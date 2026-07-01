حماس تدعو لقمة عربية طارئة لمواجهة مخططات التهجير الإسرائيلية

- دعت حركة حماس إلى موقف عربي موحد لمواجهة خطط إسرائيلية لتهجير سكان غزة، مطالبة بعقد قمة طارئة لجامعة الدول العربية لمواجهة هذا التهديد للأمن القومي العربي. - أكدت حماس على ضرورة اتخاذ خطوات سياسية ودبلوماسية عملية لإفشال مخطط التهجير ووقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، مشيرة إلى أن المخطط يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، خاصة لمصر. - تأتي هذه الدعوات وسط تصريحات إسرائيلية عن خطط لتشجيع "الهجرة الطوعية" لسكان غزة، مما يثير مخاوف من تهجير قسري.

دعت حركة حماس، مساء الأربعاء، إلى موقف عربي موحد وفاعل لمواجهة ما وصفته بخطط إسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة، مطالبة جامعة الدول العربية بعقد قمة طارئة للتعامل مع ما تراه تهديداً للأمن القومي العربي. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في بيان إن "الحديث الإسرائيلي المتكرر عن إعداد مخططات جديدة لتنفيذ تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يؤكد خطورة هذه المساعي، التي تترافق مع خطوات عملية على الأرض تستهدف تدمير كل مقومات الحياة في القطاع، بما يدفع السكان قسراً نحو الرحيل".

ودعا قاسم جامعة الدول العربية إلى عقد قمة عربية طارئة وعاجلة لمواجهة "هذا المشروع الخطير"، مشيراً إلى أنه "لا يستهدف الشعب الفلسطيني وحده، بل يمثل تهديداً مباشراً لمنظومة الأمن القومي العربي، وتحدياً سافراً لإرادة الدول العربية كافة، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية التي يشكل هذا المخطط مساساً مباشراً بأمنها القومي".

وشدد على أن "المطلوب اليوم هو موقف عربي موحد يتجاوز بيانات الإدانة، ويترجم إلى خطوات سياسية ودبلوماسية عملية تضمن إفشال مخطط التهجير، ووقف حرب الإبادة، وإلزام الاحتلال بإنهاء عدوانه ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وأكد مسؤولون إسرائيليون، من بينهم وزير الأمن يسرائيل كاتس، في تصريحات سابقة هذا الأسبوع، التزام الحكومة بتطبيق خطط لتشجيع "الهجرة الطوعية" لسكان غزة، مرتبطة باستبعاد حماس عن السيطرة على القطاع. وفي الآونة الأخيرة، أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى إعادة صياغة المصطلحات لتصبح "خطة الحركة الحرة"، وسط مخاوف دولية من أن تؤدي الظروف الميدانية إلى تهجير قسري. وسبق أن دعا وزراء الحكومة الإسرائيلية مراراً إلى تهجير الفلسطينيين وإعادة إنشاء مستوطنات إسرائيلية في القطاع المحاصر. ويأتي هذا وسط جهود إقليمية ودولية مستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وخطط لإعادة إعمار القطاع، حيث تظل مسألة السيطرة الأمنية والإدارية المستقبلية لغزة محل خلاف كبير.

(أسوشييتد برس)