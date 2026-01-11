حلب | مظلوم عبدي يعلن التوصل إلى اتفاق وبدء خروج عناصر "قسد"

دمشق

التحديثات الحية
11 يناير 2026
أعلن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي التوصل، بوساطة أطراف دولية، إلى تفاهم يقضي بوقف إطلاق النار في مدينة حلب، وتأمين إخراج القتلى والجرحى، إضافة إلى المدنيين العالقين والمقاتلين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود باتجاه شمال وشرق سورية. 

وعلى الأرض، بدأت آخر مجموعات مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" بالخروج من حي الشيخ مقصود عبر حافلات، بالتوازي مع انتشار واسع لقوى الأمن السورية داخل الحي ومحيطه، ضمن إجراءات تهدف إلى فرض السيطرة الأمنية، فيما أفاد مراسل "العربي الجديد" بخروج نحو 400 مقاتل من حلب باتجاه مناطق سيطرة "قسد" في شرق سورية.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، السبت، وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود في مدينة حلب شمالي البلاد، اعتباراً من الساعة الثالثة بعد الظهر، وفق بيان رسمي صدر عنها ونقلته وكالة "سانا". وقالت الهيئة إن مسلحي "قسد" المتحصنين داخل مشفى ياسين سيتم ترحيلهم باتجاه مدينة الطبقة في ريف الرقة شمال شرقي سورية، بعد سحب أسلحتهم، في إطار الترتيبات الأمنية الجارية داخل الحي.

وكان محافظ حلب عزام الغريب قد قال إنّ الحكومة السورية تعاملت بـ"صبر" مع الاستهداف المتكرر لنقاط الأمن الداخلي من "قوات سوريا الديمقراطية"، مؤكداً أن الهدف الأساسي من تحركات القوات الأمنية في حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية هو "سلامة الأهالي". وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم السبت في مبنى محافظة حلب، ضم محافظ حلب ووزيرَي الإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل.

آخر التطورات في حلب يرصدها "العربي الجديد" أولاً بأول..

02:08 am

لقطات مصورة تظهر خروج عناصر "قسد" من حلب

02:07 am

خروج نحو 400 مقاتل من "قسد" باتجاه شرق سورية

أفاد مراسل "العربي الجديد" ببدء خروج نحو 400 مقاتل، هم ما تبقّى من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، باتجاه مناطق سيطرتهم في شرق سورية.

02:06 am

دمشق
بدء خروج الحافلات التي تقل عناصر "قسد"

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" ببدء خروج الحافلات التي تقلّ عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، باتجاه مناطق سيطرتها في شمال شرق سورية.

02:00 am

دمشق
مظلوم عبدي يعلن التوصل إلى اتفاق

أعلن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي التوصل، بوساطة أطراف دولية، إلى تفاهم يقضي بوقف إطلاق النار في مدينة حلب، وتأمين إخراج القتلى والجرحى، إضافة إلى المدنيين العالقين والمقاتلين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود باتجاه شمال وشرق سورية. 

