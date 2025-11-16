"حماس" تتسلم قائمة بأسماء أسرى غزة في سجون الاحتلال بعد 7 أكتوبر

- أعلنت حماس تسلمها قائمة تضم 1468 أسيرًا من غزة في إطار صفقة تبادل مع الاحتلال، مع استمرار البحث عن 11 اسمًا. - واجهت عملية الإعلان عن القائمة عقبات بسبب مماطلة الاحتلال وتلاعبه، مع تحميله المسؤولية عن حياة الأسرى وإخفاء أسماء أخرى. - دعت حماس الوسطاء للضغط على الاحتلال للكشف عن جميع الأسرى وضمان حقوقهم، وسط استمرار إخفاء مصير مئات الأسرى الفلسطينيين منذ هجوم أكتوبر 2023.

أعلن مكتب إعلام الأسرى التابع لحماس، اليوم الأحد، تسلم الحركة قائمة أسرى غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال عبر الوسطاء. وقال المكتب، في بيان صحافي عممه على وسائل الإعلام، إن قائمة الأسماء التي تسلمتها الفصائل الفلسطينية تضم 1468 اسماً من أسرى قطاع غزة (اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023)، مشيرة إلى أنه قد جرى متابعة القائمة ومراجعتها مع الجهات المختصة للتحقق منها، وتم التأكد من حالة الأسماء كلها، عدا 11 اسماً جاري البحث والتحري عنهم.

وأكد المكتب أن عقبات عدّة حالت دون الإعلان الرسمي عن قائمة أسرى غزة خلال الفترة الماضية، نتيجة تلكؤ الاحتلال ومماطلته وتلاعبه في عدد من الأسماء، مشددة على أن جهوداً كبيرة بذلت للتحقق من القائمة. وشدد مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال "يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى والمعتقلين، وعن أي تلاعب أو خلل في القائمة"، مؤكداً أن الاحتلال "ما زال يخفي قسراً داخل سجونه ومعتقلاته أسماء وأعداداً أخرى من الأسرى، ويرفض الإفصاح عنها حتى اللحظة".

ودعا المكتب الوسطاء إلى "ممارسة الضغط على الاحتلال للكشف عن جميع الأسرى والمعتقلين، وضمان حقوقهم الصحية والإنسانية، ووقف الانتهاكات الجسيمة المخالفة للقوانين والأعراف الدولية التي يقترفها الاحتلال بحقهم".

وعلى مدار عامين كاملين، شن فيها الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على القطاع، أخفى مصير مئات الأسرى الفلسطينيين في سجونه، ولا سيما أسرى المقاومة الفلسطينية الذين نفذوا هجوم السابع من أكتوبر 2023. وكانت الكثير من الأسر لا تعرف مصير أبنائها وسط تضارب كبير في المعلومات بين شهداء ومفقودين على مدار تلك الفترة، نتيجة لرفض الاحتلال في مسارات كثيرة الإفصاح عن هذه البيانات ونشر قائمة أسرى غزة المتوفرة لديه من الأسرى الفلسطينيين في سجونه.