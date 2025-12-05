حلف قبائل حضرموت يحمِّل الإمارات مسؤولية نقض الهدنة ومهاجمة مواقعه

- حلف قبائل حضرموت اتهم الإمارات بدعم المليشيات التي خرقت اتفاق التهدئة، مما أدى إلى هجوم وسقوط قتلى وجرحى، رغم التزام الحلف بالاتفاق وسحب قواته تدريجياً. - الاتفاق برعاية سعودية ركز على وقف التصعيد وإعادة تموضع القوات حول المنشآت النفطية، مع إدارة مشتركة للشركات النفطية وتعيين العميد أحمد عمر المعاري قائداً للقوة الموحدة. - قوات النخبة الحضرمية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي أعادت انتشارها وسيطرت على مواقع في حضرموت، حيث يسعى المجلس للانفصال ونجح في السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة.

حمَّل حلف قبائل حضرموت شمال شرقي اليمن، الجمعة، دولة الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤولية عن نقض "المليشيات" الاتفاق الموقع مع السلطة المحلية برعاية المملكة العربية سعودية، التي هاجمت مواقع الحلف، كونها الداعمة بالمال والسلاح لتلك المجاميع" كما حملتها مسؤولية "ما حصل من قتل ونهب وعيب".

وقال حلف قبائل حضرموت في بيان صادر عنه إنه في الوقت الذي تم التوصل فيه إلى اتفاق مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ سالم أحمد الخنبشي، وعليه توقيع الطرفين، يهدف إلى وجود هدنة والعمل على تهدئة الموقف من أي تصعيد، وبنود أخرى تضمنها ذلك الاتفاق بما يشمل انسحاب قوات حماية حضرموت من داخل مواقع النفط".

وأضاف البيان، "وعليه، باشرنا من طرفنا خطوات التنفيذ، وقمنا بالانسحاب التدريجي لقواتنا، إلا أنه في يوم الخميس، قامت قوات من تلك المليشيات بالهجوم الغادر والمباغت من عدة محاور واستهداف رجال الحلف في مواقعهم وهم آمنين في وقت سريان الهدنة، وحصلت اشتباكات سقط على إثرها ستة شهداء وأعداد كبيرة من الجرحى من رجال الحلف".

وأوضح الحلف إنه حرص على تعزيز أمن واستقرار حقول ومنشآت نفط المسيلة، والقيام بمهام الدفاع عنها، وعدم سقوطها بيد المليشيات الوافدة من خارج حضرموت، كما كان الحلف حريصاً على سير العمل في الشركات بسلاسة، إلا أن تلك القوى أصرت وبعزيمة على إقحام المنطقة في مربع الفوضى والصراع، وهو ما حاولنا تجنبه حفاظاً على الأمن والسكينة وعلى ألا تصاب المنشآت النفطية بأي ضرر".

وأشار الحلف في بيانه إلى أن "الفعل المعيب الإجرامي الجبان تم بتواطؤ وتأييد من بعض العملاء الحضارم الذين لا تروق لهم مواقف الشرف والدفاع عن الوطن".

ودعا حلف قبائل حضرموت دول الرباعية الدولية وقيادة دول التحالف العربي إلى القيام بمسؤولياتهم تجاه كل ما يحصل".

وكانت السلطة المحلية في محافظة حضرموت أعلنت، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق تهدئة مع حلف قبائل حضرموت برئاسة عمرو بن حبريش، بوساطة محلية مدعومة من السعودية، لاحتواء التوترات العسكرية التي اندلعت قرب منشآت نفطية استراتيجية في المحافظة.

وركّز اتفاق التهدئة على وقف التصعيد فوراً وإعادة ضبط الوضع الميداني حول المنشآت النفطية، حيث نصّت البنود الأولى على الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد العسكري والأمني والإعلامي، واستمرار الهدنة حتى انتهاء لجنة الوساطة من أعمالها. كما ألزم الاتفاق قوات الحلف بالانسحاب إلى محيط خارجي يبعد كيلومتراً واحداً عن منشآت "بترو مسيلة"، مع إعادة تموضع قوات حماية الشركات في مواقعها السابقة، وضمان عودة الموظفين إلى العمل بصورة طبيعية. وشملت البنود أيضاً انسحاب قوات النخبة المساندة إلى مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلومترات، ومنع أي تعزيزات عسكرية من الطرفين خلال فترة التنفيذ.

وتمحورت بقية البنود حول تثبيت إدارة مشتركة آمنة للشركات النفطية وضمان منع أي صراع داخلي مستقبلي؛ إذ نص الاتفاق على توحيد موقف المحافظ وقوات النخبة وقوات الحلف في مواجهة أي تدخل عسكري من خارج حضرموت، وانخراط أفراد وضباط قوات الحلف ضمن قوة حماية الشركات الرسمية. كما جرى تعيين العميد أحمد عمر المعاري قائداً للقوة الموحدة، على أن تكون ثابتة في مواقع الحماية من دون تعزيزات خارجية. وأبقى الاتفاق للشيخ عمرو بن حبريش موقعه ومرافقيه ضمن "الكامب" المخصص له، مع منع أي مظاهر مسلحة فيه، فيما يلتزم الطرفان بتنفيذ الاتفاق تحت إشراف مباشر للوساطة.

وأعلنت وسائل الإعلام التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الخميس، أنّ قوات المجلس أعادت انتشارها في محيط الشركات النفطية في هضبة حضرموت شمال شرقي اليمن، وبسطت سيطرتها على جميع النقاط والمواقع، وذلك عقب هجوم شنته على قوات حماية حضرموت التابعة لحلف قبائل حضرموت.

وقالت قناة عدن المستقلة التابعة للانتقالي الجنوبي إنّ قوات "النخبة الحضرمية" استعادت مواقعها "لحماية الشركات النفطية وبسطت سيطرتها على جميع النقاط"، مبررة الهجوم على قوات الحلف بأنه جاء على خلفية "خلافات داخلية" بين قادة قوات حماية حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش والعوبثاني وبن حريز، بشأن تنفيذ اتفاق التهدئة بين السلطة المحلية وحلف قبائل حضرموت برعاية سعودية.

وتأسس حلف قبائل حضرموت عام 2013، وينادي بالحكم الذاتي لحضرموت، وهو كيان خاص بأبناء المحافظة، ولا يتبع للمجلس الانتقالي الجنوبي ولا للحكومة المعترف بها دولياً.

وقالت قوات "النخبة الحضرمية" إنها فرضت سيطرتها الكاملة على مواقع الشركات النفطية في منطقة المسيلة بمحافظة حضرموت، عقب عملية عسكرية واسعة بدأت مع ساعات الفجر الأولى. وأضافت القوات أن وحداتها نفذت انتشاراً شاملاً في القطاعات النفطية، شمل محيط الشركات وطرق الإمداد الحيوية، ما أدى إلى انسحاب مجاميع تابعة للشيخ عمرو بن حبريش من مواقعها بعد اشتباكات محدودة في بعض النقاط.

يشار إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن نجح في السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، اللتين تمثلان نصف مساحة الجمهورية اليمنية وتحتويان على معظم الثروة النفطية للبلاد.