حكومة نتنياهو تهاجم ممداني وتدعو يهود نيويورك للهجرة إلى إسرائيل

- فاز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك، ليصبح أول مسلم يتولى هذا المنصب، مما أثار ردود فعل قوية من الحكومة الإسرائيلية. - عبر مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من فوز ممداني، واصفين إياه بأنه مؤيد لحماس ومعادٍ لإسرائيل، مع التركيز على أمن الجالية اليهودية في نيويورك. - أظهر استطلاع رأي أن 66% من الناخبين اليهود صوتوا لمنافسي ممداني، لكنه حصل على دعم أكبر من الناخبين الكاثوليك والبروتستانت، مما أثار قلقًا بشأن العلاقات بين نيويورك وإسرائيل.

هاجمت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، العمدة المنتخب لبلدية نيويورك المسلم زهران ممداني، ودعت يهود المدينة للهجرة إلى إسرائيل. والأربعاء، فاز الاشتراكي الديمقراطي زهران ممداني (34 عاماً) بانتخابات عمدة نيويورك، ليصبح أول مسلم يتولى المنصب في المدينة التي تضم أكبر جالية يهودية في العالم.

وادعى وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، عبر منصة إكس، أنّ "المدينة التي كانت رمزاً للحرية العالمية، سلمت مفاتيحها إلى مؤيد لحماس"، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية. واعتبر أنّ "هذه نقطة تحول حاسمة في تاريخ نيويورك". وتابع: "خيار نيويورك (ممداني) يُقوّض أسس المدينة، التي وفرت الحرية وفرص النجاح للاجئين اليهود منذ أواخر القرن التاسع عشر، وأصبحت معقلاً لأكبر جالية يهودية في العالم".

ويبلغ عدد سكان نيويورك نحو 8.5 ملايين نسمة، بينهم أكثر من 950 ألف يهودي. وفي خطاب فوزه الأربعاء، قال ممداني: "أنا مسلم، أنا اشتراكي ديمقراطي، أرفض الاعتذار عن أيٍّ من هذا". وتعهد ممداني، في تصريحات سابقة، باعتقال نتنياهو في حال وصل إلى مدينة نيويورك، حيث يوجد مقر الأمم المتحدة. ويتمتع ممداني بدعم قاعدة عريضة ومتنوعة من الناخبين، بينهم يهود يرفضون سياسات حكومة نتنياهو، لا سيما حرب الإبادة الجماعية التي شنتها بدعم أميركي على قطاع غزة لمدة سنتين.

كما ادعى شيكلي أن "نيويورك لن تعود كما كانت، وخاصةً بالنسبة لمجتمعها اليهودي". وزاد بأن "نيويورك تسير بعيون مفتوحة نحو الهاوية التي سقطت فيها لندن"، في إشارة إلى انتخاب المسلم صادق خان عمدة للمدينة البريطانية. شيكلي، وهو من حزب "الليكود" (يمين/ بزعامة نتنياهو) أطلق دعوة إلى الهجرة بقوله: "أدعو يهود نيويورك للتفكير بإيجابية في تحديد مكانهم الجديد في أرض إسرائيل".

بن غفير يعلق على فوز ممداني

بدوره، أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، عن قلقه من فوز زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك الأميركية، لكنه ادعى "عدم الاكتراث بكارهي إسرائيل". وقال بن غفير في بيان نشرته صحيفة يسرائيل هيوم العبرية: "سيُذكر انتخاب زهران ممداني رئيساً لبلدية نيويورك إلى الأبد كيف انتصرت معاداة السامية على المنطق السليم"، وفق تعبيره. وزعم الوزير اليميني المتطرف أن "ممداني مؤيد لحماس، وكاره لإسرائيل، ومعاد صريح للسامية".

وأضاف: "أنا قلق، مثل يهود نيويورك، بشأن هذا التغيير، ولكن في الوقت نفسه أنا واثق من صواب نهجنا كدولة رغم تصريحاته (ممداني) الكاذبة بأننا نرتكب إبادة جماعية في غزة، وسنواصل محاربة جميع أعدائنا بكل قوتنا ولن نكترث بكارهي إسرائيل"، وفق مزاعمه.

وفي السياق، هاجم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون ممداني. وقال دانون عبر "إكس": "لن تثنينا تصريحات ممداني التحريضية (لم يحددها).. سنواصل تعزيز علاقاتنا مع قادة الجالية اليهودية لضمان أمنهم ورفاههم". وصرح دانون لـ"إذاعة 103 إف إم": "هذا واقع جديد. هذا رئيس بلدية عبّر عن موقفه بقوة ضد إسرائيل وجيشها، ولم يتراجع طوال الحملة الانتخابية". دانون تابع: "نحن قلقون بالتأكيد بشأن انتخابه، وبشأن الأمن الشخصي للجالية اليهودية الكبيرة التي تعيش في نيويورك"، فيما قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن "شعور الجالية اليهودية بالأمن قد يتضرر، إنه (ممداني) المسؤول المباشر عن الشرطة".

إلى ذلك، وصف مندوب تل أبيب السابق لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، فوز ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك، بأنه "يوم أسود على محبي إسرائيل". وفي تصريح لقناة 14 الإسرائيلية، اتهم أردان، اليوم الأربعاء، ممداني بـ"معاداة السامية"، زاعماً أنه "فاز في الانتخابات رغم خطابه المعادي لإسرائيل، وهذا مؤشر خطر كبير علينا جميعاً في المستقبل". وأعرب أردان عن حزنه لانتخاب ممداني، قائلاً: "هذا يوم أسود للولايات المتحدة الأميركية، وليهود نيويورك، ولكل من يحب إسرائيل".

وأظهر استطلاع رأي أنّ 66% من الناخبين اليهود أدلوا بأصواتهم لصالح منافسي مرشح الحزب الديمقراطي زهران ممداني، الذي خرج منتصراً وفقاً للنتائج الأولية غير الرسمية. وكشف الاستطلاع الذي أجرته شبكة "سي أن أن" الأميركية مع 4744 ناخباً بعد الإدلاء بأصواتهم، أن ممداني لم يكن المفضل لدى الناخبين اليهود. ووفقاً للاستطلاع، فإن 63% من الناخبين اليهود صوتوا للمرشح المستقل أندرو كومو، و33% لممداني و3% لصالح مرشح الحزب الجمهوري كورتيس سليا. وحصل ممداني على دعم 33% من الناخبين الكاثوليك، و42% من البروتستانت أو غيرهم من المسيحيين، و70 بالمائة من الناخبين من ديانات أخرى.

(الأناضول، العربي الجديد)