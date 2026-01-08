حلب | الأمن الداخلي يبدأ الانتشار في حييّ الأشرفية وبني زيد

- أغلقت الحكومة السورية الطرق بين مناطق سيطرتها ومناطق "قسد" في أثريا، مع تصاعد الاشتباكات في حلب، حيث دعت الحكومة مقاتلي "قسد" للانشقاق. - شهدت أثريا توترات بسبب موقعها الاستراتيجي، مع تقارير عن انشقاقات داخل "قسد" وتسليم أجزاء من حلب للحكومة، وتحميل "قسد" مسؤولية القصف العشوائي. - حذر قائد "قسد" من الحلول العسكرية، بينما مددت سوريا إيقاف الرحلات من مطار حلب، مع استمرار المفاوضات لوقف التصعيد وسط القصف المتبادل.

أكدت مصادر لـ"العربي الجديد"، مساء اليوم الخميس، أن قوات الأمن الداخلي السورية "بدأت بالانتشار في معظم حييّ الأشرفية وبني زيد"، ضمن مدينة حلب. وفي وقت سابق اليوم، أغلقت الحكومة السورية الطرق الواصلة بين مناطق سيطرتها ومناطق "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في منطقة أثريا، التي تربط محافظات الرقة وحلب وحماة، بالتزامن مع تصعيد عسكري تشهده مدينة حلب، وانطلاق جلسة مفاوضات بين وفدين من الحكومة السورية و"قسد". ودعت قيادة الأمن الداخلي السورية في محافظة حلب جميع المقاتلين المنضوين ضمن تشكيلات "قسد" في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية إلى المبادرة بالانشقاق الفوري.

ويأتي إغلاق الطرق في وقت تتركز الاشتباكات على أطراف حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، حيث تدور مواجهات مستمرة بين "قسد" وقوات الجيش السوري، وسط تبادل للقصف المدفعي واشتباكات بالأسلحة الثقيلة.

وتُعدّ منطقة أثريا ذات أهمية استراتيجية، إذ تشكّل أجزاء منها، ولا سيما الواقعة ضمن ريف الرقة الجنوبي الغربي، خط تماس وفاصلا جغرافيا بين مناطق سيطرة "قسد" ومناطق سيطرة الحكومة السورية. وتربط أثريا عبر طرقها الحيوية محافظات حلب وحماة والرقة، ما يجعلها ممراً رئيسياً لحركة التنقل والإمداد بين الشمال والوسط السوريين، كما أنها شهدت خلال السنوات الماضية خلال فترة النظام السابق توترات متكررة واشتباكات بين خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي والنظام السوري المخلوع، في ظل حساسيتها العسكرية ووقوعها على تخوم مناطق النفوذ المتداخلة.

انشقاقات داخل "قسد"

إلى ذلك، نقلت "الإخبارية السورية" عن مصدر حكومي قوله إن "أهالي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في مدينة حلب يبدأون تسليم أجزاء من هذه الأحياء إلى الدولة السورية"، مشيراً إلى "حالات انشقاق متتابعة من قبل المنتسبين لتنظيم "قسد""، وأن "قوى الأمن الداخلي تتهيأ لبسط الأمن داخل المنطقة".

وتأتي حديث المصدر ذاته عن الانشقاقات في أعقاب دعوة قيادة الأمن الداخلي إلى "الانشقاق الفوري" عما وصفتها بـ"المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون"، وتسليم أسلحتها، والتواصل المباشر مع الجهات المختصة، بما يضمن سلامة أفرادها. وقالت القيادة، في بيان موجّه إلى "الوحدات المسلحة الخارجة عن القانون" في الحيين، إن هذه المجموعات واصلت التنصل من الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقيات الموقعة سابقاً، متجاهلةً جميع المبادرات المطروحة لمعالجة هذا الملف، بما يضمن عودة هذه المناطق إلى كنف الدولة وسيادتها الكاملة.

وحمّلت قيادة الأمن الداخلي هذه التشكيلات المسؤولية الكاملة عن أعمال القصف وإطلاق النيران العشوائية التي استهدفت أحياء سكنية ومناطق مأهولة بالمدنيين في مدينة حلب، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بالبنى التحتية، معتبرةً أن ذلك يشكّل انتهاكاً للقوانين النافذة ويضر بالأمن العام والاستقرار المدني.

