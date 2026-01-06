حلفاء أوكرانيا يجتمعون في باريس لصياغة ضمانات أمنية طويلة الأمد

- يجتمع حلفاء أوكرانيا في باريس لوضع اللمسات الأخيرة على ضمانات أمنية طويلة الأمد لكييف، بمشاركة الرئيس زيلينسكي وأكثر من 27 زعيماً، بهدف طمأنة أوكرانيا في حال وقف إطلاق النار مع روسيا. - يركز الاجتماع على ضمان إسهامات في قوة متعددة الجنسيات لأوكرانيا، مع تعهدات ملزمة في حال تعرضها لهجوم مجدداً، وتنسيق المواقف التفاوضية بين كييف وواشنطن والعواصم الأوروبية. - تسعى المحادثات إلى إنهاء النزاع المستمر منذ أربع سنوات، مع تأكيد واشنطن على ضرورة وقف الحرب بشكل مستدام، مع الحفاظ على قدرة أوكرانيا الدفاعية.

قال دبلوماسيون ومسؤولون لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن حلفاء أوكرانيا يجتمعون في العاصمة الفرنسية باريس لوضع اللمسات الأخيرة على التزاماتهم المتعلقة بالضمانات الأمنية المستقبلية طويلة الأمد لكييف، في مسعى لطمأنتها في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا. وبحسب مصادر الوكالة، فقد وصل إلى باريس مسؤولون عسكريون، من بينهم رئيس هيئة الأركان العامة الأوكرانية، للعمل على صياغة التزامات ملموسة تمكّن القادة من تقديم غطاء سياسي واضح، بعدما ظلت التعهدات العسكرية حتى الآن عامة وغير محددة.

ويشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الاجتماع إلى جانب أكثر من 27 زعيماً، إضافة إلى المفاوضين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ضمن جهود أوسع لصياغة موقف أوكراني وأوروبي وأميركي مشترك يمكن نقله لاحقاً إلى موسكو. وكان زيلينسكي قد شدد مساء أمس، على أن الاجتماعات الأوروبية يجب أن تدعم قدرة بلاده الدفاعية وتقرّب مسار إنهاء الحرب، مؤكداً أن أوكرانيا تعتمد نهجاً مزدوجاً يقوم على "الدبلوماسية، وهو ما نسعى له، أو مزيد من الدفاع النشط إذا تبين أن ضغط الشركاء على روسيا غير كافٍ"، مضيفاً: "أوكرانيا تريد السلام".

وأفادت مذكرة اطلعت عليها "رويترز" بأن الاجتماع سيركز على ضمان إسهامات في قوة متعددة الجنسيات لأوكرانيا في حال وقف إطلاق النار، بالتنسيق مع كييف وبدعم من الولايات المتحدة. كذلك يهدف الاجتماع إلى الاتفاق على إسهامات أوسع ضمن حزمة ضمانات أمنية، تشمل تعهدات ملزمة في حال تعرُّض أوكرانيا لهجوم مجدداً، مع السعي لمواءمة خطط "تحالف الراغبين" مع المواقف التفاوضية لكل من كييف وواشنطن والعواصم الأوروبية. وتقترح المذكرة أيضاً تحديد خطوات لاحقة لتعزيز الدعم لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا إذا ما رفضت الانخراط في مفاوضات توصف بـ"الجدية".

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، قبيل القمة، إن الأطراف توصلت إلى تفاهمات بشأن "التفاصيل العملية للضمانات الأمنية"، مضيفاً: "سنوضح كيفية تنظيمها، والحاجة إلى التزام طويل الأمد من جميع الأطراف المعنية". من جهته، أعرب مسؤول أوروبي رفيع عن أمله في أن يسهم ترسيخ هذه الضمانات في تعزيز التزامات الولايات المتحدة، التي بُحثَت على نطاق واسع في محادثات ثنائية مع أوكرانيا.

وتسارعت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني وتيرة المحادثات الهادفة إلى إنهاء النزاع الذي اندلع قبل نحو أربع سنوات، غير أن مؤشرات الاستعداد الروسي لقبول المقترحات المطروحة لا تزال محدودة، مع بقاء ملف الأراضي عقبة رئيسية أمام أي تقدم، واستمرار القتال دون مؤشرات على تهدئة قريبة. وفي هذا السياق، تشير واشنطن إلى أنها تدعم أي مسار يؤدي إلى وقف الحرب، شرط الحفاظ على قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها على المدى الطويل، وأن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون مستداماً ومدعوماً بترتيبات أمنية تضمن عدم تجدد القتال.

(رويترز)