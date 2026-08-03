حكومة الدبيبة تعيد ضبط شبكة تحالفاتها المسلحة في طرابلس

- تشهد طرابلس تحولات أمنية تشمل إعادة توزيع القوات المسلحة وتحالفات حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، في سياق المبادرة الأميركية لتعزيز المسار العسكري بعد تعثر السياسي. - أعادت حكومة الدبيبة التواصل مع جهاز الردع وكلفته بإعادة الانتشار في محيط قاعدة معيتيقة، مما يعكس رغبتها في ضبط القوى المسلحة وتهدئة الاحتجاجات الشعبية. - برز دور القائم بأعمال السفارة الأميركية في تنسيق لقاءات بين القيادات العسكرية، مما أدى إلى اتفاق على إنشاء غرفة عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود.

تشهد طرابلس ترتيباً جديداً لأوضاعها الأمنية، يتجاوز إعادة توزيع القوات على الأرض، إلى إعادة حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة شبكة تحالفاتها المسلحة. وتتزامن هذه الترتيبات مع تنشيط المسار العسكري ضمن المبادرة الأميركية للحل في ليبيا، في إطار إعادة ترتيب أولوياتها التي بدأتها واشنطن منذ أسابيع، عقب التعثر الذي شهدته المبادرة على المستوى السياسي.

ويوم الخميس الماضي، كشفت مراسلةٌ رسمية وجّهتها حكومة الدبيبة إلى جهاز الردع، وكلّفته فيها بإعادة الانتشار في محيط مقره داخل قاعدة معيتيقة، شمالي طرابلس، عودة الاتصالات بين الطرفين بعد توتر استمر أكثر من عام، في مؤشر على شروع حكومة الوحدة في إعادة ترتيب المشهد الأمني داخل العاصمة الليبية.

اتصالات حذرة مع جهاز الردع



كلّفت حكومة الدبيبة جهاز الردع بإعادة الانتشار في محيط مقره داخل قاعدة معيتيقة



وتؤكد مصادر حكومية وأمنية متطابقة هذا المسار، إذ تحدثت لـ"العربي الجديد" عن عودة اتصالات وصفتها بـ"الحذرة" بين الحكومة وجهاز الردع، في إطار رؤية أوسع تسعى من خلالها الحكومة إلى إعادة ضبط إيقاع القوى المسلحة في طرابلس بما يخدم مصالحها. كما كشفت المصادر عن اتصالات موازية أجرتها الحكومة مع اللواء 444، المتنفذ جنوب العاصمة، والذي تشهد علاقته بالحكومة حالة من الفتور منذ أشهر.

وعلى الرغم من استجابة جهاز الردع لتكليف الحكومة، وخروج وحداته إلى الانتشار في محيط منطقة سوق الجمعة، حيث يقع مقرّه الرئيسي، فإن هذا الانتشار تزامن مع انتشار آخر نفذته وحدات اللواء 111، الحليف العسكري الأبرز للحكومة، في نقاط قريبة من مواقع انتشار جهاز الردع، في مشهد عكس حالة من الحذر المتبادل بين الجانبين، رغم استئناف قنوات التواصل بينهما.

وتعد منطقة سوق الجمعة، التي تضم قاعدة معيتيقة، المقر الرئيسي لجهاز الردع، من أكثر مناطق العاصمة الليبية حساسية، وفيها تقع أهم مؤسسات الدولة، ومن بينها المصرف المركزي ومؤسسة النفط وشركة الاتصالات، فضلاً عن تماسها المباشر مع مقر الحكومة الرئيسي.

تقارير عربية خرائط نفوذ القوة والسياسة والعسكر في طرابلس الليبية

ويعود التوتر بين الحكومة وجهاز الردع إلى العملية الأمنية التي نفذتها الحكومة في مايو/أيار 2025، وتمكنت خلالها من إطاحة جهاز دعم الاستقرار، أكبر التشكيلات المسلحة في العاصمة، في حين أخفقت في إنهاء جهاز الردع، رغم أن العملية استهدفت الجهازين اللذين خرجا عن سيطرتها. وأعقب ذلك دخول الحكومة وجهاز الردع في مرحلة من التوتر الحاد استمرت عدة أشهر، دون أن تتمكن الحكومة من إخضاع الجهاز أو تقليص نفوذه.

وتتزامن هذه التحركات مع تحول واضح في أولويات المبادرة الأميركية؛ فبعد تعثر المبادرة على صعيد المسار السياسي، ولا سيما الاجتماع الذي نظمه مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس، الذي يقود المبادرة، بين ممثلي الحكومة في طرابلس والقيادة العامة في بنغازي بمالطا في السادس من يوليو/تموز الماضي، بهدف إطلاق تفاهمات لتشكيل سلطة تنفيذية مشتركة، اتجهت واشنطن إلى إعطاء أولوية أكبر للمسار العسكري لتعزيز مواقع الطرفين على الأرض وتثبيتهما طرفين وحيدين في المشكلة، تمهيداً لاستئناف مسار بناء السلطة التنفيذية بالتقاسم بينهما.

حدود التنسيق بين طرابلس وبنغازي

وفي هذا السياق، وبعد تراجع حضور بولس، برز القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا، جيرمي برنت، أخيراً، من خلال تنسيق لقاءات مباشرة بين القيادات العسكرية في طرابلس وبنغازي. كما نسّق برنت، منتصف الأسبوع الماضي، زيارة لوفد من الكونغرس الأميركي إلى ليبيا، التقى خلالها قادة عسكريين في المدينتين، وأعلن في ختام الزيارة اتفاق الجانبين على إنشاء "غرفة عمليات مشتركة دائمة" لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود، إلى جانب إنشاء قيادة جوية مشتركة، على أن يقدم الجانب الأميركي دعماً فنياً واستشارياً، في خطوة تعكس تقدماً ملموساً في المسار العسكري الذي ترعاه المبادرة الأميركية.

