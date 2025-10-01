حماس تنفي علاقتها بثلاثة أشخاص اعتقلوا في ألمانيا

- نفت حركة حماس أي صلة لها بالأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات الألمانية بتهمة الانتماء للحركة والتخطيط لأعمال عنف، مؤكدة أن هذه الادعاءات تهدف لتشويه سمعتها والتأثير على تعاطف الشعب الألماني مع القضية الفلسطينية. - اعتقلت السلطات الألمانية ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم لحماس وتورطهم في شراء أسلحة لتنفيذ هجمات ضد مؤسسات يهودية في ألمانيا، حيث تم العثور على أسلحة وذخيرة بحوزتهم. - تأتي هذه الاعتقالات في سياق محاكمة سابقة لأربعة أشخاص في برلين بتهمة الانتماء لحماس والتخطيط لهجمات، مما يعكس تصاعد التوترات الأمنية في البلاد.

أكدت "حماس"، يوم الأربعاء، أن لا علاقة لها بالأشخاص الذين أعلنت ألمانيا عن اعتقالهم بشبهة انتمائهم للحركة، وتخطيطهم "لارتكاب أعمال عنف خطيرة في البلاد". وقالت حماس في بيان إن "مزاعم الاشتباه بعلاقة المعتقلين بالحركة لا أساس له من الصحة، وتهدف إلى الإساءة للحركة والتشويش على تعاطف الشعب الألماني مع شعبنا الفلسطيني ونضاله المشروع ضد الاحتلال الصهيوني، وضد حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها شعبنا الأعزل في قطاع غزة". وشددت حركة حماس على أن "سياستها كانت، وما زالت، تحصر كفاحها ضد الاحتلال الصهيوني في فلسطين فقط".

وقال ممثلو ادعاء ألمان، يوم الأربعاء، إن السلطات ألقت القبض على ثلاثة أجانب يشتبه في انتمائهم لحركة حماس ويعتقد أنهم كانوا يعدون "لارتكاب أعمال عنف خطيرة في البلاد". وزعم ممثلو الادعاء أنهم يشتبهون في تورط الرجال الثلاثة في شراء أسلحة نارية وذخيرة لحماس لاستخدامها في عمليات اغتيال تستهدف مؤسسات إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا. وقال الادعاء الاتحادي في بيان: "في سياق الاعتقالات التي جرت اليوم، تسنى العثور على أسلحة مختلفة، ومنها بندقية هجومية إيه.كيه 47 ومسدسات عدة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة".

وأُلقي القبض على الثلاثة في برلين، وهم المواطن الألماني عابد آل ج.، ووائل ف. م. المولود في لبنان، والمواطن الألماني أحمد إ، وجرى تحديد هوياتهم بما يتماشى مع قوانين الخصوصية الألمانية فقط، وفق وكالة "رويترز".

وخضع أربعة أشخاص، تزعم برلين أنهم منتمون لحماس وخططوا لشن هجمات على مؤسسات يهودية في أوروبا، للمحاكمة في برلين في فبراير/شباط، في ما وصفها الادعاء العام بأنها أول قضية قضائية ضد أعضاء الحركة في ألمانيا. وزعمت مجلة دير شبيغل الألمانية أن محققي مكافحة الإرهاب رصدوا كيف اجتمع المتهمون اليوم في برلين لتسليم الأسلحة قبل أن تتدخل قوات العمليات وتكتشف أسلحة صالحة للاستخدام.