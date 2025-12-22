حكومة نتنياهو تقرّر تشكيل لجنة سياسية للتحقيق بإخفاق 7 أكتوبر

وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الاثنين، على تشكيل لجنة تحقيق سياسية للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 رغم الانتقادات. ويمنح مشروع القانون الذي سيجري التصويت عليه لاحقاً في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفوذاً على تشكيل لجنة التحقيق والإشراف عليها. وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "وافقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون قدّمه عضو الكنيست من حزب الليكود، أرييل كيلنر، وينص على تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر 2023"، وأشارت الهيئة الرسمية إلى أن وزير الدولة عضو الكنيست زئيف إلكين، كان المعارض الوحيد لمشروع القانون.

من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إنّ مشروع قانون تشكيل اللجنة سيُطرح للتصويت في الكنيست بقراءة تمهيدية الأربعاء. ولاحقاً ينبغي التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانوناً نافذاً، وأشارت الصحيفة إلى أنه "من شأن مشروع القانون المدعوم من حزب "الليكود" (يتزعمه رئيس الوزراء) أن يمنح حكومة نتنياهو نفوذاً على تشكيل وولاية لجنة التحقيق في هجوم حماس في 7 أكتوبر".

ومن المقرّر، بحسب "هآرتس"، أن يجتمع فريق من الوزراء برئاسة نتنياهو، جرى تشكيله لتحديد صلاحيات لجنة التحقيق المقترحة، ظهر الاثنين. وأوضحت أن الفريق يضم بالإضافة إلى نتنياهو، وزراء العدل ياريف ليفين، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، والدولة زئيف إلكين، والزراعة والتنمية الريفية آفي ديختر، كما يضمّ الفريق وزيرتَي الابتكار والعلوم والتكنولوجيا غيلا غمليئيل، والمستوطنات والمهام الوطنية أوريت ستروك، ووزيرَي التراث عميحاي إلياهو، وشؤون الشتات والمساواة الاجتماعية عميحاي شيكلي".

في المقابل، وجهت المعارضة الإسرائيلية انتقادات إلى القرار الذي اتخذته الحكومة اليوم، وأفادت "هآرتس" أنّ ناشطين أغلقوا لفترة وجيزة مدخل مكتب نتنياهو في القدس، احتجاجاً على تشكيل اللجنة، واعتقلت الشرطة ثلاثة منهم بعد إعلانهم تجمعاً غير قانوني. ونقلت الصحيفة ذاتها عن مجموعة "مشانيم كيفون" (تغيير المسار)، التي نظمت الاحتجاج، قولها في بيان: "لن نسمح للحكومة بالتحقيق مع نفسها".

وأضاف البيان: "لن يفلت المسؤولون عن الانقلاب القضائي، والانقسام، وتجاهل تحذيرات مسؤولي الدفاع، وتحويل الملايين إلى حماس، من المسؤولية أو اللوم". وذكرت الصحيفة أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا قالت الأحد، إنّ المقترح "يُعطي الأولوية للاعتبارات السياسية على حساب مبادئ التحقيق المستقل والنزيه والمهني"، وإنه "يعاني من عيوب جوهرية".

وقبل أيام، لفت موقع واينت العبري، إلى أنه على خلفية المعارضة لإقامة لجنة تحقيق رسمية يُعيَّن أعضاؤها من رئيس المحكمة العليا القاضي يتسحاق عميت، قرّر نتنياهو إنشاء لجنة تحقيق سياسية يكون لرئيس الكنيست أمير أوحانا دور مركزي في تعيين أعضائها. ووفقاً للمخطط المفصّل، ستتكون اللجنة من ستة أعضاء يُنتخب من بينهم رئيسها.

وستكون في المرحلة الأولى، محاولة للتوصّل إلى اتفاق على هوية جميع الأعضاء الستة بأغلبية 80 عضو كنيست، وإذا لم يجرِ التوصل إلى اتفاق خلال 14 يوماً، سيختار الائتلاف ثلاثة ممثلين والمعارضة ثلاثة. وفي حال لم تتعاون المعارضة، سيقوم رئيس الكنيست أوحانا بتعيين ممثليها الثلاثة بدلاً منها. وفي محاولة للحد من معارضة أحزاب المعارضة وأجزاء واسعة من الجمهور الإسرائيلي، يدّعي الائتلاف الحكومي أنه مستعد للنظر في إجراء تغييرات خلال مناقشات اللجنة في الكنيست، التي ستبحث مقترح قانون قدّمه عضو الكنيست أريئيل كلنر (الليكود) لتجاوز إنشاء لجنة تحقيق رسمية بشأن هجوم السابع من أكتوبر.

ونقل الموقع العبري عن مصادر في الائتلاف أن نتنياهو مستعد للنظر في تعديل يقضي بأنه في حال لم يتعاون ممثلو المعارضة، سيُمنح رئيس المحكمة العليا القاضي عميت صلاحية اختيار ثلاثة ممثلين للجنة بدلاً من رئيس الكنيست أوحانا.

(الأناضول، العربي الجديد)