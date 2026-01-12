حلب | استنفار للجيش السوري بعد رصده تحركات عسكرية لـ"قسد" بدير حافر

دمشق

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
12 يناير 2026
أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري أن طائرات الاستطلاع رصدت قيام "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بتعزيز وجودها عدداً وعتاداً على جبهة دير حافر شرقي محافظة حلب. وذكرت الهيئة، الأحد، أن "قسد" استقدمت مجاميع مسلحة وعتاداً متوسطاً وثقيلاً إلى المنطقة. وأضافت أنه في ضوء هذه التطورات، استنفر الجيش قواته وعزز خط الانتشار العسكري شرق حلب، مشددة على جاهزية الجيش للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة.

وكان قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، قد أعلن التوصل إلى تفاهم يقضي بوقف إطلاق النار في مدينة حلب، وتأمين إخراج القتلى والجرحى، إضافة إلى المدنيين العالقين والمقاتلين من حيّي الأشرفية والشيخ مقصود باتجاه شمال سورية وشرقها، فيما قالت مصادر كردية عراقية في مدينة أربيل شمالي العراق، الأحد، لـ"العربي الجديد"، إن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، قاد جهود تهدئة غير معلنة بين الحكومة السورية في دمشق، ومظلوم عبدي، لاحتواء الموقف ومنع استمرار المواجهات في حلب، أو دفع "قسد" بقوات جديدة إلى منطقة المواجهات.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية السورية، أن فرقها الهندسية فككت مواد متفجرة زرعها مسلحو تنظيم "قسد" داخل المنازل وعلى أطراف الشوراع بهدف "الاستخدام الإرهابي" في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب شمالي البلاد. وقالت الوزارة، إنه تم تفكيك "عربة مفخخة بقذائف الهاون، وعدد كبير من الطائرات المسيرة الانتحارية، عثرت عليها الفرق داخل منازل مدنيين، إضافةً إلى عبوات ناسفة زرعتها مجموعات تنظيم قسد داخل المنازل وعلى أطراف الشوارع".

في غضون ذلك، أعلن محافظ حلب عزام غريب عودة الاستقرار الأمني في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مشيرًا إلى منع تنظيم أي احتفالات أو تجمعات، بالساحات العامة "حرصا على السلامة العامة".

آخر التطورات في حلب يرصدها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:36 AM

سلام حسن

سلام حسن؛ صحافي سوري، ومراسل متعاون مع موقع وصحيفة "العربي الجديد" في الحسكة.
القامشلي
استقالة جماعية لصحافيين أكراد من رابطة الصحافيين السوريين

أعلن 20 صحافياً وصحافية أكراد، اليوم الأحد، انسحابهم من رابطة الصحافيين السوريين (SJA)، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"انحراف الرابطة عن القيم والمبادئ التي أُسست من أجلها"، وعدم قيامها بدورها بوصفها مظلة مهنية مستقلة تدافع عن حرية الصحافة وكرامة الصحافيين واستقلالية العمل الإعلامي. لمزيد من التفاصيل: 

صحافي يرتدي سترة صحافية خلال تظاهرة في إدلب، 11 أغسطس 2025(Getty)
استقالة جماعية لصحافيين أكراد من رابطة الصحافيين السوريين

12:33 AM

نور ملحم

نور ملحم، صحافية سورية تعمل متعاونة مع العربي الجديد من دمشق.
حلب
بعد رحيل "قسد".. كيف يبدو المشهد في الأشرفية والشيخ مقصود؟

وسط حي الشيخ مقصود بحلب، شمالي سورية، تقف ليزا حجوب (55 عاماً) تتفقد بذهول حجم الدمار الذي خلّفه القصف العنيف على المباني والشوارع. منازل مهدّمة جزئياً، نوافذ محطمة، وأثاث مبعثر يختلط برائحة الدخان وغبار البارود. تبدو ملامح الحي وكأنها "مانشيت" لصحيفة وثّقت لتوها انفجاراً عظيماً، وكأن كل جدار وزاوية فيه يحملان شهادة على لحظات الرعب التي عاشها السكان خلال الأسبوع الماضي، حين تحولت حياتهم اليومية إلى اختبار قاسٍ للبقاء، في ظل الاشتباكات التي شهدتها المنطقة بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والجيش السوري. لمزيد من التفاصيل: 

الأشرفية والشيخ مقصود بعد رحيل "قسد"، سورية، 11 يناير 2026 (عبد الله السعد/العربي الجديد)
بعد رحيل "قسد".. كيف يبدو المشهد في الأشرفية والشيخ مقصود؟

12:32 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
موالون لـ"قسد" يهاجمون مقر الأمم المتحدة في القامشلي

هاجم محتجون موالون لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مقر الأمم المتحدة في مدينة القامشلي، تنديدا بما وصفوه بـ"صمت المجتمع الدولي" على العملية التي نفذها الجيش السوري ضد مسلحي "قسد" داخل حيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب. وكتب المحتجون عبارات على جدران مقر الأمم المتحدة من قبيل: "شركاء الخيانة، عاشت قسد، تسقط منظمات حقوق الإنسان"، في حين حاول بعضهم اقتحام المبنى بعد تحطيم كاميرات المراقبة ورشقه بالحجارة، ما تسبب بأضرار مادية في الأبواب والنوافذ.

12:10 AM
أبرز الأحداث الأحد | 11 يناير

  • رصد تعزيزات من "قسد" إلى دير حافر

  • إزالة الأتربة والسواتر في الأحياء التي شهدت عملية عسكرية

  • فرق حكومية تباشر عملها في الشيخ مقصود والأشرفية

  • استئناف ضخ المياه إلى مدينة حلب

  • خروج آخر دفعة من عناصر "قسد" من مدينة حلب