ووفقاً للمصادر نفسها، فإن الحكومة سعت، من خلال تفاهمها مع جهاز الردع، إلى توظيف نفوذ الجهاز في خفض حدة الاحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، والتي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأسابيع الأخيرة، وخصوصاً أن المجلس الاجتماعي لمنطقة سوق الجمعة، الذي يمثل الظهير الاجتماعي لجهاز الردع، يقود تلك الاحتجاجات. وبالفعل، تراجعت حدة الاحتجاجات منذ بدء انتشار وحدات جهاز الردع في محيط المنطقة.



الجانب الأميركي أبلغ حكومة الدبيبة انزعاجه من استمرار الفوضى الأمنية داخل طرابلس



لكن المصادر تؤكد أن هذه التفاهمات تتجاوز بعدها الأمني المباشر، إذ تأتي في سياق مساعي إعادة ترتيب الأوضاع الأمنية داخل طرابلس وإعادة بناء التحالفات المسلحة التي تستند إليها الحكومة، بالتزامن مع المشاورات الجارية بين ممثلها، وكيل وزارة الدفاع عبد السلام زوبي، وممثلي القيادة العامة شرق البلاد، ضمن المسار العسكري للمبادرة الأميركية، خصوصاً وأن تلك المشاورات تتضمن طرح اسم زوبي لتولي حقيبة وزارة الدفاع ضمن أي تسوية سياسية مقبلة.

وتضيف المصادر أن الجانب الأميركي أبلغ حكومة الدبيبة انزعاجه، إلى جانب انزعاج أطراف إقليمية، من استمرار الفوضى الأمنية داخل العاصمة الليبية، وعدم قدرة الحكومة على بسط سيطرتها الكاملة عليها، في ظل توتر علاقاتها مع بعض القوى المسلحة، بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية المقلقة في المدن المحيطة بطرابلس، ولا سيما مدينة الزاوية، التي تشهد بصورة متكررة اشتباكات مسلحة تزيد من تعقيد المشهد الأمني غرب البلاد.

ومنذ نجاح العملية الأمنية التي تمكنت الحكومة خلالها من إطاحة جهاز دعم الاستقرار، بدأت لفرض سيطرتها على العاصمة بالاعتماد على القوى المسلحة التي شاركت في إنجاح العملية، وهي جهاز قوات الأمن العام، الذي يفرض نفوذه على مواقع وسط العاصمة وغربها، واللواء 111، الذي ينتشر في مواقع داخل العاصمة وشرقها، واللواء 444، الذي يتركز نفوذه في جنوب العاصمة.

وأفضت هذه التحولات إلى تعزيز مواقع قادة تلك التشكيلات داخل مؤسسات الدولة، ففيما تمّت ترقية قائد اللواء 111 عبد السلام زوبي إلى منصب وكيل وزارة الدفاع، زاد نجاح العملية من تعزيز نفوذ وزير الداخلية عماد الطرابلسي، الذي يقود أيضاً جهاز قوات الأمن العام. في المقابل، ساد الفتور علاقة الحكومة بقائد اللواء 444 محمود حمزة، الذي رقّي إلى منصب قائد جهاز الاستخبارات العسكرية، وهو منصب لم يمنحه نفوذاً موازياً لما كان يتمتع به ميدانياً، فيما جهاز الردع خارج دائرة سيطرة الحكومة، ومصدر إزعاج دائم لها، بالنظر إلى تمركزه في منطقة سوق الجمعة، التي تعد من أكثر مناطق العاصمة كثافة سكانية، وتضم عدداً كبيراً من المؤسسات السيادية والحكومية.

وسبق أن تغيرت خريطة ملامح التحالفات العسكرية داخل العاصمة أكثر من مرة، فعند دخول الحكومة إلى طرابلس في فبراير/شباط 2021، وجدت أمامها مجموعة من أبرز التشكيلات المسلحة، هي أجهزة دعم الاستقرار والردع والأمن العام، إلى جانب الألوية 111 و444 و777 والنواصي، التي توزعت تبعيتها بين وزارتي الدفاع والداخلية. غير أن هذه الخريطة تبدلت بعد محاولة الحكومة المكلفة من مجلس النواب (برئاسة فتحي باشاغا حينها) دخول العاصمة، في مايو 2022، لممارسة مهامها من داخلها بمساعدة لوائي النواصي و777 اللذين خاضت القوى المسلحة في طرابلس، بقيادة جهازي دعم الاستقرار والردع، مواجهات عنيفة معهما استمرت يوماً كاملاً وانتهت المعارك بإنهاء وجودهما العسكري، لتقتصر خريطة النفوذ بعدها على بقية التشكيلات المسلحة، التي فرض كل منها سيطرته على نطاق جغرافي ومؤسساتي داخل طرابلس.

وأدى الدور الذي لعبه جهازا دعم الاستقرار والردع في تلك المواجهات إلى توسيع نفوذهما داخل العاصمة ومؤسساتها، حتى أصبحا مصدر إزعاج للحكومة ما دفعها إلى تنفيذ العملية الأمنية في مايو من العام الماضي، التي استهدفت الجهازين معاً، لكنها نجحت في إطاحة جهاز دعم الاستقرار وأخفقت في إخضاع جهاز الردع. وعقب هذه العملية انحصر اعتمادها بصورة كبيرة على جهاز قوات الأمن العام واللواء 111.