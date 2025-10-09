حماس: اتفاق شرم الشيخ يقضي بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال

- اتفاق تاريخي لإنهاء الحرب: أعلنت حماس عن اتفاق لإنهاء الحرب على غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية بعد مفاوضات في شرم الشيخ بوساطة الولايات المتحدة وتركيا وقطر ومصر، مما يمهد لدخول المساعدات وتبادل الأسرى. - جهود دولية لتحقيق السلام: أعربت حماس عن تقديرها لجهود قطر ومصر وتركيا، مثمنة دور الرئيس ترامب في السعي لوقف الحرب وانسحاب الاحتلال الكامل من غزة. - التزام بتنفيذ الاتفاق: دعت حماس الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق لضمان تنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة، مشيدة بتضحيات الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

أعلنت حركة حماس فجر اليوم الخميس عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، وذلك بعد يومين من المفاوضات في شرم الشيخ بوساطة من الولايات المتحدة وتركيا وقطر ومصر.

وقالت حماس في بيان نشرته على قناتها في تيليغرام: "من بعد مفاوضات مسؤولة وجادّة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شرم الشيخ، تعلن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى". وأعربت الحركة عن تقديرها لجهود الإخوة في قطر ومصر وتركيا، مثمنة كذلك "جهود ترامب الساعية إلى وقف الحرب نهائياً وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزّة".

ودعت حماس الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً، وعدم السماح لها بالتنصّل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه.



وختمت البيان قائلة: "نحيّي شعبنا العظيم في قطاع غزّة، وفي القدس والضفة، وداخل الوطن وخارجه، الذي سجّل مواقف عزٍّ وبطولة وشرف لا نظير لها، وواجه مشاريع الاحتلال الفاشي التي استهدفته وحقوقه الوطنية؛ تلك التضحيات والمواقف العظيمة التي أفشلت مخططات الاحتلال الإسرائيلي في الإخضاع والتهجير. ونؤكّد أن تضحيات شعبنا لن تذهب هباءً، وأننا سنبقى على العهد، ولن نتخلّى عن حقوق شعبنا الوطنية حتى الحرية والاستقلال وتقرير المصير".