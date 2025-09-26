حماس ترفض تصريحات عباس حول سلاح المقاومة و"طوفان الأقصى"

- اتهمت حماس محمود عباس بالتماهي مع الرواية الإسرائيلية حول عملية "طوفان الأقصى"، ورفضت تصريحاته التي استهدفت المقاومة الفلسطينية وشرعيتها المستمدة من الشعب الفلسطيني والقوانين الدولية. - دعا عباس إلى نزع سلاح حماس ومنعها من المشاركة في حكم غزة، مما اعتبرته الحركة تعديًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وخضوعًا لإملاءات خارجية. - أكدت حماس أن سلاح المقاومة لا يمكن المساس به طالما الاحتلال قائم، ودعت إلى الوحدة الوطنية لحماية القضية الفلسطينية وتحقيق تطلعات الشعب في التحرير والعودة.

اتهمت حركة حماس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالتماهي مع الرواية الإسرائيلية حول عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الخميس. وقال عباس في خطابه عبر الفيديو إنه يرفض "ما قامت به حماس في السابع من أكتوبر من أعمال استهدفت المدنيين الإسرائيليين".

وقالت "حماس" في بيان، أمس الخميس: "تعقيبًا على كلمة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نؤكّد ما يلي: المقاومة الفلسطينية مسؤولية وطنية وأخلاقية تستمد شرعيتها من شعبنا الفلسطيني الصامد، ومن حقّه الطبيعي في مقاومة الاحتلال، كما أقرّت بذلك الشرائع والقوانين الدولية، وإننا نرفض بشكل مطلق تماهي رئيس السلطة مع الرواية الصهيونية الزائفة التي تحاول تشويهها عبر اتهامها باستهداف المدنيين".

ودعا عباس إلى نزع سلاح حماس ومنعها من المشاركة في حكم قطاع غزة في أي حل مستقبلي يفضي إلى وقف حرب الإبادة. وقالت الحركة في بيانها "إن كل محاولات فرض الوصاية على شعبنا وإرادته ستبوء بالفشل، ونعتبر تأكيد رئيس السلطة أن حركة حماس لن يكون لها دور في الحكم تعديًا على حقّ شعبنا الفلسطيني الأصيل في تقرير مصيره واختيار من يحكمه، وخضوعًا مرفوضًا لإملاءات ومشاريع خارجية".

وأكدت أنه "لا يمكن المساس بسلاح المقاومة ما دام الاحتلال جاثمًا على أرضنا وفي صدور شعبنا، ونستنكر مطالبة رئيس السلطة بتسليمه". وأضافت "إن السبيلَ الوحيدَ لحماية قضيتنا الوطنية والتصدي لمشاريع الاحتلال الفاشي، هو الوحدة والتوافق الوطني على برنامج نضالي شامل، حتى تحقيق تطلعاتِ شعبنا في التحرير والعودة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".