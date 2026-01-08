حلب | تجدّد الاشتباكات بين الجيش و"قسد" وإعادة فتح ممرين إنسانيين

تجدّدت التوترات الأمنية في مدينة حلب شمالي سورية، صباح اليوم الخميس، مع تصعيد في الاشتباكات بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، حيث استُهدفت أحياء عدة في المدينة بقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة، كما أعلنت محافظة حلب إعادة فتح ممرين إنسانيين لخروج المدنيين من الأحياء الخاضعة لسيطرة "قسد"، في ظل اتهامات باستخدامهم كدروع بشرية، ووسط تحذيرات للمدنيين بالابتعاد عن مواقع التنظيم.
واستهدفت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حي الشيخ طه في مدينة حلب شمال سورية، صباح اليوم الخميس، تزامناً مع استهداف منطقتي الليرمون ودوار شيحان بالرشاشات الثقيلة، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا". إلى ذلك، أعلنت محافظة حلب عن إعادة فتح ممرين إنسانيين لخروج المدنيين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية الخاضعين لسيطرة "قسد"، وذلك بعد مناشدات تلقتها المحافظة من العائلات المحاصرة داخل الحيين، نتيجة منع مقاتلي "قسد" أهالي الحيين من الخروج، أمس الأربعاء، مشيرة إلى استخدامهم من قبلها كدروع بشرية، وفق المحافظة.
وأوضحت المحافظة عبر "فيسبوك" أن خروج المدنيين سيكون عبر ممري العوارض وشارع الزهور، على أن تتاح عمليات الخروج ما بين الساعة العاشرة صباحاً والواحدة ظهراً، بالتوقيت المحلي. وحذّرت هيئة العمليات في الجيش السوري قوات "قسد" من استهداف الأهالي الذين يرغبون بالخروج من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد عبر الممرات التي أعلنت عنها محافظة حلب. ونقلت وكالة "سانا" عن بيان للجيش قوله إنه يعمل على تأمين الأهالي الذين يرغبون بالخروج هرباً من بطش التنظيم داخل الأحياء المذكورة، وفق البيان.
وجاءت إجراءات محافظة حلب اليوم، بعد إجراءات مماثلة أمسالأربعاء، أُتيح فيها خروج المدنيين من الحيين من خلال معبري العوارض وشارع الزهور. وكانت "قسد" قد استهدفت، بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية، أمس، شارع الزهور المخصّص لمغادرة المدنيين من الحيين إلى مناطق آمنة في حلب، وفق ما أكدت منظمة الدفاع المدني السوري مساء أمس. وكانت هيئة العمليات في الجيش السوري قد أعلنت عن فتح معبرين إنسانيين آمنين في مدينة حلب، لإتاحة مغادرة سكان الأحياء الخاضعة لسيطرة "قسد" إلى مناطق أخرى. وقالت الهيئة، وفق ما نقلته "سانا"، إن مواقع "قسد" العسكرية داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية هي أهداف عسكرية مشروعة للجيش السوري، معتبرة أن الحيين سيكونان "منطقة عسكرية مغلقة".
آخر التطورات في حلب يرصدها "العربي الجديد" أولاً بأول..