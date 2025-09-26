حماس ترفض تصريحات عباس حول سلاح المقاومة و7 أكتوبر

- أكدت حركة حماس رفضها لتصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام الأمم المتحدة، حيث اعتبرت أن المقاومة الفلسطينية حق شرعي وأخلاقي للشعب الفلسطيني، وترفض تماهي عباس مع الرواية الإسرائيلية حول أحداث 7 أكتوبر. - دعت حماس إلى رفض محاولات نزع سلاحها أو منعها من المشاركة في حكم غزة، معتبرة أن ذلك تعدٍ على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ورفضًا للوصاية الخارجية. - شددت الحركة على أن الوحدة الوطنية والتوافق على برنامج نضالي شامل هما السبيل لحماية القضية الفلسطينية وتحقيق تطلعات الشعب في التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية.

أكدت حركة حماس رفضها "تماهي" رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع الرواية الإسرائيلية حول هجوم 7 أكتوبر، في كلمة أدلى بها الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس. وقال عباس في خطابه عبر الفيديو إنه يرفض "ما قامت به حماس في السابع من أكتوبر من أعمال استهدفت المدنيين الإسرائيليين".

وقالت "حماس" في بيان، الخميس: "تعقيبًا على كلمة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نؤكّد ما يلي: المقاومة الفلسطينية مسؤولية وطنية وأخلاقية تستمد شرعيتها من شعبنا الفلسطيني الصامد، ومن حقّه الطبيعي في مقاومة الاحتلال، كما أقرّت بذلك الشرائع والقوانين الدولية، وإننا نرفض بشكل مطلق تماهي رئيس السلطة مع الرواية الصهيونية الزائفة التي تحاول تشويهها عبر اتهامها باستهداف المدنيين".

ودعا عباس إلى نزع سلاح حماس ومنعها من المشاركة في حكم قطاع غزة في أي حل مستقبلي يفضي إلى وقف حرب الإبادة. وقالت الحركة في بيانها "إن كل محاولات فرض الوصاية على شعبنا وإرادته ستبوء بالفشل، ونعتبر تأكيد رئيس السلطة أن حركة حماس لن يكون لها دور في الحكم تعديًا على حقّ شعبنا الفلسطيني الأصيل في تقرير مصيره واختيار من يحكمه، وخضوعًا مرفوضًا لإملاءات ومشاريع خارجية".

وأكدت أنه "لا يمكن المساس بسلاح المقاومة ما دام الاحتلال جاثمًا على أرضنا وفي صدور شعبنا، ونستنكر مطالبة رئيس السلطة بتسليمه". وأضافت "إن السبيلَ الوحيدَ لحماية قضيتنا الوطنية والتصدي لمشاريع الاحتلال الفاشي، هو الوحدة والتوافق الوطني على برنامج نضالي شامل، حتى تحقيق تطلعاتِ شعبنا في التحرير والعودة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".