حماس تطالب الوسطاء بالضغط على الاحتلال بعد التزامها بإنهاء التبادل

قال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن تسليم جثمان أحد أسرى جيش الاحتلال، أمس الثلاثاء، يأتي في سياق "التزام الحركة الثابت بإنهاء مسار التبادل بشكل كامل، وبذل جهود متواصلة لإتمامه بالرغم من الصعوبات الكبيرة". وأضاف قاسم، اليوم الأربعاء، أن المطلوب من الوسطاء مقابل هذا الالتزام "الضغط على الاحتلال لتطبيق استحقاق وقف الحرب على قطاع غزة، وإلزامه بوقف الخروق".

وسلمت المقاومة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، نعش أحد الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر الذي نقله إلى قوات الاحتلال في قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الجثامين التي جرى تسليمها إلى 26 من أصل 28.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تأخير حركة الجهاد الإسلامي تسليم رفات أسير إسرائيلي يُعدّ "خرقاً إضافياً" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وجاء في بيان صادر عن المكتب أنه "تنظر إسرائيل بخطورة شديدة لتأخير تسليم هذا الرفات إليها فوراً. ويعدّ ذلك خرقاً إضافياً للاتفاق".

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيّز التنفيذ، أعادت حماس جميع الأسرى العشرين الأحياء الذين كانوا محتجزين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كما أعادت 26 جثة لأسرى من أصل 28 لا تزال في قطاع غزة، وفق بنود الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. في المقابل، أطلقت إسرائيل نحو ألفَي أسير فلسطيني من سجونها، وأعادت جثث مئات الفلسطينيين إلى غزة.

ووفق خطة ترامب، من المفترض الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بعد انتهاء تبادل الجثث والأسرى، إلا أن الجهود لا تزال متعثرة، فيما يخرق الاحتلال الإسرائيلي وقف النار بشكل يومي، مما أسفر عن سقوط مئات الشهداء الفلسطينيين.