق، وتنفيذه على أرض الواقع. وأوضح أن حماس حصلت على ضمانات واضحة من مصر وقطر وتركيا، إلى جانب تأكيدات مباشرة من الولايات المتحدة، بأن الحرب انتهت فعلياً، وأن تنفيذ بنود الاتفاق يمثل نهاية كاملة لها.

وثمّن قاسم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، معتبراً أنها تصب في مصلحة اتفاق وقف الحرب، مشيراً، في تصريح أوردته حركة حماس عبر صفحتها على منصة "تليغرام"، إلى أن الموقف الأميركي الرافض لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل يُعدّ إيجابياً. وطالب بالضغط على الاحتلال للوفاء بالتزاماته، وعلى رأسها وقف العدوان، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية "بشكل عاجل وكافٍ".

كما حذّر من أن دولة الاحتلال قد تستخدم الورقة الإنسانية لابتزاز المواقف السياسية، داعياً إلى تحرك جاد لمنع تكرار سياسات التجويع التي مارسها الاحتلال خلال سنوات الحصار الطويلة. وفي سياق متصل، أعلن الناطق باسم حماس أن الحركة "حريصة على التوافق الوطني الفلسطيني لحل جميع القضايا العالقة، الخاصة بشكل الحكم في غزة ما بعد الحرب"، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية "أحد العناوين الفلسطينية التي لا يمكن تجاوزها". وقال قاسم: "نحن مقبلون على حوار وطني فلسطيني بقلوب مفتوحة وأيدٍ ممدودة لجميع القوى الفلسطينية"، داعياً الأخيرة إلى "الانحياز إلى حالة الإجماع الوطني الموجودة في غزة، والمشاركة في الحوار بروح مسؤولة".

وأضاف أن "هذا وقت توافق وطني وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة"، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة خطيرة "ليس على حركة حماس فقط، بل على الشعب الفلسطيني بأكمله في غزة والضفة الغربية"، ما يستوجب توحيد الجهود في مواجهة التحديات. وفي ما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، أكد قاسم التزام الحركة الكامل بتنفيذه بكل تفاصيله، مبيناً أن هناك حوارات وجهوداً ميدانية متواصلة مع الوسطاء لضمان تطبيقه بشكل شامل.

ولفت إلى أن حماس نفذت المرحلة الأولى من الاتفاق عبر تسليم الأسرى الأحياء وبعض الجثامين، وتعمل حالياً على استكمال تسليم ما تبقى منها. أما بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، فأوضح المتحدث أنها تتطلب مزيداً من النقاش والتفاهم مع الوسطاء، لأنها تتضمن قضايا عامة وإشكاليات معقدة تحتاج إلى مقاربات دقيقة. وشدد على أن الهدف المركزي لحماس هو "الوصول إلى وقف كامل ودائم للحرب على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

ونبّه قاسم إلى أن دولة الاحتلال ارتكبت منذ بدء سريان وقف إطلاق النار خروقات عدة، من بينها قتل 90 فلسطينياً، وإغلاق معبر رفح، ومنع دخول المساعدات الكافية، مشيراً إلى أن "ما تعلنه إسرائيل شيء، وما يجري على الأرض شيء آخر". وختم قاسم بتأكيد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من العمل الدبلوماسي والوطني المشترك، مستندة إلى جهود الوسطاء وضماناتهم، لضمان تنفيذ الاتفاق، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بشكل شامل ودائم.