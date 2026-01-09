حلب | هدنة لساعات والأمن الداخلي ينتشر في أحياء

أعلنت وزارة الدفاع السورية إيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بمدينة حلب، في خطوة تهدف إلى إنهاء الحالة العسكرية داخل هذه الأحياء، تمهيدًا لعودة سلطة القانون والمؤسسات الرسمية. وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن القرار يأتي "انطلاقًا من الحرص التام على سلامة أهلنا المدنيين في مدينة حلب، ومنعًا لأي انزلاق نحو تصعيد عسكري جديد داخل الأحياء السكنية"، موضحة أن وقف إطلاق النار يبدأ اعتبارًا من الساعة 03:00 بعد منتصف الليل.
وطلبت وزارة الدفاع من المجموعات المسلحة في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد مغادرة المنطقة اعتبارًا من التوقيت ذاته، على أن تنتهي المهلة عند الساعة 09:00 صباحًا من يوم غد الجمعة. وأشارت الوزارة إلى أنها سمحت للمسلحين المغادرين بحمل أسلحتهم الفردية الخفيفة فقط، مؤكدة أن الجيش السوري سيتولى تأمين مرافقتهم وضمان عبورهم بأمان تام حتى وصولهم إلى مناطق شمال شرق البلاد.