من جهته، قال محافظ حلب، عزام غريب، في بيان نشرته محافظة حلب، إن السلطات تتعامل مع "مجموعات إجرامية تتخذ من الأهالي درعاً وهدفاً في آنٍ معاً، دون أي اعتبار لأدنى معايير الإنسانية أو الأخلاقية". وأضاف غريب أن "قصف المنازل والمشافي والمؤسسات الحكومية جريمة لا تُغتفر، ولن تمر دون رد"، داعياً أهالي المدينة إلى فضّ التجمعات والابتعاد عن أماكن الاستهداف، وعدم التجول إلا للضرورة، حرصاً على سلامتهم. وفي السياق، قال مدير إعلام صحة حلب، منير المحمد، لـ"العربي الجديد"، إن حصيلة القتلى المدنيين ارتفعت إلى 9 أشخاص، إضافة إلى 55 جريحاً، من جراء القصف الذي نفذته "قسد" على أحياء حلب السكنية.

وقبل ذلك، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش العربي السوري "أفشلت محاولة تقدم لتنظيم قسد باتجاه حي الجلاء" الذي تحاول "قسد" التقدم نحوه في حلب، متحدثاً عن وقوع قتلى في صفوف العناصر الذين حاولوا التقدم. كما بثت الوكالة مقطع فيديو قالت إنه يُظهر قيام عناصر من "قسد" بتسليم أنفسهم لمديرية الأمن الداخلي في مدينة عفرين بريف حلب، بعد خروجهم من حيّي الأشرفية والشيخ مقصود.

قائد "قسد" يحذر من "فرض" حلول عسكرية

من جهته، حذّر القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي من الاستمرار في اعتماد "لغة الحرب" و"فرض حلول أحادية بالقوة"، معتبراً أن هذا النهج "غير مقبول" وقد أدى سابقاً إلى "مجازر"، وذلك على خلفية التصعيد العسكري المتواصل في مدينة حلب. وقال عبدي، في منشور على منصة "إكس"، إن "نشر الدبابات والمدفعية داخل أحياء حلب، ومحاولة اقتحام الأحياء ذات الغالبية الكردية خلال مسار التفاوض، من شأنهما تقويض فرص التوصل إلى تفاهمات".

تمديد توقيف الرحلات الجوية بحلب

في سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، مساء اليوم، تمديد إيقاف الرحلات الجوية من مطار حلب الدولي وإليه بشكل مؤقت. وقالت الهيئة، في بيان، إن قرار التمديد يأتي "حرصاً على سلامة المسافرين والطواقم الجوية"، موضحةً أن تعليق الرحلات سيستمر حتى الساعة 23:00 من يوم غدٍ الجمعة. وبناءً على ذلك، سيجري تحويل الرحلات المجدولة خلال هذه الفترة إلى مطار دمشق الدولي، إلى حين استكمال التقييمات الفنية والأمنية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت الهيئة أن الإجراء "احترازي ومؤقت"، مشيرةً إلى أنها ستصدر تحديثات لاحقة عند أي مستجدات، ودعت المسافرين إلى متابعة تفاصيل رحلاتهم عبر شركات الطيران المعنية. يأتي ذلك في وقت أفادت مصادر مطلعة "العربي الجديد" بانطلاق جلسة مفاوضات جديدة، مساء اليوم، بين وفد من الحكومة السورية ووفد من "قسد"، لبحث وقف التصعيد والاشتباكات بين الطرفين.

وما زالت "قسد" تستهدف أحياء سكنية داخل مدينة حلب بقذائف المدفعية والهاون والرشاشات الثقيلة، بحسب وسائل إعلام رسمية سورية، بالتزامن مع قصف مدفعي للجيش السوري على مواقع في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية ذوي الغالبية الكردية. وأعلنت قوات الأمن الداخلي "الأسايش"، الذراع الأمنية لـ"قسد"، أنها "تمكنت، اليوم، من تفجير دبابة تابعة للجيش السوري. وزعمت أنها كانت تشارك في قصف الأحياء السكنية في حي الأشرفية بمدينة حلب، في إطار ما وصفته بـ"التصدي للهجوم المتواصل". وأكدت أن "هذه الدبابة هي الثانية التي يتم تدميرها".

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" إن طائرة مسيّرة استهدفت موقعاً عسكرياً لـ"قسد" قرب الفرن الآلي في مدينة دير حافر، شرقي محافظة حلب. من جانبه، دعا مسؤول وزارة الدفاع السورية والاتصال بوزارة الدفاع، عاصم غليون، أهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية إلى الالتزام بجملة من الإرشادات، مطالباً بعدم الاقتراب من مواقع تمركز "قسد" والابتعاد عنها حرصاً على سلامة المدنيين.

وأوضح أن المناطق الملوّنة باللون الأحمر في الخرائط التي نُشرت عبر منصات "الإخبارية السورية" تُعد مناطق عسكرية وأهدافاً للعمليات، ويُمنع الاقتراب منها تحت أي ظرف، فيما تمثل المناطق الخضراء مناطق غير مستهدفة عسكرياً، مع الطلب من السكان أن يُخلوها مؤقتاً حفاظاً على سلامتهم، إضافة إلى عدم الاقتراب من الآليات العسكرية أو التجمع بالقرب منها.