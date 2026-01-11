حلب | انسحاب آخر دفعة من عناصر "قسد" وتحشيد نحو جبهة دير حافر

11 يناير 2026   |  آخر تحديث: 15:46 (توقيت القدس)
أعلن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي التوصل، بوساطة أطراف دولية، إلى تفاهم يقضي بوقف إطلاق النار في مدينة حلب، وتأمين إخراج القتلى والجرحى، إضافة إلى المدنيين العالقين والمقاتلين من حيّي الأشرفية والشيخ مقصود باتجاه شمال سورية وشرقها. 

وعلى الأرض، أكملت آخر مجموعات مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" خروجها فجر اليوم من حيّ الشيخ مقصود عبر حافلات، بالتوازي مع انتشار واسع لقوى الأمن السورية داخل الحيّ ومحيطه، ضمن إجراءات تهدف إلى فرض السيطرة الأمنية، فيما أفاد مراسل "العربي الجديد" بخروج نحو 400 مقاتل من حلب باتجاه مناطق سيطرة "قسد" في شرق سورية.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، السبت، وقف جميع العمليات العسكرية داخل حيّ الشيخ مقصود في مدينة حلب شمالي البلاد، اعتباراً من الساعة الثالثة بعد الظهر، وفق بيان رسمي صدر عنها ونقلته وكالة "سانا". وقالت الهيئة إن مسلحي "قسد" المتحصنين داخل مشفى ياسين سيُرحَّلون باتجاه مدينة الطبقة في ريف الرقة شمال شرقي سورية، بعد سحب أسلحتهم، في إطار الترتيبات الأمنية الجارية داخل الحيّ.

وكان محافظ حلب، عزام الغريب، قد قال إنّ الحكومة السورية تعاملت بـ"صبر" مع الاستهداف المتكرر لنقاط الأمن الداخلي من "قوات سوريا الديمقراطية"، مؤكداً أن الهدف الأساسي من تحركات القوات الأمنية في حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية "سلامة الأهالي". وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم السبت في مبنى محافظة حلب، ضم محافظ حلب ووزيرَي الإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل.

آخر التطورات في حلب يرصدها "العربي الجديد" أولاً بأول..

03:25 pm

حلب
رصد تعزيزات من "قسد" إلى دير حافر

ذكرت هيئة العمليات في الجيش السوري لوكالة الأنباء "سانا"، أنها "رصدت استقدام تنظيم "قوات سوريا الديمراطية" (قسد) مجاميع مسلحة، وعتاداً متوسطاً وثقيلاً إلى جبهة دير حافر شرق حلب". وأوضحت: "لم نعرف بعد طبيعة هذه الحشود والتعزيزات التي استقدمها تنظيم قسد إلى شرق حلب".

وأوضحت هيئة العمليات أنها استنفرت قواتها وقامت بتعزيز خط الانتشار شرق حلب، مضيفة: "مستعدون لكل السيناريوهات".

02:25 pm

عادل النواب

عادل النواب
بغداد
خاص | البارزاني قاد جهود احتواء مواجهات حلب

قالت مصادر كردية عراقية في مدينة أربيل شمالي العراق، اليوم الأحد، لـ"العربي الجديد"، إن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، قاد جهود تهدئة غير معلنة بين الحكومة السورية في دمشق، وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، لاحتواء الموقف ومنع استمرار المواجهات في حلب، أو دفع "قسد" بقوات جديدة إلى منطقة المواجهات.

التفاصيل عبر الرابط:

مسعود البارزاني في مكتبه في زاخو 31 أكتوبر 2025 (Getty)
خاص | البارزاني قاد جهود احتواء مواجهات حلب

12:35 PM
دخول الشرطة العسكرية إلى الشيخ مقصود

أعلنت الوكالة السورية للأنباء "سانا" دخول الشرطة العسكرية إلى حي الشيخ مقصود في حلب "لمنع أي تجاوزات وضبطها".


 

10:37 am

عبد الله البشير

عبد الله البشير
حلب
إزالة الأتربة والسواتر في الأحياء التي شهدت عملية عسكرية

أوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب محمد هاشم الرجب عبر "إكس" أنه "لليوم السادس على التوالي تواصل فرق الدفاع المدني السوري وفرق إزالة مخلفات الحرب وفرق الاستجابة الطارئة أعمالها ضمن اللجنة المركزية للاستجابة الطارئة في مدينة حلب، حيث تعمل على إزالة الأتربة والسواتر، بعد عمل فرق إزالة مخلفات الحرب على مسح هذه المناطق في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد".

وتابع الرجب: "تستمر فرق الاستجابة الطارئة في نقل المواد الأساسية وتوزيعها على الأهالي والمشاركة في إعادة النازحين إلى منازلهم، وتستجيب الفرق للهجمات بالطائرات المسيَّرة الانتحارية في أحياء مدينة حلب، مؤكدة جاهزيتها للاستجابة الإنسانية في عموم محافظة حلب".

