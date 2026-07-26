حكومة بيرنهام ترفض طلب عشرات البرلمانيين الاعتراف بالإبادة في غزة

- رفضت الحكومة البريطانية الجديدة الاعتراف بجرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة وفرض عقوبات على إسرائيل، رغم الضغوط المتزايدة من 80 برلمانياً للاعتراف بنتائج لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق. - دعا البرلمانيون إلى تغيير موقف بريطانيا لدعم حقوق الفلسطينيين وفرض عقوبات شاملة على إسرائيل، بما في ذلك حظر السلاح والتجارة مع المستوطنات اليهودية. - أكدت وزارة الخارجية البريطانية التزامها بتحقيق سلام مستدام دون إدانة إسرائيل، وفرضت عقوبات على بعض الأفراد لدعمهم عنف المستوطنين، دون الاعتراف بالمسؤولية الإسرائيلية عن المعاناة في غزة.

رفضت الحكومة البريطانية الجديدة طلب عشرات البرلمانيين الاعتراف بوقوع جرائم إبادة جماعية إسرائيلية في غزة وفرض عقوبات على إسرائيل، وذلك بينما وتواجه حكومة آندي بيرنهام، التي تولت السلطة يوم الاثنين الماضي، ضغوطاً لترجمة تصريحاتها بشأن الالتزام بالقانون الدولي إلى أفعال بالإقرار بجرائم الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ومحاسبة القادة الإسرائيليين على تلك الجرائم.

وأرسل 80 عضواً في مجلسي العموم واللوردات رسالة رسمية إلى بيرنهام نهاية الأسبوع الماضي يطالبونه بالاعتراف بنتائج لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق التي أقرت بوقوع إبادة جماعية في قطاع غزة. وحثّت رسالة النواب، الذين ينتمون إلى مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان، الحكومة على أن "تغيّر على نحوٍ حاسم موقفها بما يؤدي إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومنع انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي". وأقدم النواب على هذه الخطوة تأييداً لمبادرة عضو مجلس العموم عن حزب العمال الحاكم، كيم جونسون.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب الرئيسية التي دفعت الحكومة البريطانية لرفض طلب البرلمانيين الاعتراف بالإبادة في غزة؟ ما هي الخطوات المحددة التي اقترحها النواب لمنع أو التخفيف من خطر الإبادة في غزة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأشارت الرسالة إلى أن أمام رئيس الوزراء الجديد وحكومته "فرصة كي تفتح بصدق صفحة جديدة" في سياسة بريطانيا تجاه الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، وتطبيق القانون الدولي وأحكام محكمة العدل الدولية. وكانت المحكمة قد قضت في يوليو/تموز عام 2024 بأن احتلال إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها شرق القدس، غير قانوني. كما قضت بأن إسرائيل تنتهك المعاهدات الدولية المناهضة للفصل العنصري والأبارتايد. ووفقاً للحكم، فإنّ دول العالم، بما فيها بريطانيا، مطالبة بوقف كل الأعمال التي تُعين على ارتكاب تلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي أو تساعد فيها. غير أنّ حكومة كير ستارمر المستقيلة تجاهلت الحكم والمطالب المتكرّرة من جانب البرلمانيين وأنصار فلسطين وخبراء القانون بتطبيقه باتخاذ تدابير فعلية ضد إسرائيل.

ورأى النواب أن فتح هذه الصفحة الجديدة يتطلب "الاعتراف بنتائج لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بأنّ إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، وتطبيق حكم محكمة العدل الدولية"، كما دعا النواب حكومة بيرنهام إلى "اتخاذ كل الخطوات المعقولة لمنع خطر الإبادة في غزة أو التخفيف منها". وأضافوا أن الخطوة الأولى هي "فرض عقوبات شاملة على إسرائيل، تتضمن حظراً كاملاً على السلاح"، وشملت قائمة المطالب "حظر كل أشكال التجارة في السلع والخدمات" مع المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية.

غير أن وزارة الخارجية والتنمية تجاهلت مطالب النواب. وفي تصريحات لـ"العربي الجديد"، قالت متحدثة باسم الوزارة إن وزير الخارجية الجديد إيد ميليباند "أوضح أن المملكة المتحدة ستعمل بلا كلل من أجل تحقيق سلام مستدام في فلسطين وإسرائيل، بما في ذلك إنهاء المعاناة المروعة لسكان غزة وضمان الأمن للإسرائيليين". غير أن الوزير لم يُدِن، في أول بيان عقب توليه الوزارة، إسرائيل أو يُحمّلها المسؤولية عن تلك المعاناة، كما لم يعترف بأن أفعال إسرائيل في غزة إبادة جماعية.

ولم تُشر المتحدثة إلى مطالب النواب الثمانين. وقالت إن الحكومة "فرضت بالفعل أربع حزم من العقوبات على كيانات وأفراد دعموا أو مكّنوا عنف المستوطنين في الضفة الغربية". وأضافت أن بريطانيا هي الدولة الأولى التي تفرض عقوبات على وزيرَي الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش الإسرائيليَّين. غير أن الإعلان عن تلك العقوبات جاء في بيان مشترك شمل أيضاً أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج في العاشر من يونيو/حزيران عام 2024.

ووفق البيان نفسه، فإنّ العقوبات فُرضت على بن غفير وسموتريتش بصفتيهما الفردية وليس الوزارية، بسبب "تحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية". وقالت الدول الموقّعة على البيان إنها تواصلت "بشكل مكثف مع الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه القضية، ومع ذلك يستمر مرتكبو العنف في التصرف بتشجيع وإفلات من العقاب". ورغم هذه العقوبات، يواصل الوزيران دعم جرائم المستوطنين في الضفة الغربية.