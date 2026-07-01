"حماس" عن وصول قوات دولية: نأمل وقف خروقات إسرائيل في غزة

- أعربت حركة حماس عن أملها في أن تسهم القوات الدولية في منطقة "إندورانس" في الفصل بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال ووقف الخروقات في غزة، مع وصول المركبات التكتيكية كقاعدة لوجستية لقوة الاستقرار الدولية. - دعا المتحدث باسم حماس إلى تنفيذ خطة وقف الحرب على غزة، بما في ذلك إدخال اللجنة الوطنية وإعادة الإعمار، بالتزامن مع زيارة وفد حماس للقاهرة لبحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. - ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن "مجلس السلام" سيبدأ مشروعاً لإدارة مراكز الإيواء الإنساني في المناطق غير الخاضعة لسيطرة حماس، مع إرسال المساعدات الطبية والغذائية، بينما تعزز القوات متعددة الجنسيات النظام في المناطق الإنسانية.

أعربت حركة حماس، الثلاثاء، عن أملها في أن يشكل بدء وصول القوات الدولية، "بداية لتطبيق المهام المنوطة بها، والمتمثلة في الفصل بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، والعمل على وقف خروقاته" في قطاع غزة. جاء ذلك في بيان صدر عن متحدث حركة حماس حازم قاسم، في أعقاب إعلان "مجلس السلام" وصول أولى المركبات التكتيكية إلى منطقة الدعم اللوجستي المعروفة باسم "إندورانس".

و"إندورانس" هي منطقة لوجستية أُنشئت قرب معبر كرم أبو سالم، وليست داخل قطاع غزة، وتعد محطة عبور ودعم لقوة الاستقرار الدولية (ISF) التي ستعمل في غزة، حيث يتم استقبال المركبات والمعدات والأفراد قبل نقلهم تدريجياً إلى داخل غزة، وفق موقع قناة "آي 24 نيوز" العبرية. وقال قاسم: "نأمل أن يُشكّل إعلان مجلس السلام عن بدء وصول القوات الدولية للانتشار في قطاع غزة، بدايةً لتطبيق المهام المنوطة بها، والمتمثلة في الفصل بين أهلنا في قطاع غزة وجيش الاحتلال، والعمل على وقف خروقاته".

ودعا المتحدث "مجلس السلام" إلى الشروع في التطبيق الفعلي لبنود خطة وقف الحرب على غزة، من خلال إدخال اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، وتقديم إغاثة حقيقية، وإلزام الاحتلال بالانسحاب. كما طالب بضرورة "البدء بعملية إعادة الإعمار، باعتبارها حقاً أصيلاً لكل أبناء شعبنا في جميع أماكن وجودهم في قطاع غزة"، وفق البيان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن "مجلس السلام" في بيان نشرته منصة إكس": "وصلت المركبات التكتيكية إلى منطقة الدعم اللوجستي: إندورانس". وأرفق "مجلس السلام" تدوينته بصور توثق وصول تلك المركبات. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع زيارة يجريها وفد من حركة حماس للعاصمة المصرية القاهرة لبحث مقاربات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل استمرار إسرائيل في انتهاكه.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال قاسم في تصريح لوكالة الأناضول، إن وفداً من الحركة يزور القاهرة لاستكمال المناقشات والحوارات بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح أن الحركة والفصائل الفلسطينية طرحت خلال الأيام الماضية "مقاربات مقبولة ومنطقية" لتنفيذ الاتفاق، مشيراً إلى أنها "قوبلت بترحيب من الوسطاء". وقال المستشار السياسي لرئيس المكتب السياسي لـ"حماس" طاهر النونو، في بيان، إن جولة المفاوضات هذه "ستتضمن استكمال بحث خريطة الطريق التي أعدها الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، بالتعاون مع الوسطاء، للمرحلة الثانية من الاتفاق، ودخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية، وصولاً إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع أراضي القطاع".

