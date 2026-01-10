حلب | عمليات تمشيط في الشيخ مقصود وترامب متفائل بوقف التصعيد

نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله، إن الجيش السوري انتهى من تمشيط أكثر من ثلثي مساحة حي الشيخ مقصود في مدينة حلب.
أعلنت وزارة الدفاع السورية أنها تواصل "عمليات تمشيط" داخل حي الشيخ مقصود، آخر معاقل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في مدينة حلب شمالي البلاد، مشيرة إلى أن هذه العمليات "تسير ببطء وبتركيز عالٍ جداً حفاظاً على أرواح الأهالي الذين منعهم تنظيم قسد من مغادرة الحي ليستخدمهم دروعاً بشرية". ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن وزارة الدفاع تأكيدها أن الجيش السوري صادر عدداً من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل حي الشيخ مقصود. وأضافت أن عناصر "قسد" كانوا يستخدمونها لاستهداف أحياء مدينة حلب.
يأتي هذا غداة تعثر تطبيق الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه فجر الجمعة، والذي أعلنت عنه السلطات السورية ويقضي بخروج المسلحين الأكراد مع سلاحهم الفردي من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب إلى مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في شرق سورية، ووضع كل أحياء مدينة حلب تحت سيطرة قوات الأمن السورية.
في المقابل، قالت "الإدارة الذاتية" (تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد") في شمال وشرق سورية إنّ حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب يتعرضان، منذ السادس من يناير/ كانون الثاني، لهجمات وصفتها بـ"العنيفة والممنهجة" من قبل قوات الحكومة السورية، معتبرة أن ما يجري يمثل "انتهاكات جسيمة للقوانين والأعراف الدولية وترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان". وفي بيان ليل الجمعة - السبت، أكدت "الإدارة الذاتية" دعمها الكامل لما ورد في بيان المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، الذي اعتبر أن الهجمات تهدف إلى "ارتكاب مجازر بحق السكان، وفرض التهجير القسري، وتغيير التركيبة السكانية لمدينة حلب". واعتبر البيان أن هذه الاعتداءات تشكل خرقاً لاتفاق الأول من إبريل/ نيسان، لافتاً إلى أنها جرت، بحسب تعبيره، "بدعم مباشر من الدولة التركية وبمشاركة جماعات متطرفة"، قال إن بعض شعاراتها ورموزها تشير إلى انتماءات لتنظيم "داعش".
وكانت الحكومة السورية والجانب الكردي قد وقعا في الأول من إبريل الماضي اتفاقاً يقضي بخروج مقاتلي "قسد" مع أسلحتهم، بما فيها الثقيلة، من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ومن محافظة حلب، وأن يتولى مجلس محافظة حلب إدارة الحيين باعتبارهما جزءاً من المدينة، وبمشاركة ممثلين عن أبناء الحيين من كل المكونات. غير أن الكثير من بنود الاتفاق لم تنفذ، وهو ما قاد إلى التصعيد الحالي.
دولياً، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاؤله بخصوص توقف التصعيد الحالي الذي تشهده حلب بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية". وقال في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض: "نحن على علاقة جيدة مع الأكراد والحكومة السورية، وهما عدوان على مدى سنوات، ونريد أن نرى سورية تنجح، وحتى الآن أعتقد أنه تم إحراز تقدم لكن هذا العنف يندلع مرة أخرى، ونريد أن نراه يتوقف".
ذكرت مصادر لـ"العربي الجديد" أن الجيش التركي دفع بتعزيزات عسكرية إلى ريف حلب الشرقي.
قالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن حافلات نقلت قيادات ومقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، إلى غرب نهر الفرات بدير حافر شرق حلب وفق اتفاق أمني.
أكدت مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد" أن قوات الجيش السوري وسّعت من عمليات التمشيط داخل حي الشيخ مقصود، الذي يُعد آخر معاقل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) داخل مدينة حلب. وأكدت المصادر أن عناصر من "قسد" انسحبوا، بموجب اتفاق أمني، إلى منطقة دير حافر في ريف حلب الشرقي، شمالي سورية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الإشكالية التي وقعت عصر يوم الجمعة بين مجموعات "قسد" المتمركزة في حي الشيخ مقصود وقوات الجيش السوري، تعود إلى رغبة المقاتلين الأكراد في مغادرة الحي من دون وجود إعلام أو صحافة، وهو ما قوبل بالرفض، ما دفع بعض عناصر "قسد" إلى إطلاق الرصاص باتجاه الحافلات.
قالت الإدارة الذاتية (تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد") في شمال وشرق سورية إن حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب يتعرضان، منذ السادس من يناير/ كانون الثاني، لهجمات وصفتها بـ"العنيفة والممنهجة" من قبل قوات الحكومة السورية، معتبرة أن ما يجري يمثل "انتهاكات جسيمة للقوانين والأعراف الدولية وترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان".
وفي بيان ليل الجمعة - السبت، أعربت "الإدارة الذاتية" عن "بالغ الإكبار والإجلال" لما وصفته بـ"المقاومة الباسلة" التي يبديها سكان الحيين وقوى الأمن الداخلي في مواجهة القصف، مضيفة أن الهجمات "طاولت مساجد ومدارس ومنازل ومرافق خدمية، إضافة إلى استهداف مباشر لمشفى الحي، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة وسقوط قتلى وجرحى، بينهم نساء وأطفال".
وأكدت "الإدارة الذاتية" دعمها الكامل لما ورد في بيان المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، الذي اعتبر أن الهجمات تهدف إلى "ارتكاب مجازر بحق السكان، وفرض التهجير القسري، وتغيير التركيبة السكانية لمدينة حلب". واعتبر البيان أن هذه الاعتداءات تشكل خرقاً لاتفاق الأول من إبريل/ نيسان، لافتاً إلى أنها جرت، بحسب تعبيره، "بدعم مباشر من الدولة التركية وبمشاركة جماعات متطرفة"، قال إن بعض شعاراتها ورموزها تشير إلى انتماءات لتنظيم "داعش".