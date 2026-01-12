حلب | استنفار للجيش السوري بعد رصده تحركات عسكرية لـ"قسد" بدير حافر

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري أن طائرات الاستطلاع رصدت قيام "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بتعزيز وجودها عدداً وعتاداً على جبهة دير حافر شرقي محافظة حلب. وذكرت الهيئة، الأحد، أن "قسد" استقدمت مجاميع مسلحة وعتاداً متوسطاً وثقيلاً إلى المنطقة. وأضافت أنه في ضوء هذه التطورات، استنفر الجيش قواته وعزز خط الانتشار العسكري شرق حلب، مشددة على جاهزية الجيش للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة.
وكان قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، قد أعلن التوصل إلى تفاهم يقضي بوقف إطلاق النار في مدينة حلب، وتأمين إخراج القتلى والجرحى، إضافة إلى المدنيين العالقين والمقاتلين من حيّي الأشرفية والشيخ مقصود باتجاه شمال سورية وشرقها، فيما قالت مصادر كردية عراقية في مدينة أربيل شمالي العراق، الأحد، لـ"العربي الجديد"، إن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، قاد جهود تهدئة غير معلنة بين الحكومة السورية في دمشق، ومظلوم عبدي، لاحتواء الموقف ومنع استمرار المواجهات في حلب، أو دفع "قسد" بقوات جديدة إلى منطقة المواجهات.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية السورية، أن فرقها الهندسية فككت مواد متفجرة زرعها مسلحو تنظيم "قسد" داخل المنازل وعلى أطراف الشوراع بهدف "الاستخدام الإرهابي" في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب شمالي البلاد. وقالت الوزارة، إنه تم تفكيك "عربة مفخخة بقذائف الهاون، وعدد كبير من الطائرات المسيرة الانتحارية، عثرت عليها الفرق داخل منازل مدنيين، إضافةً إلى عبوات ناسفة زرعتها مجموعات تنظيم قسد داخل المنازل وعلى أطراف الشوارع".
في غضون ذلك، أعلن محافظ حلب عزام غريب عودة الاستقرار الأمني في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مشيرًا إلى منع تنظيم أي احتفالات أو تجمعات، بالساحات العامة "حرصا على السلامة العامة".
آخر التطورات في حلب يرصدها "العربي الجديد" أولاً بأول..