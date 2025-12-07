حكومة بنين تعلن إحباط محاولة انقلاب عسكري: الوضع تحت السيطرة

- أحبطت القوات المسلحة في بنين محاولة انقلاب عسكرية من قبل مجموعة جنود سيطروا لفترة وجيزة على التلفزيون الرسمي، وأعلنوا إقالة الرئيس باتريس تالون، لكن الجيش النظامي استعاد السيطرة على العاصمة كوتونو. - تم اعتقال 12 عسكريًا على الأقل، بينهم أفراد من المجموعة الانقلابية، وأفادت السفارة الفرنسية بوجود طلقات نارية قرب مقر الرئيس، مما دفعها لدعوة الفرنسيين لتوخي الحذر. - تولى الرئيس باتريس تالون الحكم منذ 2016، ويواجه انتقادات بسبب نهجه الاستبدادي رغم تحقيقه للتنمية الاقتصادية.

قال وزير خارجية بنين، اليوم الأحد، إن جنود الجيش والحرس الوطني الموالين للدولة استعادوا السيطرة على الوضع، بعد أن قال جنود عبر التلفزيون الرسمي إنهم سيطروا على السلطة. وقال الوزير أوليشيغون أدغادي باكاري، لوكالة رويترز: "هناك محاولة، ولكن الوضع تحت السيطرة.. إنها مجموعة صغيرة من الجيش. لا يزال جزء كبير من الجيش موالياً للدولة". وأضاف أن مدبري محاولة الانقلاب سيطروا فقط على التلفزيون الرسمي، وأن الإشارة انقطعت لعدة دقائق.

بدوره، أعلن وزير داخلية بنين، الحسن سيدو، الأحد، "إحباط محاولة الانقلاب" في البلاد. وأضاف في تدوينة نشرها على منصات التواصل الاجتماعي أن مجموعة صغيرة من العسكريين بدأت تمردا في ساعات الصباح الأولى بهدف زعزعة استقرار الدولة ومؤسساتها. وتابع: "في مواجهة هذا الوضع، وفّت القوات المسلحة البنينية وقيادتها بقسمها، وقد ضمن ردها السيطرة على الوضع وإحباط محاولة الانقلاب". ودعا الوزير مواطني بلاده إلى مواصلة أنشطتهم اليومية كالمعتاد.

واعتقل 12 عسكريا بحسب ما أفادت مصادر عسكرية وأمنية في بنين وكالة فرانس برس. وتحدث مصدر عسكري عن اعتقال 13 شخصا في حين أوضح مصدر آخر أن "جميع المعتقلين عسكريون، أحدهم سبق أن سرّح من صفوفنا". وأورد مصدر أمني أن منفذي محاولة الانقلاب هم بين المعتقلين.

وكان عسكريون قد أعلنوا عبر التلفزيون الوطني، صباح اليوم الأحد، أنهم تمكّنوا من السيطرة على السلطة في الدولة التي تقع في غرب القارة الأفريقية. وأعلن العسكريون "إقالة" الرئيس باتريس تالون الذي كان يفترض أن يتنحى في إبريل/ نيسان بعد بقائه عشر سنوات في السلطة. وأعلن العسكريون الذي يعرفون عن أنفسهم باسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس" أن مجموعتهم "اجتمعت الأحد في 7 ديسمبر/كانون الأول 2025 وتداولت وقررت ما يلي: إقالة باتريس تالون من مهامه رئيساً للجمهورية".

في المقابل، قال مصدر عسكري مقرب من تالون لوكالة فرانس برس: "إنها مجموعة صغيرة تسيطر فقط على التلفزيون. الجيش النظامي استعاد السيطرة. المدينة (العاصمة كوتونو) والبلاد في أمان تام". وأضاف المصدر "كل شيء تحت السيطرة. لم ينجحوا في الاستيلاء على منزل رئيس الدولة ومقر رئاسة الجمهورية. إنها مسألة وقت فقط ليعود كل شيء إلى نصابه. عملية التطهير قائمة".

من جهتها، أفادت السفارة الفرنسية عبر إكس أنه "أفيد عن طلقات نارية في معسكر غيزو، على مقربة من مقر رئيس الجمهورية" في كوتونو، داعية الفرنسيين إلى ملازمة منازلهم "من باب الحيطة". وهذا الانقلاب هو الأحدث في سلسلة من الانقلابات المماثلة في غرب أفريقيا.

وشهد التاريخ السياسي لبنين انقلابات أو محاولات انقلاب عدة. ويتولى باتريس تالون الحكم منذ 2016، وينهي العام المقبل ولايته الثانية، وهي الحد الأقصى المسموح به بحسب الدستور. واستبعد أكبر حزب معارض من الانتخابات الرئاسية التي باتت محصورة بين الحزب الحاكم ومرشح معارض يعتبر "معتدلاً". ورغم الإشادة بالتنمية الاقتصادية التي حققتها بنين في عهده، يتعرض باتريس تالون بانتظام لاتهامات من معارضيه بأنه تبنى نهجاً استبدادياً في بلد سبق أن تميز بديناميته الديمقراطية.

وتتخذ جمهورية بنين من بورتو نوفو عاصمة لها، لكن مقر الحكومة يقع في كوتونو أكبر مدينة في البلاد، وتبلغ مساحة هذه الدولة حوالي 112622 كيلومتراً مربعاً، وعدد سكانها تقريباً 9 ملايين نسمة، وتعتمد بشكل رئيسي على الاقتصاد الزراعي.

(رويترز، فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)