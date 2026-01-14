حلب | تعزيزات للجيش السوري في دير حافر وسط تصعيد "قسد" شرقاً

- شهدت منطقة دير حافر تصعيداً عسكرياً بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، حيث أرسل الجيش تعزيزات وأحبط محاولة تسلل لتلغيم جسر حيوي، بينما نفذت "قسد" اعتداءات بالطيران المسير. - تعرضت مواقع "قسد" لقصف جوي تركي، واتهمت "قسد" الجيش التركي باستهداف نقاطها، مما أدى إلى إصابات، واعتبرت ذلك تصعيداً خطيراً، بينما رد الجيش السوري على استهدافات "قسد". - كشف مصدر استخباري عن تعاون بين "قسد" و"حزب العمال الكردستاني" بدعم إيراني، مما يشكل تهديداً أمنياً، مع اتهامات باستخدام طائرات مسيرة إيرانية في قصف حلب.

أكدت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، وصول تعزيزات عسكرية للجيش السوري إلى منطقة دير حافر في ريف حلب الشرقي شمالي سورية، على خطوط التماس بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والجيش، مشيرة إلى عمليات استهداف متبادلة بين الطرفين بالرشاشات الثقيلة، مع إحباط محاولة تسلل لعناصر "قسد" في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، مساء أمس الثلاثاء، عن مصدر عسكري قوله إنّ الجيش السوري أحبط محاولة نفذتها عناصر من "قسد" لتلغيم وتفجير الجسر الواصل بين قريتي رسم الإمام ورسم الكروم قرب مدينة دير حافر، مؤكداً أنّ الجيش منع تخريب هذا المرفق الحيوي. وأضاف المصدر أن "قسد" نفذت اعتداءات عبر الطيران المسير استهدفت محيط قرية حميمة في الريف الشرقي لحلب.

الجيش العربي السوري يرسل تعزيزات عسكرية من محافظة اللاذقية باتجاه جبهة دير حافر في ريف حلب الشرقي.#الجيش_العربي_السوري #حلب pic.twitter.com/HqoqSNwptN — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) January 14, 2026

وشهدت مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عمليات تصعيد ومحاولات تقدم للجيش السوري، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي التابع للمليشيا فجر اليوم الأربعاء، مشيراً إلى قصف جوي تركي استهدف مواقعها في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي شمالي سورية.

وأعلن المكتب الإعلامي لـ"قسد" التصدي لتقدم على محور قرية زبيدة في الريف الجنوبي لبلدة دير حافر، تحت غطاء من الطائرات المسيرة وباستخدام الأسلحة الرشاشة، متهماً الجيش التركي باستهداف نقطة تابعة لـ"قسد" في قرية البوعاصي بمحيط مدينة الطبقة في ريف محافظة الرقة، ما أسفر عن إصابات في صفوف عناصرها.

وأشار المكتب إلى استهداف الطائرات المسيرة التركية نقطة عسكرية تابعة لها في مدينة مسكنة بريف حلب الشرقي، من دون تسجيل إصابات، معتبراً أنّ "الاستهداف التركي يعكس تصعيداً خطيراً في المنطقة". في المقابل، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن مقاتلي "قسد" استهدفوا نقاطاً للجيش السوري ومنازل للمدنيين في محيط قرية حميمة شرق محافظة حلب بالرشاشات الثقيلة والطائرات المسيرة، مؤكداً رد الجيش على مصادر إطلاق النار.

تعاون قسد مع "الكردستاني"

من جهة أخرى، كشف مصدر استخباري سوري عن تصعيد أمني تقوده "قسد" في عدد من المناطق، متهماً إياها بتجنيد مطلوبين للدولة السورية وبقايا نظام بشار الأسد السابق، بدعم من إيران و"حزب العمال الكردستاني"، في سياق قال إنه يهدف إلى زعزعة الاستقرار الأمني، ولا سيما في مدينة حلب، شمالي سورية.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الإخبارية" الأربعاء، إنّ "قسد" تجند المطلوبين للدولة السورية والهاربين إلى مناطق سيطرتها مقابل السماح لهم بالبقاء فيها وتوفير الحماية لهم، موضحاً أن أعداداً كبيرة من بقايا النظام السابق والمطلوبين بجرائم متنوعة أصبحوا مقاتلين إلى جانب التنظيم. وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التجنيد تلك تتم بدعم مباشر من إيران وحزب العمال الكردستاني المصنّف إرهابياً، معتبراً أن هذا التعاون يشكّل أحد أبرز مصادر التهديد الأمني في شمال البلاد، في ظل ما وصفه بمحاولات إعادة توظيف عناصر متورطة في جرائم سابقة ضمن تشكيلات مسلحة.

وفي السياق ذاته، اتهم المصدر عناصر من "العمال الكردستاني"، بالتعاون مع "قسد"، بالمسؤولية عن قصف مدينة حلب باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع، في تصعيد اعتبره استهدافاً مباشراً للأمن المدني في المدينة، وأشار إلى أن جهاز الاستخبارات العسكرية تمكن، خلال الفترة الماضية، من إحباط عدة عمليات إرهابية، تزامناً مع التصعيد الذي شهدته أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، لافتاً إلى أن هذه العمليات كانت تستهدف مناطق مدنية وقوات الجيش والأمن السوري.

ووفق المصدر نفسه، فإن عناصر حزب العمال الكردستاني يستقدمون فلول النظام السابق ويعملون على تزويدهم بالعبوات الناسفة وأدوات التفخيخ بهدف تنفيذ هجمات ضد التجمعات المدنية، إضافة إلى استهداف مواقع الجيش والقوى الأمنية. وكانت مصادر مُطلعة قد أكدت قبل يومين لـ"العربي الجديد" أن "قسد" استهدفت بطائرة مُسيّرة إيرانية الصنع من نوع "مهاجر 3" مبنى محافظة حلب التي تبعد حوالي 50 كيلومتراً عن منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي، والتي تعتبر أقرب منطقة سيطرة لـ"قسد" إلى مدينة حلب بعد انسحابها من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية داخل مدينة حلب عقب معارك مع الجيش السوري الذي سيطر على الحيّين.