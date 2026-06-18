حلف الأطلسي "مطمئن" إلى مراجعة الوجود العسكري الأميركي في أوروبا

- أكد الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، أن الحلف قادر على الوفاء بالتزاماته الدفاعية رغم تقليص الأصول الأميركية، مع جهود أوروبية لسد الفجوات العسكرية. - أعلن وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، عن مراجعة للوجود العسكري الأميركي في أوروبا، مشددًا على ضرورة تعزيز الحلفاء الأوروبيين لمساهماتهم الدفاعية، وربط المساهمات المالية الأميركية بتحقيق أهداف الإنفاق الدفاعي. - يجتمع وزراء دفاع الناتو في بروكسل للتحضير للقمة المقبلة، مع تأكيد الجنرال أليكسوس غرينكويتش أن سحب القوات الأميركية من ألمانيا لن يؤثر على القدرات الدفاعية للحلف.

سعى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته إلى تبديد المخاوف من تداعيات تقليص الولايات المتحدة بعض الأصول الجوية والبحرية المخصصة للحلفاء الأوروبيين، مؤكداً أن الحلف لا يزال قادراً على الوفاء بالتزاماته الدفاعية. وجاءت تصريحاته بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الخميس، إجراء مراجعة للوجود العسكري الأميركي في أوروبا، في خطوة تعكس توجه واشنطن لإعادة تقييم انتشار قواتها العسكرية وأولوياتها الاستراتيجية.

وقال روته، اليوم الخميس، على هامش اجتماع وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل: "نحن في موقع جيد للغاية"، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف تعمل منذ فترة على سد أي فجوات محتملة في القدرات العسكرية. وأضاف أن الحلفاء الأوروبيين يواصلون تطوير قدراتهم الدفاعية، موضحاً أن بعض المهام المطلوبة لتعويض النقص قد أُنجزت بالفعل. وقال: "لقد تم الانتهاء من بعض المهام بالفعل، وبعضها قيد التنفيذ، ونحن نعمل على تنفيذ الأمر".

وأعلن هيغسيث، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستجري خلال الأشهر الستة المقبلة مراجعة لوجودها العسكري في أوروبا، في وقت تضغط واشنطن على الحلفاء لتعزيز مساهماتهم في المجال الدفاعي. وأشار هيغسيث إلى أن مدة هذه المراجعة "قد تكون أقل" من الأشهر الستة. وشدّد الوزير على أنّ الخطوة تهدف أيضاً إلى ضمان أن يكون "الوصول والتمركز والتحليق في الأجواء محددة بوضوح ومضمونة" للقوات الأميركية، وذلك بعدما فرضت دول أوروبية قيوداً على استخدام واشنطن قواعد عسكرية على أراضيها خلال الحرب في الشرق الأوسط.

واعتبر هيغسيث أنّ هذا الأمر "كان مخزياً، هؤلاء الحلفاء عرّضوا أبناء وبنات أميركا للخطر، لا عذر لذلك". وأكد أنّه، من الآن فصاعداً، سيكون دفع واشنطن مستحقاتها في إطار التكاليف التشغيلية للحلف، والبالغة 790 مليون دولار خلال عام 2026، "مشروطاً" ببلوغ الحلفاء أهداف الإنفاق في المجال الدفاعي. وأوضح: "حيثما لا ينفق الحلفاء الآخرون بقدر من الإلحاح، ستنخفض مساهماتنا في الرسوم".

لكنه أقرّ بأن العديد من أعضاء الناتو قطعوا شوطاً كبيراً في تعزيز دفاعاتهم، قائلاً: "فهم بعض حلفائنا الرسالة وتحرّكوا... ونحن نُقدّر ذلك كثيراً". ويُتوقع أن تثير تصريحات هيغسيث مخاوف إضافية لدى الدول الأعضاء في الحلف، القلقة أساساً حيال التزام واشنطن بالدفاع عن أوروبا منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2025. وذكّر وزير الدفاع الأميركي الحلفاء الأوروبيين بامتعاض ترامب من عدم مساهمتهم في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أغلقته إيران خلال الحرب. وأوضح: "كما قال الرئيس ترامب، وبحق، لقد اختبر حلفاؤنا دعم أميركا عندما طلبنا مساعدتهم، والكثيرون منهم أخفقوا" في هذا الاختبار.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في مايو/ أيار الماضي أنها ستقلص مساهماتها في "نموذج قوة الناتو"، وهو أداة تخطيط عسكرية تحدد القدرات والأصول التي توفرها الدول الأعضاء للحلف، وذلك في إطار توجه أميركي يهدف إلى دفع الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها الدفاعي وتقليل اعتمادها على واشنطن في المجال الأمني والعسكري. ورغم هذه الخطوة، شدد روته على أن التقليص الأميركي لن يؤثر في قدرة الحلف على الدفاع عن الدول الأوروبية الأعضاء، مؤكداً أن خطط الناتو الدفاعية ما زالت قائمة وقابلة للتنفيذ.

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تأتي تصريحات روته في وقت يجتمع وزراء دفاع دول الحلف في بروكسل للتحضير للقمة المقبلة للناتو، المقرر عقدها في أنقرة خلال يوليو/ تموز المقبل، وسط نقاشات متواصلة بشأن تقاسم الأعباء الدفاعية بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين. وفي السياق نفسه، أكد القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، الجنرال أليكسوس غرينكويتش، أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب خمسة آلاف جندي أميركي من ألمانيا لن يؤثر في القدرات الدفاعية للحلف.

وقال غرينكويتش، خلال مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء، إن القرار "لا يؤثر في تنفيذ الخطط الإقليمية للناتو"، مشدداً على أن الحلف لا يزال يحتفظ بكامل قدراته الدفاعية. وأضاف أن الولايات المتحدة تستطيع إعادة توزيع جزء من قواتها المنتشرة في أوروبا، في ظل تنامي القدرات العسكرية للدول الحليفة، مشيراً إلى أن واشنطن قد توظف هذه القوات في أولويات أخرى حول العالم.

وتابع: "أنا مطمئن جداً إلى وضعنا الراهن"، في إشارة إلى ثقته بقدرة الحلف على الحفاظ على جاهزيته العسكرية رغم أي تعديلات في حجم القوات الأميركية المنتشرة في القارة الأوروبية. وكانت واشنطن قد اتخذت خطوة سحب خمسة آلاف جندي من ألمانيا بعد خلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمستشار الألماني فريدريش ميرز بشأن الحرب في إيران، فيما كانت الإدارة الأميركية قد أبلغت حلفاءها الأوروبيين مسبقاً برغبتها في تقليص وجودها العسكري في أوروبا بهدف التركيز على تهديدات وتحديات أخرى في مناطق مختلفة من العالم.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)