حلب | قتلى ونازحون مع تجدّد الاشتباكات بين الجيش السوري و"قسد"

حلب

عبدالله البشير

عبدالله البشير
التحديثات الحية
08 يناير 2026   |  آخر تحديث: 14:54 (توقيت القدس)
تجدّدت التوترات الأمنية في مدينة حلب شمالي سورية، صباح اليوم الخميس، مع تصعيد في الاشتباكات بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، حيث استُهدفت أحياء عدة في المدينة بقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة، فيما قتل خمسة مدنيين وأصيب العشرات، وفق ما أعلنته مديرية الصحة في المحافظة. وأعلنت محافظة حلب إعادة فتح ممرين إنسانيين لخروج المدنيين من الأحياء الخاضعة لسيطرة "قسد"، في ظل اتهامات باستخدامهم دروعاً بشرية، ووسط تحذيرات للمدنيين بالابتعاد عن مواقع التنظيم.

واستهدفت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حي الشيخ طه في مدينة حلب شمالي سورية، صباح اليوم الخميس، تزامناً مع استهداف منطقتي الليرمون ودوار شيحان بالرشاشات الثقيلة، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا". إلى ذلك، أعلنت محافظة حلب إعادة فتح ممرين إنسانيين لخروج المدنيين من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية الخاضعين لسيطرة "قسد"، وذلك بعد مناشدات تلقتها المحافظة من العائلات المحاصرة داخل الحيّين، نتيجة منع مقاتلي "قسد" أهالي الحيّين من الخروج، أمس الأربعاء، مشيرة إلى استخدامهم من قبلها دروعاً بشرية، وفق المحافظة.

وأوضحت المحافظة عبر "فيسبوك" أن خروج المدنيين سيكون عبر ممري العوارض وشارع الزهور، على أن تتاح عمليات الخروج ما بين الساعة العاشرة صباحاً والواحدة ظهراً، بالتوقيت المحلي. وحذّرت هيئة العمليات في الجيش السوري قوات "قسد" من استهداف الأهالي الذين يرغبون في الخروج من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد عبر الممرات التي أعلنتها محافظة حلب. ونقلت وكالة "سانا" عن بيان للجيش قوله إنه يعمل على تأمين الأهالي الذين يرغبون في الخروج هرباً من بطش التنظيم داخل الأحياء المذكورة، وفق البيان.

وجاءت إجراءات محافظة حلب اليوم، بعد إجراءات مماثلة أمس الأربعاء، أُتيح فيها خروج المدنيين من الحيين من خلال معبري العوارض وشارع الزهور. وكانت "قسد" قد استهدفت، بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية، أمس، شارع الزهور المخصّص لمغادرة المدنيين من الحيَّين إلى مناطق آمنة في حلب، وفق ما أكدت منظمة الدفاع المدني السوري مساء أمس. وكانت هيئة العمليات في الجيش السوري قد أعلنت فتح معبرين إنسانيين آمنين في مدينة حلب، لإتاحة مغادرة سكان الأحياء الخاضعة لسيطرة "قسد" إلى مناطق أخرى. وقالت الهيئة، وفق ما نقلته "سانا"، إن مواقع "قسد" العسكرية داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية أهداف عسكرية مشروعة للجيش السوري، معتبرة أن الحيّين سيكونان "منطقة عسكرية مغلقة".

وتعد حلب عاصمة البلاد الاقتصادية حيث تتمركز فيها أغلب النشاط الصناعي وهو ما يمنحها أهمية استثنائية. ولم يدخل حيّا الشيخ مقصود والأشرفية، تحت سيطرة الدولة فالمجموعات التابعة لـ"قسد" لم تطبق اتفاقاً تم في إبريل/ نيسان الماضي نص على إنهاء الأوضاع الشاذة في الحيين. ويضع التوتر في حلب اتفاقاً وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي في مارس/ آذار الماضي نصّ على دمج هذه القوات في الجيش السوري، في مهب الانهيار، ما يفتح الباب أمام صدام عسكري قد لا يتوقف عند حلب.

آخر التطورات في حلب يرصدها "العربي الجديد" أولاً بأول..

02:53 pm

حلب
02:35 pm

الأناضول

الأناضول
حلب
الدفاع المدني: إصابة مٌسعفة سورية برصاص تنظيم "قسد"

أصيبت مسعفة سورية في حلب إثر استهداف سيارة إسعاف بطلقات قناص من تنظيم "قسد"، وذلك بحسب بيان للدفاع المدني السوري.

02:33 pm

الأناضول

الأناضول
حلب
إصابة سيدة برصاص قناص تنظيم "قسد"

أصيبت سيدة برصاص قناص من تنظيم "قسد" أثناء خروجها من حي الشيخ مقصود في حلب، وذلك وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السورية.

02:31 pm

الأناضول

الأناضول
حلب
الصحة السورية: 5 قتلى مدنيين بهجمات "قسد"

أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى 5 قتلى و33 مصابا جراء هجمات تنظيم "قسد" في حلب.

