- نفت الحكومة العراقية علمها أو موافقتها على الضربات الأمريكية والسعودية ضد الفصائل الموالية لإيران في العراق، مؤكدة رفضها لاستخدام أراضيها كمنطلق للاعتداءات. - شددت الحكومة على التزامها بالحلول الدبلوماسية لتجنب التصعيد، وطلبت من السعودية تقديم أدلة حول الهجمات المزعومة، مؤكدة عدم انجرارها للصراعات الإقليمية. - أعلنت السعودية اعتراضها لطائرات مسيرة انطلقت من العراق، وردت بالتنسيق مع الولايات المتحدة بضربات ضد الفصائل الموالية لإيران، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

قالت الحكومة العراقية، مساء الخميس، إنها لم تكن على علم بالضربات التي شنّتها الولايات المتحدة والسعودية على فصائل مسلحة موالية لإيران على الأراضي العراقية، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها جرت بالتنسيق مع بغداد. وقال المتحدث حيدر العبودي، في مقابلة على قناة العراقية الرسمية، إن الحكومة "لا علم لها ولم تمنح أي موافقة لأي جهة كانت على تنفيذ هذه الاعتداءات"، مشددا على أنها "لن تسمح بأن تكون الأرض العراقية مسرحا لعمليات عسكرية من دون علم الحكومة العراقية ومن دون موافقة القائد العام للقوات المسلحة".

وشدد العبودي على أن العراق لم ولن يسمح باستخدام أراضيه منطلقًا للاعتداء على دول الجوار. وقال إن "الحكومة كانت وما تزال تتبنى الحلول الدبلوماسية والحوار لتجنيب المنطقة مزيدًا من الأزمات والتصعيد". وشدد على أن العراق "لن ينجر إلى أي صراعات في المنطقة، ويؤمن بالشراكة وحسن الجوار مع جميع الدول، وبالحلول الدبلوماسية لتهدئة التوتر".

وأردف: "العراق يُعد الدولة الأكثر تضررًا من الحرب، ويقع في قلب جغرافية الصراع، لذلك يعتمد سياسة خارجية متوازنة"، مبينًا أن "الحكومة خاطبت السعودية لتقديم الأدلة بشأن ادعاءات الهجمات، وطالبتها بمشاركة المعلومات الأمنية للتحقق منها، فيما شكلت لجانًا تحقيقية ولم تثبت صحة تلك الادعاءات".

وأكد أن "الحكومة لن تكون طرفًا في الحرب، ولم تكن جزءًا من أي محور في الصراع الإقليمي"، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس الوزراء (علي الزيدي) إلى السعودية جرى تعليقها عقب الهجمات على العراق. وفي الشأن الأمني، أوضح العبودي أن "30 أيلول/سبتمبر المقبل يمثل الموعد النهائي لإنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد".

إلى ذلك، كشف مسؤولان إقليميان لـ"رويترز"، اليوم الخميس، أن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران شنت هذا الأسبوع هجمات على السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية وبالتنسيق مع فصائل مسلحة عراقية، وذلك وفقا لتقييمات أجرتها السعودية وشركاؤها الإقليميون، في مؤشر على تنامي التنسيق بين الفصائل المتحالفة مع إيران.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت الاثنين الماضي اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات التي قالت إنها انطلقت من الأراضي العراقية وحاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، تزامنا مع إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن استهداف المملكة بطائرات مسيرة. وأمس الأربعاء، ردت السعودية بالتنسيق المشترك مع القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على استهداف أراضيها، ونفذت ضربات استهدفت مواقع تابعة لفصائل مسلحة موالية لإيران على الأراضي العراقية، وذلك رداً على استهداف هذه الفصائل منشآت بترولية سعودية بطائرات مسيّرة الأيام الماضية، فيما أعلنت مجموعات عراقية سقوط قتلى وجرحى في صفوفها نتيجة الغارات.