حماس تحذر من ربط ملف السلاح بالمسارات الأخرى.. مخالفة لخطة ترامب

- من المتوقع أن يجتمع ممثلون عن حركة حماس والفصائل الفلسطينية مع نيكولاي ملادينوف لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد اجتماع سابق في القاهرة لم يسفر عن نتائج جديدة. - أكد الناطق باسم حماس، حازم قاسم، أن ربط ملف سلاح المقاومة بالمسارات كافة يعد مخالفاً لخطة ترامب، مشدداً على أن السلاح الفلسطيني شرعي للدفاع عن الشعب، وأن الأولوية لتطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق. - الاحتلال يفرض قيوداً على المعابر ويمنع المساعدات الإنسانية، مما ينتهك الاتفاق. أكد قاسم أن الحديث عن المرحلة الثانية يجب أن يأتي بعد تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى، محذراً من تعقيد المشهد بطرح ملف السلاح مجتزأً.

أكدت مصادر فصائلية مواكبة للحراك حول غزة، اليوم الخميس، أن لقاء سيجمع حركة حماس والفصائل الأخرى مع الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف والوسطاء خلال الأيام القادمة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وشهد الأسبوع الماضي لقاء جمع حماس والفصائل بالممثل السامي لمجلس السلام مع الوسطاء في العاصمة المصرية القاهرة لبحث ملف السلاح في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب مصادر تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن اللقاء لم يفضِ إلى نتائج جديدة في ظل تمسك الفصائل الفلسطينية وحركة حماس باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق التي اخترقها الاحتلال الإسرائيلي. ووفق المصادر، فإن الفصائل الفلسطينية كانت تنتظر رداً من ملادينوف بشأن مطالبها باستكمال المرحلة الأولى بعد نقل ذلك إلى الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن ذلك لم يحصل، وسط توقعات بعقد لقاء قريب في القاهرة.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن طرح ملف سلاح المقاومة بهذه الطريقة وربطه بالمسارات كافة يُعدّ مخالفاً لما ورد في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا سيما ما يتعلق بالمرحلة الثانية منها. واعتبر أن هذا الطرح يعكس انحيازاً واضحاً للموقف الإسرائيلي ومحاولة للتغطية على "السلاح المجرم الحقيقي" الذي قال إنه ارتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد قاسم لـ"العربي الجديد" أن الاحتلال يسعى كذلك للتغطية على جريمة نشر السلاح داخل القطاع عبر تسليح جهات أخرى، في مقابل تجريم سلاح المقاومة، مؤكداً أن السلاح الفلسطيني "سلاح شرعي" يهدف إلى الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وهو حق مكفول وفق القوانين والقرارات الدولية. وشدد على أن الأولوية يجب أن تكون لتطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بكامل بنودها، والتي لم تُنفذ حتى الآن، مشيراً إلى أن الاحتلال يواصل خرق الاتفاق، حيث أدى ذلك إلى سقوط نحو 720 شهيداً وأكثر من ألفي مصاب، إلى جانب استمرار عمليات القتل والتدمير والتوغل الميداني.

وأوضح أن الاحتلال لا يزال يفرض قيوداً مشددة على المعابر، ويُبقي معبر رفح مغلقاً، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية بالكميات المتفق عليها، في انتهاك واضح لبنود الاتفاق، فضلاً عن مواصلة تهديداته بشن حرب جديدة واجتياح قطاع غزة. وأشار قاسم إلى أن البروتوكول الإغاثي والإنساني لم يُطبق حتى اللحظة، مؤكداً أن الحديث عن قضايا المرحلة الثانية، وعلى رأسها سلاح المقاومة، يجب أن يأتي فقط بعد استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى، بما في ذلك إدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.

وأضاف أنه في حال جرى تنفيذ الجوانب الإنسانية وفتح المعابر وتشكيل اللجنة الوطنية، فيمكن حينها الانتقال إلى مناقشة قضايا المرحلة الثانية، بما يشمل ملف السلاح أو مقترحات نشر قوات دولية، ضمن مقاربات تفضي إلى تطبيق خطط تهدئة شاملة في القطاع. وحذر قاسم من أن طرح ملف السلاح بشكل مجتزأ من سياقه يعقّد المشهد ولا يسهم في إيجاد حلول، مؤكداً أن العدوان الإسرائيلي لم يتوقف فعلياً، بل يتواصل بوتيرة مختلفة، مع تسجيل معدل يومي يقارب خمسة شهداء، واستمرار الانتهاكات بشكل شبه يومي.

وكشف عن وجود اتصالات مستمرة مع الوسطاء بشأن ضمان تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، إلى جانب مشاورات داخلية بين الفصائل الفلسطينية لصياغة موقف موحد، مشيراً إلى احتمال عقد لقاءات قريبة مع الوسطاء لبحث هذه القضايا.

وكانت صحيفة إسرائيل هيوم الإسرائيلية كشفت، اليوم الخميس، أن الإنذار الذي وُجّه إلى حماس بنزع سلاحها ينتهي اليوم، وسط تقديرات إسرائيلية بأنه من غير المتوقع أن توافق حماس على هذه الخطوة.