02:15 pm

محمد شيخ يوسف

محمد شيخ يوسف
إسطنبول
فيدان: سيطرة "قسد" تعيق وحدة سورية

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن إصرار "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على الحفاظ على مناطق سيطرتها يُعد أكبر عقبة في الحفاظ على وحدة واستقرار سورية.

وأضاف فيدان أن هجمات "قسد" في حلب أظهرت حقيقة المخاوف من نواياها، مشدداً على ضرورة أن تتخلى هذه القوات عن الإرهاب.

02:14 pm

عبدالله البشير

عبدالله البشير
حلب
الجيش السوري يبدأ قصف مواقع لـ"قسد" في الشيخ مقصود والأشرفية

نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري، اليوم الخميس، أن الجيش السوري بدأ تنفيذ عمليات قصف تستهدف مواقع تابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.

01:40 pm

عبدالله البشير

عبدالله البشير
حلب
الجيش السوري يستهدف مواقع "قسد" في مناطق بحلب

أكد مراسل "العربي الجديد"، اليوم الخميس، أن الجيش السوري يبدأ عمليات استهداف مواقع "قسد" في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

 

01:40 pm

عبدالله البشير

عبدالله البشير
ريف حلب
اشتباكات بين "أسايش" والجيش السوري في حي السريان

أعلن المكتب الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن اشتباكات بين مقاتلي الأمن الداخلي "أسايش" التابع لـ"قسد" والجيش السوري في محيط حي السريان في مدينة حلب.

 

01:38 pm

عبدالله البشير

عبدالله البشير
حلب
سقوط قذائف صاروخية على مخيم حندرات للاجئين الفلسطينيين

أُصيب شاب في مخيم حندرات بريف حلب، وفق ما أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، مشيرة إلى أن المخيم تعرّض للقصف بعدد من القذائف الصاروخية أطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وقالت المجموعة عبر "فيسبوك" إن "هذه التطورات الميدانية تأتي في ظل استمرار إغلاق طريق المخيم الرئيسي منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوري ومليشيا قسد، مما أجبر الأهالي على سلوك طريق الصناعة بديلاً اضطرارياً عن طريق الجندول المستهدف".

وذكرت المجموعة أن التغييرات تسببت في معاناة حادة للسكان، حيث تبلغ مسافة الطريق البديل نحو 30 كم، مقارنة بـ7 كم فقط عبر طريق الجندول، الأمر الذي أدى إلى صعوبة بالغة في تأمين الاحتياجات اليومية والأساسية لأهالي المخيم، حيث يقع المخيم شمال شرقي مدينة حلب.

01:08 pm

عبدالله البشير

عبدالله البشير
حلب
مقتل 4 مدنيين وإصابة 33 بقصف لـ"قسد" على أحياء في حلب

أكدت مديرية صحة حلب، اليوم الخميس، مقتل أربعة مدنيين، وإصابة 33 آخرين، جراء عمليات استهداف لـ"قسد" في مدينة حلب.

 

12:57 pm

عبدالله البشير

عبدالله البشير
حلب
الجيش السوري يطلب من المدنيين إخلاء مواقع في حلب

طلب الجيش السوري، مساء اليوم الخميس، من المدنيين إخلاء خمسة مواقع في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، مؤكداً أن هذه المواقع تُستخدم من قبل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) نقاطاً عسكرية. وبثت قناة الإخبارية السورية خرائط لتلك المواقع عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

12:56 pm

عبدالله البشير

عبدالله البشير
حلب
إصابة 4 أشخاص بقصف لـ"قسد" على حي الخالدية في حلب

أفادت قناة الإخبارية السورية، اليوم الخميس، بإصابة أربعة أشخاص، جراء عمليات قصف نفذتها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، استهدفت حي الخالدية في مدينة حلب.

12:55 pm

عبدالله البشير

عبدالله البشير
حلب
إصابة عنصر من الجيش السوري باستهداف مدفعي لـ"قسد"

أكدت وكالة الأنباء السورية "سانا" إصابة عنصر من الجيش السوري أثناء قيامه بتأمين خروج المدنيين، جراء استهداف "قسد" حي السريان في مدينة حلب بالمدفعية.

12:06 pm

عبدالله البشير

عبدالله البشير
حلب
"قسد": قصف الشيخ مقصود تمهيد لمجازر

قال المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إن تهديد الحكومة السورية بقصف حيي الشيخ مقصود والأشرفية يُعد تمهيداً لارتكاب مجازر وقتل جماعي بحق الأهالي، محمّلاً إياها كامل المسؤولية والتبعات عن أي جريمة قد تقع لاحقاً.

11:53 am

حلب
"قسد" تستهدف أحياء مجاورة لحي الشيخ مقصود بقذائف المدفعية

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بدأت تستهدف الأحياء المجاورة لحي الشيخ مقصود بقذائف المدفعية.

