"حماس": إسرائيل تسعى إلى وتيرة حرب الإبادة في غزة

- تصاعدت الهجمات الإسرائيلية على غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 20 فلسطينياً خلال 48 ساعة، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ، وفقاً لحركة حماس. - استهدفت الغارات الجوية شقة سكنية وسط غزة، مما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم طفلان وامرأتان، مما دفع حماس لدعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها. - استمرار القصف الإسرائيلي وتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة يثير مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية.

اعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الخميس، أن تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على المدنيين في قطاع غزة، واستشهاد أكثر من 20 فلسطينياً خلال الساعات الـ48 الماضية، يشيران إلى سعي تل أبيب للعودة إلى "وتيرة حرب الإبادة الوحشية" التي استمرت لعامين، متهمة إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ.

وقالت الحركة، في بيان، إن الغارات الجوية المكثفة التي استهدفت شقة سكنية وسط مدينة غزة وأدت إلى استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلان وامرأتان، تمثل "جريمة جديدة" وخرقاً متجدداً للاتفاق، داعية الإدارة الأميركية والدول الضامنة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإلزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها ومنع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، إذ تواصل إسرائيل تنفيذ عمليات قصف واستهدافات جوية في الأحياء السكنية ومحيط مراكز الإيواء، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بشكل شبه يومي، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

كما شهدت الأسابيع الماضية تصعيداً إسرائيلياً شمل توسيع عمليات القصف ومنع إدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية والوقود، بالتوازي مع استمرار التوغلات العسكرية وإطلاق النار في مناطق مختلفة من غزة، الأمر الذي دفع جهات فلسطينية ودولية للتحذير من خطر انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.