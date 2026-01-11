حلب | انسحاب آخر دفعة من عناصر "قسد" بعد الإعلان عن اتفاق

أخبار
دمشق

التحديثات الحية
11 يناير 2026   |  آخر تحديث: 08:56 (توقيت القدس)
+ الخط -

أعلن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي التوصل، بوساطة أطراف دولية، إلى تفاهم يقضي بوقف إطلاق النار في مدينة حلب، وتأمين إخراج القتلى والجرحى، إضافة إلى المدنيين العالقين والمقاتلين من حيّي الأشرفية والشيخ مقصود باتجاه شمال سورية وشرقها. 

وعلى الأرض، أكملت آخر مجموعات مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" خروجها فجر اليوم من حيّ الشيخ مقصود عبر حافلات، بالتوازي مع انتشار واسع لقوى الأمن السورية داخل الحيّ ومحيطه، ضمن إجراءات تهدف إلى فرض السيطرة الأمنية، فيما أفاد مراسل "العربي الجديد" بخروج نحو 400 مقاتل من حلب باتجاه مناطق سيطرة "قسد" في شرق سورية.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، السبت، وقف جميع العمليات العسكرية داخل حيّ الشيخ مقصود في مدينة حلب شمالي البلاد، اعتباراً من الساعة الثالثة بعد الظهر، وفق بيان رسمي صدر عنها ونقلته وكالة "سانا". وقالت الهيئة إن مسلحي "قسد" المتحصنين داخل مشفى ياسين سيُرحَّلون باتجاه مدينة الطبقة في ريف الرقة شمال شرقي سورية، بعد سحب أسلحتهم، في إطار الترتيبات الأمنية الجارية داخل الحيّ.

وكان محافظ حلب، عزام الغريب، قد قال إنّ الحكومة السورية تعاملت بـ"صبر" مع الاستهداف المتكرر لنقاط الأمن الداخلي من "قوات سوريا الديمقراطية"، مؤكداً أن الهدف الأساسي من تحركات القوات الأمنية في حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية "سلامة الأهالي". وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم السبت في مبنى محافظة حلب، ضم محافظ حلب ووزيرَي الإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل.

آخر التطورات في حلب يرصدها "العربي الجديد" أولاً بأول..

08:55 am

حلب
استئناف ضخ المياه إلى مدينة حلب

أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير عن استئناف ضخ مياه الشرب إلى مدينة حلب شمالي سورية، بعد توقف استمر لساعات منذ مساء أمس السبت. وقال الوزير عبر "إكس" إنه "بعد توقف ضخ المياه من محطة البابيري في ريف حلب الشرقي لعدة ساعات متواصلة، نطمئن أهلنا في محافظة حلب وريفها بأنه تم استئناف ضخ المياه إلى المدينة". وأكد الوزير التزام الوزارة الكامل باتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير الخدمات الأساسية لأبناء المنطقة، والاستمرار في العمل لضمان استقرار عملية الضخ وعدم انقطاعها، والحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية.

08:25 am

حلب
محافظ حلب: عودة الاستقرار تدريجيا إلى المدينة

أعلن محافظ حلب عزام غريب اليوم الأحد عن بدء عودة الاستقرار تدريجيا في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب شمالي سورية. وقال غريب على "إكس" إن "صفحة القلق طويت وعادت حلب آمنة بأهلها وقوية بوحدتهم ومحصنة بإرادتهم" حسب قوله، مضيفا أن الجهات المهنية تتابع أعمالها الميدانية بشكل مستمر لتثبيت الأمن وضمان عودة الحياة الطبيعية في جميع الأحياء.

07:44 am

دمشق
خروج آخر دفعة من عناصر "ٌقسد" من مدينة حلب

انسحبت قوات "قسد" من مدينة حلب بشكل كامل، بعد خروج آخر دفعة من عناصرها فجر اليوم الأحد من حي الشيخ مقصود. وأعلنت "قسد" الأحد انسحاب عناصرها من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، بعد أيام من اشتباكات دامية مع الأمن السوري. وقالت المليشيا في بيان "وصلنا إلى تفاهم يُفضي لوقف إطلاق النار وتأمين إخراج الشهداء، الجرحى، المدنيين العالقين والمقاتلين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى شمال وشرق سورية".

02:08 am

لقطات مصورة تظهر خروج عناصر "قسد" من حلب

02:07 am

خروج نحو 400 مقاتل من "قسد" باتجاه شرق سورية

أفاد مراسل "العربي الجديد" ببدء خروج نحو 400 مقاتل، هم ما تبقّى من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، من حيّ الشيخ مقصود في مدينة حلب، باتجاه مناطق سيطرتهم في شرق سورية.

02:06 am

دمشق
بدء خروج الحافلات التي تقلّ عناصر "قسد"

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" ببدء خروج الحافلات التي تقلّ عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من حيّ الشيخ مقصود في مدينة حلب، باتجاه مناطق سيطرتها في شمال شرق سورية.

02:00 am

دمشق
مظلوم عبدي يعلن التوصل إلى اتفاق

أعلن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي التوصل، بوساطة أطراف دولية، إلى تفاهم يقضي بوقف إطلاق النار في مدينة حلب، وتأمين إخراج القتلى والجرحى، إضافة إلى المدنيين العالقين والمقاتلين من حيّي الأشرفية والشيخ مقصود باتجاه شمال سورية وشرقها. 