11:43 am

عبدالله البشير

عبدالله البشير
حلب
الدفاع السورية تجدد تحذير المدنيين بالابتعاد عن مواقع "قسد"

جددت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية تحذيرها للمدنيين في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بالابتعاد عن مواقع "قسد" ضمنهما، وبينت أن هيئة العمليات في الجيش السوري ستنشر عبر منصات الإخبارية السورية المواقع التي ستُستهدف ضمن الحيين، والتي حولتها "قسد" مقار عسكرية ومنطلقاً للعمليات ضد الأحياء والأهالي.

11:39 am

عبدالله البشير

عبدالله البشير
حلب
استمرار حركة النزوح من حيّي الأشرفية والشيخ مقصود

تستمر حركة خروج المدنيين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب شمالي سورية، بعد الإعلان عن مهلة جديدة من قبل محافظة حلب قبل فرض حظر للتجوّل ضمن الحيين، حيث تستمر حتى تمام الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم. وأوضح الإعلامي محمد زكور لـ"العربي الجديد" أن اشتباكات متقطعة تجري بين الجيش السوري ومقاتلي "قسد" في محيط أحياء الأشرفية وبني زيد والشيخ مقصود، مضيفاً أن حركة مغادرة الأهالي المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد" مستمرة نحو مناطق سيطرة الحكومة السورية، مع إعلان محافظة حلب عن مهلة جديدة لخروج المدنيين.

وأضاف زكور أن حركة النزوح ومغادرة مناطق "قسد" مماثلة للحركة أمس، مشيراً إلى أن "قسد" تحاول منع المدنيين من المغادرة، إضافة إلى استهداف معبر شارع الزهور الذي يستخدمه المغادرون، كما فعلت أمس.

11:32 am

فرانس برس

فرانس برس
حلب
إسرائيل تدين "هجمات الجيش السوري على الأقلية الكردية في حلب"

دان الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ما وصفها بـ"هجمات قوات النظام السوري على الأقلية الكردية" في مدينة حلب شمالي سورية، وذلك بعد يومين من الإعلان عن اتفاق غير مسبوق بين إسرائيل وسورية على آلية تنسيق مشتركة.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في منشور عبر منصة "إكس"، أن "الهجمات التي تشنها قوات النظام السوري على الأقلية الكردية في مدينة حلب جسيمة وخطرة"، مضيفاً أن "القمع الممنهج والدموي للأقليات المختلفة في سورية يتناقض مع وعود سورية الجديدة".

11:25 am

محمد الشيخ يوسف

محمد الشيخ يوسف
إسطنبول
الدفاع التركية: أنقرة مستعدة لدعم الجيش السوري في حلب

أكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية لوسائل الإعلام، اليوم الخميس، أن أنقرة "تدعم سورية في حربها ضد التنظيمات الإرهابية انطلاقاً من مبدأ وحدة سورية وسلامة أراضيها". وأضافت المصادر أن تركيا ستقدم الدعم اللازم لسورية إذا طُلب منها ذلك، مشددة على أن أمن سورية من أمن تركيا. وأشارت إلى أن أنقرة تتابع من كثب التطورات الميدانية في العملية التي ينفذها الجيش السوري بالكامل بمفرده.

التفاصيل عبر الرابط:

المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك خلال إفادة في أنقرة 8/1/2026 (لقطة شاشة)
أخبار
التحديثات الحية

تركيا تبدي استعدادها لمساعدة سورية ضد "قسد" حال طلبها

11:21 am

رويترز

رويترز
تركيا
البرلمان التركي: نتابع أحداث حلب ساعة بساعة

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، اليوم الخميس، إن تركيا تتابع المستجدات في مدينة حلب السورية ساعة بساعة، ومستعدة لتقديم الدعم لإنهاء الاشتباكات هناك.

11:14 am

حلب
محافظة حلب تعلن إعادة فتح ممرين إنسانيين

أعلنت محافظة حلب إعادة فتح ممرين إنسانيين لخروج المدنيين من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية الخاضعين لسيطرة "قسد"، وذلك بعد مناشدات تلقتها المحافظة من العائلات المحاصرة داخل الحيّين نتيجة منع مقاتلي "قسد" أهالي الحيّين من الخروج أمس الأربعاء، مشيرة إلى استخدامهم من قبلها دروعاً بشرية، وفق المحافظة.

وأوضحت المحافظة عبر "فيسبوك" أن خروج المدنيين سيكون عبر ممري العوارض وشارع الزهور، على أن تتاح عمليات الخروج ما بين الساعة العاشرة صباحاً والواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي. وحذّرت هيئة العمليات في الجيش السوري قوات "قسد" من استهداف الأهالي الذين يرغبون في الخروج من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد عبر الممرات التي أعلنتها محافظة حلب.

10:04 am

حلب
الجيش السوري يعلن حظر تجوّل في مناطق بمدينة حلب

أعلن الجيش السوري حظر تجوّل ابتداءً من الساعة الـ01:30 ظهراً اليوم الخميس، حتى إشعارٍ آخر في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في مدينة حلب، وحثّ المدنيين على الابتعاد عن كل مواقع "قسد". وقال الجيش إنه سيبدأ عمليات استهداف مركّزة ضد مواقع "قسد" في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد ابتداءً من الساعة 1:30 ظهراً بالتوقيت المحلي.

