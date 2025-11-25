حكومة السودان ترد على هدنة "الدعم السريع" وبولس يدعو إلى قبول مقترح

- وصف وزير الثقافة والإعلام السوداني إعلان "قوات الدعم السريع" عن هدنة إنسانية كمناورة سياسية لخداع المجتمع الدولي، مشيرًا إلى الجرائم ضد المدنيين، ودعا للضغط على المليشيا لتنفيذ خريطة الطريق لتحقيق هدنة دائمة. - أكد مبعوث الرئيس الأميركي إلى أفريقيا أن طرفي النزاع في السودان لم يوافقا على وقف إطلاق النار، داعيًا لقبول الهدنة الإنسانية دون شروط، وانتقد قائد الجيش السوداني المقترح الأخير وحيادية اللجنة الرباعية. - رغم إعلان الهدنة، أفادت تقارير بحدوث خروقات، حيث هاجمت "الدعم السريع" مواقع في جنوب وغرب كردفان، مما يثير الشكوك حول التزامها بالهدنة.

قال وزير الثقافة والإعلام في الحكومة السودانية، خالد الإعيسر، في تصريح صحافي، اليوم الثلاثاء، إن ‏ما أعلنت "قوات الدعم السريع" بشأن هدنة إنسانية "لا يتجاوز كونه مناورة سياسية مكشوفة تتناقض بشكل صارخ مع الواقع المرير الذي ارتكبته قواته على الأرض"، في أول تعليق للحكومة السودانية على الهدنة الأحادية التي أعلنتها "الدعم السريع" أمس الاثنين. وأضاف الإعيسر أن "هذه المليشيا التي تجردت من كل قيمة إنسانية حاصرت المدنيين العزل وجوعتهم وقصفتهم بالطائرات المسيّرة في مدن عدة، وعلّقت بعضهم على الأشجار، ودفنت آخرين أحياءً. وآخر تلك الجرائم المروعة ارتُكب في مدينتي الفاشر وبارا؛ لذا لا يمكن أخذ حديث قائدها عن هدنة لاعتبارات إنسانية على محمل الجد أو الصدق".

وأشار الوزير إلى أن التصريح الذي أدلى به قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أمس الاثنين، ليس إلا محاولة جديدة لخداع المجتمع الدولي وتلميع الصورة التي أظهرتها الحقائق الدامغة للجرائم التي ارتكبتها قواته وانتهاكاتها المستمرة، وأضاف: "على العالم ألا يسمح لنفسه بأن يُستدرج إلى هذا الخطاب المضلل، فقد أثبتت التجارب السابقة -وفي مقدمتها هدن اتفاق جدة- أن الجيش السوداني التزم ما وُقع عليه، بينما استغلت المليشيا تلك الهدن لتمرير إمدادات مرتزقتها من السلاح والعتاد وتحقيق مكاسب عسكرية على حساب المدنيين".

ودعا الإعيسر المجتمع الدولي إلى إدراك طبيعة هذه "المناورة المفضوحة"، وأن يقدم معاناة الشعب السوداني على أي اعتبارات سياسية أو دعائية، وأن يضغط على المليشيا لتنفيذ خريطة الطريق المودعة لدى الأمم المتحدة التي قدمها رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بوصفها السبيل الأجدى لطي صفحة المعاناة واجتثاث مسببات الحرب من جذورها بهدنة دائمة، ووفق أسس موضوعية تستجيب لتطلعات الشعب السوداني وكل الشعوب التواقة للسلام.

من جهته، أكّد مبعوث الرئيس الأميركي إلى أفريقيا مسعد بولس، الثلاثاء، أن طرفي النزاع في السودان غير موافقين على مقترح وقف إطلاق النار، وحثهما على قبول المقترح "دون شروط مسبقة". وقال بولس للصحافيين في العاصمة الإماراتية أبوظبي: "نناشد الطرفين قبول الهدنة الإنسانية كما عُرضت عليهما دون شروط مسبقة". وجاءت تصريحات بولس خلال إحاطة إعلامية مشتركة مع المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش، بحسب فرانس برس.

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد وصف يوم الأحد المقترح الأخير، الذي قدّمه بولس نيابة عن الرباعية الدولية، بأنه "الأسوأ حتى الآن". واتّهم البرهان اللجنة الرباعية للوساطة في السودان، التي تضم الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، بأنها "غير محايدة" بسبب عضوية الإمارات فيها. وتوجّه لدولة الإمارات اتّهامات على نطاق واسع بتسليح قوات الدعم السريع السودانية التي تخوض حرباً ضد الجيش، لكن أبوظبي تنفي هذه الاتهامات.

الدعم السريع تخرق الهدنة

وكان قائد "الدعم السريع" ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الموازية (مقرها دارفور) قد قال في خطاب، نُشر الاثنين على تطبيق تليغرام، إن البلاد تمر بلحظات تتطلب الكثير من المسؤولية، وإن وقف نزف الدم واجب لا يتحمل التأجيل، وأشار الى أن إعلان الهدنة يأتي استجابة لمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشيراً إلى أن "الدعم السريع" وجميع القوات المتحالفة معها ملتزمة هدنة تشمل وقف العدائيات لثلاثة أشهر، وأضاف: "نأمل أن تضطلع دول الرباعية بدورها في دفع الطرف الآخر إلى التجاوب مع هذه الخطوة والجهود الدولية".

ورغم الهدنة التي أعلنها حميدتي، قالت شبكة أطباء السودان (منظمة أهلية) في بيان، الثلاثاء، إن "الدعم السريع" والحركة الشعبية شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو المتحالفة مع الدعم السريع في ولاية جنوب كردفان، هاجمتا منجم (الظلاطاية) في الولاية واختطفا أكثر من 150 شاباً، بينهم أطفال قُصّر بغرض التجنيد، معتبرة أنه أول "خرق فاضح" للهدنة الإنسانية المعلنة من طرف واحد. وكذلك شنت "الدعم" اليوم هجوماً جديداً على مقر قيادة الفرقة 22 مشاة التابعة للجيش بمدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان.

ويذكر أن اللجنة الرباعية طرحت في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي خريطة طريق لتسوية الأزمة في السودان تبدأ بهدنة إنسانية لثلاثة أشهر وتشمل عملية سياسية ومرحلة انتقالية جديدة، وقد أعلنت "الدعم السريع" في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري موافقتها على الدخول في الهدنة الإنسانية المقترحة، لكنها بعد ساعات واصلت شنّ الهجمات على عدد من المدن والقرى بالمدافع والطائرات المسيَّرة.