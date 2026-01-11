حلب | انسحاب آخر دفعة من عناصر "قسد" وتحشيد نحو جبهة دير حافر

أعلن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي التوصل، بوساطة أطراف دولية، إلى تفاهم يقضي بوقف إطلاق النار في مدينة حلب، وتأمين إخراج القتلى والجرحى، إضافة إلى المدنيين العالقين والمقاتلين من حيّي الأشرفية والشيخ مقصود باتجاه شمال سورية وشرقها.
وعلى الأرض، أكملت آخر مجموعات مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" خروجها فجر اليوم من حيّ الشيخ مقصود عبر حافلات، بالتوازي مع انتشار واسع لقوى الأمن السورية داخل الحيّ ومحيطه، ضمن إجراءات تهدف إلى فرض السيطرة الأمنية، فيما أفاد مراسل "العربي الجديد" بخروج نحو 400 مقاتل من حلب باتجاه مناطق سيطرة "قسد" في شرق سورية.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، السبت، وقف جميع العمليات العسكرية داخل حيّ الشيخ مقصود في مدينة حلب شمالي البلاد، اعتباراً من الساعة الثالثة بعد الظهر، وفق بيان رسمي صدر عنها ونقلته وكالة "سانا". وقالت الهيئة إن مسلحي "قسد" المتحصنين داخل مشفى ياسين سيُرحَّلون باتجاه مدينة الطبقة في ريف الرقة شمال شرقي سورية، بعد سحب أسلحتهم، في إطار الترتيبات الأمنية الجارية داخل الحيّ.
وكان محافظ حلب، عزام الغريب، قد قال إنّ الحكومة السورية تعاملت بـ"صبر" مع الاستهداف المتكرر لنقاط الأمن الداخلي من "قوات سوريا الديمقراطية"، مؤكداً أن الهدف الأساسي من تحركات القوات الأمنية في حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية "سلامة الأهالي". وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم السبت في مبنى محافظة حلب، ضم محافظ حلب ووزيرَي الإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل.
