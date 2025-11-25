حكومة طالبان: 10 قتلى على الأقل بضربات باكستانية على أفغانستان

قُتل عشرة أشخاص على الأقل بينهم تسعة أطفال، ليل الاثنين- الثلاثاء، في ضربات باكستانية على أفغانستان، وفق ما أعلن الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، وسط تصاعد التوترات بين الدولتين المتجاورتين. وكتب مجاهد على منصة إكس: "الليلة الماضية، قرابة منتصف الليل (...) في ولاية خوست، قصفت القوات الباكستانية منزل أحد المدنيين (...) قُتل تسعة أطفال (خمسة صبيان وأربع فتيات) وامرأة"، متحدثا عن ضربات أخرى في منطقتي كونار وبكتيكا الحدوديتين أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص.

ويأتي ذلك في ظل التوترات مع إسلام أباد وعقب تفجير انتحاري صباح أمس الاثنين استهدف مقرا لقوات الأمن الباكستانية في مدينة بشاور، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر من القوات الحدودية الباكستانية. وفجر انتحاري سيارته المفخخة عند البوابة الرئيسية للمقر، ومن ثم تسلل انتحاريون آخرون إلى داخل المقر، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار بين المهاجمين وقوات الأمن التي حاصرت المنطقة من كل الجهات. وقال المسؤول في شرطة مدينة ميان محمد سعيد للإعلاميين إن قوات الأمن قتلت اثنين من الانتحاريين. وبلغت العلاقات بين البلدين أسوأ مستوياتها منذ سنوات، بعد اشتباكات حدودية الشهر الماضي أسفرت عن أكثر من 70 قتيلا من الجانبين، تلاها وقف هش لإطلاق النار لم تُستكمَل شروطه وسط تبادل الاتهامات.

والسبت الفائت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي، إنه لن يتم إعادة فتح الحدود مع أفغانستان قبل أن يتوقف دعم الجماعات الإرهابية التي تستهدف الأراضي الباكستانية وتتحسن الظروف على الأرض. وفي مؤتمر صحافي أسبوعي في باكستان، قال أندرابي إن المعابر الحدودية وطرق التجارة ما زالت مغلقة بسبب "الدعم المستمر من قبل نظام طالبان الأفغانية للكيانات الإرهابية". وأضاف أن باكستان تسعى إلى تعزيز التواصل الإقليمي وفق شروطها الخاصة وملتزمة بدبلوماسية تجارية أوسع نطاقا. ورحب المتحدث بعرض الوساطة من قبل تركيا بين باكستان وأفغانستان. وأشار إلى أن إيران وروسيا أعربتا أيضا عن استعدادهما لتسهيل الحوار.

وفشلت أفغانستان وباكستان، خلال مفاوضات في إسطنبول بدأت قبل نحو أسبوعين، في محاولة تثبيت هدنة جرى الاتفاق عليها في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في الدوحة، عقب اشتباكات بينهما كانت الأكثر دموية منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابول في صيف العام 2021. وأعلنت أفغانستان وباكستان، في الثامن من نوفمبر الحالي، فشل آخر جولة مفاوضات بينهما في تركيا، وسط اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن الإخفاق.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)