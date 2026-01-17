- أعلن الجيش السوري السيطرة على مدينتي دير حافر ومسكنة شرق حلب وبلدة دبسي عفنان في الرقة، مع استمرار التقدم نحو مدينة الطبقة، بينما فرضت "قوات سوريا الديمقراطية" حظر تجول في الطبقة. - انسحبت "قوات سوريا الديمقراطية" من مناطق التماس شرق حلب، بناءً على دعوات دولية، مع إعادة تموضعها شرق الفرات، وسط ترحيب وزارة الدفاع السورية التي أكدت متابعة الانسحاب. - عُقد اجتماع بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" بحضور التحالف الدولي لاحتواء التوتر، لكن المفاوضات لم تنجح بعد.

أعلن الجيش السوري، اليوم السبت، السيطرة على مدينتي دير حافر ومسكنة شرق حلب بالكامل، إضافة إلى بلدة دبسي عفنان غربي محافظة الرقة شمال شرقي البلاد، مؤكداً أن قواته تتوجه نحو مدينة الطبقة. وبعد إعلانها المنطقة الممتدة بين مدينة الطبقة وبلدة معدان منطقة عسكرية مغلقة، تواصل قوات الجيش السوري التقدم في هذه المنطقة معلنة بين الساعة والأخرى السيطرة على مناطق جديدة، فيما أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حظر التجوّل في مدينة الطبقة في محافظة الرقة.

وتأتي هذه التطورات بعد وقت وجيز من تأكيد الجيش السوري بدء دخول قواته إلى منطقة غرب الفرات إثر انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من دير حافر. وكان الجيش قد دعا، في وقت سابق من اليوم السبت، المدنيين إلى تجنب أربع مناطق في دير حافر إلى حين الانتهاء من تأمينها وإزالة الألغام منها. ونشر الجيش السوري الجمعة، خرائط لأربعة مواقع تتخذها "قسد" منطلقاً لعملياتها في منطقة دير حافر. وتأتي هذه التطورات مع ترقب بدء انسحاب عناصر تنظيم "قسد" من شرق حلب الذي كان من المفترض أن يبدأ في الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (04:00 توقيت غرينتش).

وكان القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، قد أعلن، مساء الجمعة، على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، أن قواته قررت سحب وحداتها من مناطق التماس شرق حلب، اعتباراً من صباح السبت عند الساعة السابعة، وإعادة تموضعها في مناطق شرق الفرات. وقال عبدي، في بيان عاجل، إن القرار جاء "بناءً على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداءً لحسن النية في إتمام عملية الدمج، والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من مارس/ آذار"، مشيراً إلى أن مناطق التماس شرقي حلب "تتعرض لهجمات منذ يومين".

إلى ذلك، رحبت وزارة الدفاع السورية، في بيان، بقرار انسحاب "قسد" من مناطق التماس غرب نهر الفرات، مؤكدة أنها ستتابع "بدقة استكمال تنفيذ هذا الانسحاب بكامل العتاد والأفراد إلى شرق نهر الفرات". وأوضحت الوزارة أن ذلك سيحصل بالتوازي مع بدء انتشار وحدات من قوات الجيش السوري في تلك المناطق لـ"تأمينها وفرض سيادة الدولة"، تمهيداً لضمان "العودة الآمنة والسريعة للأهالي إلى منازلهم وقراهم، وبدء عودة مؤسسات الدولة".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، عقد اجتماع بين وفد من الحكومة السورية ووفد من "قوات سوريا الديمقراطية" في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي شمالي البلاد، بحضور وفد من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، في محاولة لاحتواء التوتر القائم في المنطقة، وسط مطالب حكومية بانسحاب "قسد" وفشل المفاوضات حتى الآن، وفق ما أفادت به مصادر خاصة "العربي الجديد".