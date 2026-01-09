حلب | هدنة لساعات والأمن الداخلي ينتشر في أحياء

09 يناير 2026   |  آخر تحديث: 07:14 (توقيت القدس)
بعد ساعات من التوترات الأمنية والاشتباكات المتقطعة في مدينة حلب، شمالي سورية، ولا سيما في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، أعلنت وزارة الدفاع السورية، فجر اليوم الجمعة، وقف إطلاق النار في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد. ويأتي ذلك بالتوازي مع إجراءات أمنية شملت ضبط سيارات مفخخة ومستودعات أسلحة وذخائر، وانتشار وحدات قوى الأمن الداخلي داخل الأحياء التي شهدت صدامات، وسط دعوات رسمية للأهالي إلى توخي الحذر والابتعاد عن مناطق التوتر.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية بدء انتشار وحدات قوى الأمن الداخلي داخل الأحياء التي شهدت توترات أمنية مع انحسار حدة الاشتباكات، مؤكدة أن الهدف من هذا الإجراء هو تأمين الممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز الاستقرار والنظام، تمهيدًا لعودة الأهالي إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن.

وفي السياق، حمّلت الحكومة السورية "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مسؤولية التصعيد الحالي، معتبرة أن نقض الاتفاق الموقّع في 1 نيسان/إبريل هو السبب المباشر لحالة الفوضى، ومطالبة بإنهاء الوجود المسلح في بعض أحياء المدينة. وأكدت الحكومة أن أولوياتها في المرحلة الراهنة تتركز على تأمين محيط حلب، وحماية المدنيين، ومنع انزلاق الوضع نحو مزيد من التصعيد الذي قد يعرقل أي مسار سياسي محتمل.

وقالت وزارة الإعلام السورية، في بيان، إنها تدين "بشدة استهداف تنظيم قسد للصحافيين أثناء تأديتهم مهامهم الإعلامية في مدينة حلب"، معتبرة أن هذا الاستهداف يشكل "انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والإعلام، ولمبادئ القانون الدولي التي تحظر استهداف الطواقم الإعلامية خلال النزاعات المسلحة".

آخر التطورات في حلب يرصدها "العربي الجديد" أولاً بأول..

04:01 am

وقف إطلاق النار في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد

أعلنت وزارة الدفاع السورية إيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بمدينة حلب، في خطوة تهدف إلى إنهاء الحالة العسكرية داخل هذه الأحياء، تمهيدًا لعودة سلطة القانون والمؤسسات الرسمية. وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن القرار يأتي "انطلاقًا من الحرص التام على سلامة أهلنا المدنيين في مدينة حلب، ومنعًا لأي انزلاق نحو تصعيد عسكري جديد داخل الأحياء السكنية"، موضحة أن وقف إطلاق النار يبدأ اعتبارًا من الساعة 03:00 بعد منتصف الليل.

وطلبت وزارة الدفاع من المجموعات المسلحة في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد مغادرة المنطقة اعتبارًا من التوقيت ذاته، على أن تنتهي المهلة عند الساعة 09:00 صباحًا من يوم غد الجمعة. وأشارت الوزارة إلى أنها سمحت للمسلحين المغادرين بحمل أسلحتهم الفردية الخفيفة فقط، مؤكدة أن الجيش السوري سيتولى تأمين مرافقتهم وضمان عبورهم بأمان تام حتى وصولهم إلى مناطق شمال شرق البلاد.

01:56 am

محمد كركص

محمد كركص صحافي سوري (العربي الجديد)
محمد كركص
صحافي سوري
الشرع يبحث التطورات في سورية مع أردوغان وماكرون

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جرى خلالهما بحث مستجدات الأوضاع في سورية والمنطقة. وذكرت الرئاسة السورية أن الشرع بحث، في اتصاله مع أردوغان، آخر المستجدات على الساحة السورية، والجهود المبذولة لترسيخ دعائم الاستقرار في المنطقة.

التفاصيل عبر الرابط:

أردوغان مصافحاً الشرع في أنقرة 4/2/2025 (مصطفى كمجي/الأناضول)
الشرع يبحث التطورات في سورية مع أردوغان وماكرون

12:45 AM
لقطات لانتشار قوى الأمن الداخلي في حي الأشرفية

أظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء السورية انتشار قوى الأمن الداخلي في حي الأشرفية.

12:43 am

إصابة أربعة صحافيين بقصف لـ"قسد" على حي الأشرفية

أُصيب أربعة صحافيين ونشطاء إعلاميين تابعين لمديرية إعلام محافظة حلب، إثر استهداف قوات "قسد" بقذائف مدفعية أطراف حي الأشرفية، بحسب ما أفادت به مصادر رسمية. وقالت وزارة الإعلام السورية، في بيان، إنها تدين "بشدة استهداف تنظيم قسد للصحافيين أثناء تأديتهم مهامهم الإعلامية في مدينة حلب"، معتبرة أن هذا الاستهداف يشكل "انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والإعلام، ولمبادئ القانون الدولي التي تحظر استهداف الطواقم الإعلامية خلال النزاعات المسلحة".

وأضاف البيان أن استهداف الصحافيين يمثل "محاولة لإسكات الأصوات وإخفاء الحقائق عن الجمهور"، مؤكّدًا أن حرية الصحافة حق أساسي تجب حمايته في جميع الظروف. ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الصحافية الدولية إلى إدانة هذا السلوك، ومحاسبة المسؤولين عنه، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحافيين. وأكدت وزارة الإعلام في ختام بيانها التزامها بدعم حرية الصحافة والإعلام، والوقوف إلى جانب الصحافيين في مواجهة أي تهديدات أو استهداف.

12:42 am

قوى الأمن الداخلي تضبط سيارة مفخخة في حي الأشرفية

أفاد مراسل وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن قوى الأمن الداخلي ضبطت سيارة مفخخة في حي الأشرفية بمدينة حلب، تركها تنظيم "قسد" في أحد الشوارع الرئيسة بالحي، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

12:35 am

انتشار أمني في بعض أحياء حلب

أعلنت وزارة الداخلية السورية بدء انتشار وحدات قوى الأمن الداخلي داخل الأحياء التي شهدت صدامات مع تنظيم "قسد" في محافظة حلب، مع انحسار حدة الاشتباكات، مؤكدة أن الهدف من هذا الإجراء هو تأمين الممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز الاستقرار والنظام، تمهيدًا لعودة الأهالي إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن.

