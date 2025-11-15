حكومة الكونغو وحركة 23 مارس توقعان إطار اتفاق شامل للسلام في الدوحة

- إطار الدوحة للسلام التاريخي: وقعت حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس المتمردة اتفاقية سلام شاملة في الدوحة بوساطة قطرية، وُصفت بالتاريخية، وتتضمن 8 بروتوكولات تنفيذية، منها تشكيل لجنة للمصالحة وتقديم التعويضات. - دور قطر والولايات المتحدة: أشاد وزير الدولة القطري محمد الخليفي بثقة الأطراف في الوساطة القطرية، وشكر الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي لدورهما، بينما أكد مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس على أهمية الشراكة القطرية. - التحديات والآفاق المستقبلية: رغم التقدم، لا تزال هناك تحديات تتعلق بالمساعدات الإنسانية وسيطرة الدولة، مع استمرار الجهود لتحقيق السلام الشامل في شرق الكونغو.

وقعت حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس المتمردة، في الدوحة، اليوم السبت، "إطار الدوحة للاتفاق الشامل للسلام"، وذلك بعد مفاوضات جرت بوساطة قطرية واستمرت لأشهر عدة. ووصف وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي خلال حفل التوقيع الذي حضره مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس، الاتفاق بـ"التاريخي"، وقال إنه سيُطبَّق على الأرض ضمن آليات اتُّفِق عليها.

وقال الخليفي: "نثمّن ثقة الطرفين بجهود الوساطة القطرية، ونشيد بثقة الرئيس الكونغولي ورئيس حركة 23 مارس"، مشيراً إلى أن إعلان اتفاق المبادئ الذي وُقّع في الدوحة ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، وأعطى زخماً للمفاوضات. وإذ شدد على أن توقيع الاتفاق يشكل بداية لتحقيق السلام الشامل، أشار إلى أنه يتضمن 8 برتوكولات تنفيذية اتُّفِق على اثنين منها، معلناً الاتفاق على تشكيل لجنة للمصالحة وتقديم التعويضات، بما يتوافق مع الدستور.

وشكر الخليفي الولايات المتحدة، "الشريك الاستراتيجي لنا في هذا المسار، والاتحاد الأفريقي الذي له دور رئيس في المرحلة المقبلة". وشكر بولس، من جهته، قطر على شراكتها، قائلاً: "لقد تحققت الكثير من الإنجازات خلال هذه الشراكة"، مشيراً إلى أن آلية الاتفاق تستغرق وقتاً لتطبيقها، و"علينا أن نعطي الأطراف فرصة للعمل على هذه الآليات". واعتبر بولس أن قطر حققت إنجازات تاريخية، ونزاع الكونغو ليس سهلاً، وهناك 8 بروتوكولات وُقِّع على 2 منها، أما الباقي فيتعلّق بالمساعدات الإنسانية، وسيطرة الدولة والجماعات المسلحة، والمصالحة.

واستؤنفت المفاوضات بين الطرفين قبل أكثر من أسبوع في الدوحة، بعد أشهر طويلة من الجمود وانقضاء المهل السابقة لإبرام اتفاق رسمي دون نتائج ملموسة، رافقتها زيادة في حدة الأزمة الإنسانية شرقي الكونغو الديمقراطية، بسبب استمرار الصراع وعدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل.

ووقّع ممثلون عن حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس في شهر يوليو/ تموز الماضي في الدوحة، إعلاناً للمبادئ برعاية قطرية، وحضور أميركي، يمهد لتحقيق السلام وإنهاء القتال في شرق الكونغو الديمقراطية، ووضع أسس للمصالحة الوطنية ووقف العنف، مع خريطة طريق لاستعادة سلطة الدولة في المناطق الشرقية. وجاء هذا التوقيع بعدما سبقه توقيع الكونغو الديمقراطية ورواندا التي تدعم حركة 23 مارس، أواخر يونيو/ حزيران الماضي في واشنطن، اتفاق سلام برعاية أميركية وحضور قطري، نصّ على إنشاء هيئة تنسيق أمني مشتركة لرصد التقدم، تعهد فيه الجانبان بوقف الدعم للمتمردين في البلدين، وتضمن التزام الطرفين بـ"وقف الأعمال العدائية ورفض خطاب الكراهية".

وكان رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، قد أكد مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، من الدوحة، التي حضر إليها للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التزام بلاده بالمسار الدبلوماسي لحل الأزمة، وبالحفاظ على السيادة الوطنية.