حلب | قوى الأمن تنتشر في بعض الأحياء وتضبط سيارة مفخخة في الأشرفية

تتواصل التوترات الأمنية في مدينة حلب، شمالي سورية، اليوم الجمعة، في ظل اشتباكات متقطعة وتطورات ميدانية متسارعة، خصوصًا في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية. وعلى وقع هذه التطورات، أعلنت الجهات الرسمية السورية عن ضبط سيارات مفخخة ومستودعات أسلحة وذخائر، وانتشار وحدات قوى الأمن الداخلي داخل الأحياء التي شهدت صدامات، بالتوازي مع دعوات للسكان إلى توخي الحذر والابتعاد عن مناطق التوتر.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية بدء انتشار وحدات قوى الأمن الداخلي داخل الأحياء التي شهدت توترات أمنية مع انحسار حدة الاشتباكات، مؤكدة أن الهدف من هذا الإجراء هو تأمين الممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز الاستقرار والنظام، تمهيدًا لعودة الأهالي إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن.
وفي السياق، حمّلت الحكومة السورية "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مسؤولية التصعيد الحالي، معتبرة أن نقض الاتفاق الموقّع في 1 نيسان/إبريل هو السبب المباشر لحالة الفوضى، ومطالبة بإنهاء الوجود المسلح في بعض أحياء المدينة. وأكدت الحكومة أن أولوياتها في المرحلة الراهنة تتركز على تأمين محيط حلب، وحماية المدنيين، ومنع انزلاق الوضع نحو مزيد من التصعيد الذي قد يعرقل أي مسار سياسي محتمل.
وقالت وزارة الإعلام السورية، في بيان، إنها تدين "بشدة استهداف تنظيم قسد للصحافيين أثناء تأديتهم مهامهم الإعلامية في مدينة حلب"، معتبرة أن هذا الاستهداف يشكل "انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والإعلام، ولمبادئ القانون الدولي التي تحظر استهداف الطواقم الإعلامية خلال النزاعات المسلحة".
آخر التطورات في حلب يرصدها "العربي الجديد" أولاً بأول..