حماس تسلم إدارة غزة إلى اللجنة الأسبوع الجاري

تنوي حركة حماس ترجمة ترحيبها بلجنة إدارة غزة التي يرأسها علي شعث، من خلال تسليمها كل ما يتعلق بإدارة القطاع خلال الأسبوع الجاري بحسب معلومات "العربي الجديد". ووفق المعطيات، نقلت الحركة رسالة إلى الوسطاء طالبت فيها بضرورة تنفيذ الاستحقاقات الخاصة بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قبل الحديث عن ملف تسليم سلاحها بموجب المرحلة الثانية التي أعلنت الإدارة الأميركية بدءها قبل يومين.

وأوضح مصدر قيادي في الحركة أن حماس طالبت الوسطاء خلال اجتماعات جرت في القاهرة الأسبوع الماضي، بضرورة تنفيذ الاحتلال التزامات المرحلة الأولى التي لم يتم تنفيذها بعد، وفي مقدمتها فتح معبر رفح، وإدخال المنازل الجاهزة "الكرافانات"، وإدخال المساعدات بالكميات المتفق عليها وكذلك معدات إزالة الركام، وإنهاء انتهاكات وقف إطلاق النار من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال القيادي في الحركة المطلع على المباحثات التي جرت بالقاهرة مؤخراً لـ"العربي الجديد" إن حماس أكدت خلال الاجتماعات الأخيرة، التزامها التام بتسليم إدارة القطاع إلى اللجنة الوليدة التي عقدت يوم الخميس أولى اجتماعاتها في مقر السفارة الأميركية في القاهرة من دون أن يعرف إذا كان اختيار السفارة حصل بقرار أميركي.

وأكد القيادي بالحركة أن حماس اتفقت مع الوسطاء في مصر، على كل التفاصيل المتعلقة بعملية تسليم إدارة القطاع، مشيراً إلى أن قيادة الحركة في الخارج طالبت الأجهزة التابعة لها وللفصائل بالاستعداد لترك مواقعهم، وتجهيز كل الملفات التي تحت أيديهم لتسليمها. وقال إن حماس تخلي مسؤوليتها بذلك أمام العالم وأمام أبناء شعبها من أي شبهة تعطيل أو عرقلة لمسار إنهاء الحرب، مضيفاً "يمكن القول إن غزة باتت الآن تحت إدارة اللجنة، وبات من المنتظر من كافة الجهات ذات الصلة أن تنفذ وعودها بتدفق المساعدات وبدء الإعمار والتخفيف من معاناة سكان القطاع ".

وحول الاتهامات الموجهة إلى الحركة بعرقلة تسليم جثة الجندي الإسرائيلي الأسير، ران غفيلي، آخر الجثامين المتبقية لدى الحركة في غزة، قال القيادي في حماس، إنه بشهادة اللجنة المصرية في غزة، وكذلك لجنة الصليب الأحمر، فإن الحركة بذلت كل ما بوسعها للعثور على الجثمان، كاشفاً عن عرقلة سلطة الاحتلال دخول معدات ثقيلة لإزالة خراسانات قام الاحتلال بصبها في بعض الأنفاق التي يرجح وجود الجثمان في إحداها.

وأوضح أن عناصر القسام قاموا برفقة أعضاء اللجنة المصرية في غزة، والصليب الأحمر بالبحث في موقعين سلمت إسرائيل إحداثياتها للوسطاء بزعم وجود الجثمان فيها، وهو ما تم اكتشاف عدم صحته لاحقاً. وكشف القيادي في الحركة عن اجتماع خلال الأسبوع الجاري سيضم نيكولاي ملادينوف، المفوض السامي الخاص بغزة، عضو مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مع أعضاء لجنة إدارة قطاع غزة، ومسؤولين من حماس في القاهرة.