"مجلس السلام" سيبدأ قريباً إدارة مراكز إيواء إنساني في غزة

إلى ذلك، قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، إنّ "مجلس السلام" سيبدأ خلال أسابيع معدودة مشروعاً تجريبياً لإدارة مراكز الإيواء الإنساني في المناطق التي لا تخضع لسيطرة حركة حماس في قطاع غزة. وأضافت الصحيفة في تقرير مساء الثلاثاء: "ستكون منطقة تل السلطان، الواقعة بالقرب من رفح، هي الوجهة الأولى التي سيتم توجيه المدنيين إليها".

وتابعت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تسمّها "ستصل إلى المنطقة قوات متعددة الجنسيات (قوة الاستقرار الدولية) بقيادة مجلس السلام، حيث ستتمركز في قاعدة أُعدت خصيصاً لها في معسكر أميتي (الإسرائيلي) القريب من القطاع". ومن المتوقع أن تكون هذه القوات مجهزة بأسلحة غير نارية للحفاظ على النظام داخل المناطق الإنسانية "في حين سيواصل الجيش الإسرائيلي بسط سيطرته وتعزيز قبضته على المناطق الواقعة ما وراء الخط الأصفر"، وفق المصدر ذاته.

وادعت الصحيفة أنه "سيتم إرسال المساعدات الطبية والمواد الغذائية إلى مراكز الإيواء الإنساني بهدف تقويض قبضة حماس على السكان تدريجياً في جميع أنحاء قطاع غزة". وبحسب الصحيفة، سيبدأ "مجلس السلام" تحديد مواقع في منطقة "غلاف غزة" لإقامة مراكز لوجستية ستُستخدم لتنظيم وإدارة الملاجئ الإنسانية، بما في ذلك في البلدات القريبة من السياج الحدودي، وذلك إلى جانب المعسكر الذي أُنشئ، والذي سيُستخدم، لاستقبال القوات متعددة الجنسيات المتوقع وصولها إلى إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لنشرها داخل قطاع غزة.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوات "هامة ومن المتوقع تنفيذها قريباً دعماً لمواصلة تطبيق اتفاق (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب، وذلك رغم استمرار رفض حماس التخلي عن سلاحها". ومضت بالقول: "يُعد هذا الإجراء في الواقع تطبيقاً للمادة 17 من خطة ترامب، التي تمهد الطريق لما يمكن تسميته إعادة الإعمار المؤقتة في المناطق الخالية من وجود حماس". وقالت إن مسؤولين في "مجلس السلام" تعهدوا بعدم استخدام الخرسانة في تلك المناطق لأغراض إعادة إعمار غزة "بل سيتم وضع وحدات سكنية متنقلة (كرفانات) وتقديم خدمات طبية وغيرها للسكان الذين سيستقرون هناك".

وزعمت الصحيفة أنه "بهذه الطريقة، وعبر ما يشبه حركة الكماشة، سيواصل الجيش تعزيز قبضته على أراضي قطاع غزة وانتزاع المزيد من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس، بينما سيعمل مجلس السلام على انتزاع السكان من قبضتها". ومضت في مزاعمها بأنه "في مرحلة لاحقة، وبحسب ما يأمل مسؤولون اطلعوا على الخطط، ستبقى حماس بلا سكان ولا أراضٍ ولا موارد، وهذه ستكون الطريقة التي يُتوقع أن تؤدي إلى إنهاء وجودها".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها "لن تتولى لجنة التكنوقراط أيضاً المسؤولية عن المناطق الخاضعة لسيطرة حركة حماس ما لم توافق الحركة على نزع سلاحها؛ وذلك تجنباً لتكرار 'نموذج لبنان' (حزب الله)، حيث تفرض الحركة سيطرتها على اللجنة بقوة السلاح". وتابعت المصادر "أما البديل الذي سيُطبَّق فعلياً في هذه الحالة، فيتمثل في قيام مجلس السلام واللجنة بإدارة مناطق محدودة لا تخضع لسيطرة حماس، ضمن القيود القائمة طالما ترفض حماس نزع سلاحها، بهدف خلق بديل لحكمها".

(الأناضول، العربي الجديد)