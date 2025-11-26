حماس: ملاحقة الاحتلال لمقاتلينا في رفح خرق لاتفاق غزة

- حركة حماس تتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جريمة وحشية" عبر ملاحقة واعتقال مقاتليها في أنفاق رفح، معتبرة ذلك خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتؤكد أن الاحتلال يفضل "لغة القتل والملاحقة" على جهود الوساطة. - حماس بذلت جهودًا مع قادة سياسيين ووسطاء لحل قضية المقاتلين المحاصرين، وقدمت أفكارًا وآليات محددة، لكن الاحتلال أفشل هذه الجهود، مما يعقد جهود الوسطاء الدوليين. - استمرار العمليات الإسرائيلية في رفح يهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب "جريمة وحشية" عبر ملاحقة وتصفية واعتقال مقاتليها المحاصرين داخل أنفاق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، معتبرة أن ما يجري يمثل "خرقًا فاضحًا" لاتفاق وقف إطلاق النار. وأوضحت الحركة، في بيان صحافي، أن ما يقوم به الاحتلال يأتي "في سياق محاولاته المستمرة لتقويض الاتفاق وتدميره".

وأشارت الحركة إلى أنها، خلال الشهر الماضي، بذلت جهودًا واسعة مع قادة سياسيين ووسطاء لحلّ ملف المقاتلين المحاصرين، وقدّمت خلال ذلك "أفكارًا وآليات محددة" لمعالجة القضية، وبالتنسيق مع الوسطاء والإدارة الأميركية بصفتها أحد ضامني الاتفاق. وأضافت أن الاحتلال "نسف كل هذه الجهود"، مفضّلًا "لغة القتل والملاحقة والاعتقال"، ما يمثّل "إجهاضًا لجهود الوسطاء الذين بذلوا جهودًا كبيرة مع الأطراف الدولية لوضع حد لمعاناة المقاتلين".

وحمّلت "حماس" الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة عناصرها، داعية الوسطاء إلى "التحرك العاجل للضغط على الاحتلال للسماح لأبنائنا بالعودة إلى بيوتهم"، واصفة المقاتلين بـ"النموذج الفريد في التضحية والبطولة والصبر، وعنوان كرامة وحرية الشعب الفلسطيني".

ويأتي بيان حركة حماس في وقت تشهد فيه جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة تحديات كبيرة، على الرغم من مرور أسابيع على الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه الاتفاق، إذ شنّ غارة جوية على مدينة رفح وأصاب شاباً بالرصاص في مخيم البريج.

وتضغط الأطراف الوسيطة منذ مطلع الشهر الماضي للتوصل إلى تسويات تفصيلية، تضمن تنفيذ بنود الاتفاق، خصوصاً بعد بروز خلافات بين حماس وحكومة الاحتلال بشأن تفسير بعض البنود، أبرزها انتشار القوات وانسحابها، وضمان حرية الحركة، وتحديد آليات التعامل مع المقاتلين المحاصرين. ويثير استمرار العمليات الإسرائيلية داخل الأنفاق في رفح مخاوف من انهيار الاتفاق الهش، وسط تحذيرات دولية من أن أي تصعيد جديد قد يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.