 

10:13 am

عبد الله البشير

عبد الله البشير
حلب
فرق حكومية تباشر عملها في الشيخ مقصود والأشرفية

بدأت الجهات المتخصصة التابعة للحكومة السورية بإجراء عمليات مسح ميداني لإزالة الألغام والعبوات الناسفة لضمان عودة آمنة لأهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بعد خروج مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من الحيَّين إلى منطقة دير حافر شرقي محافظة حلب فجر اليوم الأحد.

وقال الناشط الإعلامي من مدينة حلب أحمد زكور لـ"العربي الجديد" إن الوجود الفعلي انتهى لـ"قسد" داخل حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب بمغادرة مقاتليها إلى منطقة دير حافر في الريف الشرقي لمحافظة حلب، وهي منطقة تقع تحت سيطرة "قسد"، وبالتوازي مع خروجهم بدأت الفرق الهندسية المتخصصة بعمليات المسح الميداني داخل الحيَّين، سواء التابعة لوزارة الدفاع السورية أو الفرق المتخصصة من وزارة إدارة الطوارئ والكوارث. وبيّن زكور أن "عناصر قسد عمدوا إلى تفخيخ الكثير من الأماكن والمواقع داخل الحيَّين"، مشيراً إلى أن الفرق المختصة تعمل على إزالة هذه المخلفات لضمان عودة آمنة للمدنيين إلى منازلهم.

08:55 am

استئناف ضخ المياه إلى مدينة حلب

أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير استئناف ضخ مياه الشرب إلى مدينة حلب شمالي سورية، بعد توقف استمر لساعات منذ مساء أمس السبت. وقال الوزير عبر "إكس" إنه "بعد توقف ضخ المياه من محطة البابيري في ريف حلب الشرقي لعدة ساعات متواصلة، نطمئن أهلنا في محافظة حلب وريفها بأنه تم استئناف ضخ المياه إلى المدينة". وأكد الوزير التزام الوزارة الكامل باتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير الخدمات الأساسية لأبناء المنطقة، والاستمرار في العمل لضمان استقرار عملية الضخ وعدم انقطاعها، والحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية.

08:25 am

محافظ حلب: عودة الاستقرار تدريجياً إلى المدينة

أعلن محافظ حلب عزام غريب اليوم الأحد بدء عودة الاستقرار تدريجياً في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب شمالي سورية. وقال غريب على "إكس" إن "صفحة القلق طويت وعادت حلب آمنة بأهلها وقوية بوحدتهم ومحصنة بإرادتهم" حسب قوله، مضيفاً أن الجهات المهنية تتابع أعمالها الميدانية باستمرار لتثبيت الأمن وضمان عودة الحياة الطبيعية في جميع الأحياء.

07:44 am

خروج آخر دفعة من عناصر "قسد" من مدينة حلب

انسحبت قوات "قسد" من مدينة حلب بشكل كامل، بعد خروج آخر دفعة من عناصرها فجر اليوم الأحد من حيّ الشيخ مقصود. وأعلنت "قسد" الأحد انسحاب عناصرها من حيّي الأشرفية والشيخ مقصود، بعد أيام من اشتباكات دامية مع الأمن السوري. وقالت المليشيا في بيان: "وصلنا إلى تفاهم يُفضي إلى وقف إطلاق النار وتأمين إخراج الشهداء، الجرحى، المدنيين العالقين والمقاتلين من حيّي الأشرفية والشيخ مقصود إلى شمال سورية وشرقها".

02:08 am

لقطات مصورة تظهر خروج عناصر "قسد" من حلب

02:07 am

خروج نحو 400 مقاتل من "قسد" باتجاه شرق سورية

أفاد مراسل "العربي الجديد" ببدء خروج نحو 400 مقاتل، هم ما تبقّى من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، من حيّ الشيخ مقصود في مدينة حلب، باتجاه مناطق سيطرتهم في شرق سورية.

02:06 am

بدء خروج الحافلات التي تقلّ عناصر "قسد"

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" ببدء خروج الحافلات التي تقلّ عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من حيّ الشيخ مقصود في مدينة حلب، باتجاه مناطق سيطرتها في شمال شرق سورية.

02:00 am

مظلوم عبدي يعلن التوصل إلى اتفاق

أعلن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي التوصل، بوساطة أطراف دولية، إلى تفاهم يقضي بوقف إطلاق النار في مدينة حلب، وتأمين إخراج القتلى والجرحى، إضافة إلى المدنيين العالقين والمقاتلين من حيّي الأشرفية والشيخ مقصود باتجاه شمال سورية وشرقها. 

عبد الله البشير
عادل النواب
العربي الجديد
