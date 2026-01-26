حكم رابع بسجن راشد الغنوشي 3 أعوام

- أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكماً بالسجن ثلاث سنوات على رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وتغريم الحركة في قضية "التمويل الأجنبي"، المعروفة إعلامياً بـ"اللوبينغ 2"، بتهمة تلقي تمويلات أجنبية لدعم انتخابات 2019. - هيئة الدفاع عن الغنوشي رفضت الحكم واعتبرته "جائراً"، مشيرة إلى افتقار المحاكمة لضمانات العدالة، مؤكدة أن الأحكام الصادرة بحقه بلغت 48 سنة، ومشددة على حقه في محاكمة عادلة. - اعتقال الغنوشي في أبريل 2023 تزامن مع حملة قمع للمعارضة، حيث أصبح توقيف الناشطين والشخصيات السياسية أمراً مألوفاً في تونس.

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن ثلاث سنوات على رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي (84 عاماً)، مع تغريم الحركة في قضية "التمويل الأجنبي".

وتعرف القضية إعلامياً باسم "اللوبينغ 2" وتتضمن اتهام حركة النهضة بتلقي تمويلات أجنبية من شركة تعمل في الولايات المتحدة من أجل تقديم خدمات تهدف عموماً إلى الحصول على الدعم والمساندة خلال انتخابات 2019. وقال المحامي سامي الطريقي، لـ"العربي الجديد"، إنّ راشد الغنوشي لم يحضر الجلسة نظراً لمقاطعته مختلف الجلسات القضائية، مؤكداً أنه يقاطع الجلسات بصفته محامياً. وأضاف الطريقي، الذي زار رئيس حركة النهضة، أنّ الغنوشي ليست لديه أي فكرة عن الحكم الصادر اليوم لأنه قرر مقاطعة جُل الجلسات، وقال إنّه رغم تتالي القضايا والأحكام إلّا أن معنويات منوبه مرتفعة.

من جهتها، أكدت هيئة الدّفاع عن راشد الغنوشي رفضها للحكم "الجائر"، مشيرة إلى أن المحاكمة تفتقر إلى أدنى "ضمانات المحاكمة العادلة من الحق في الدفاع ومبدأ المواجهة وقرينة البراءة"، وعبّرت الهيئة في بيان عن استنكارها لـ"الاستهداف المتواصل والمركّز على راشد الغنوشي الذي لم يتوقف منذ سنة 2022"، مؤكدة أن مجمل الأحكام الصادرة بحقه بلغت 48 سنة، مشدّدة في الوقت ذاته على "تمسكها بحقه في محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية دون أي تفرقة أو تمييز بينه وبين باقي الماثلين أمام القضاء".

وأضافت أنّ "التعسف الواقع على الغنوشي غير مسبوق خاصة أنهم لا يمكنهم الاطلاع بوصفهم طاقمَ الدفاع على حيثيات القضية ولا التهم الموجهة إليه إلّا بعد إحالتها إلى محكمة الاستئناف، أي بعد مدة قد تبلغ أشهراً وأكثر"، معتبرة أن هذه "الحيثيات تؤكد أن القضية سياسية هدفها المس بالقيمة الاعتبارية للغنوشي"، وأوضحت أنها علمت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن الحكم.

وسبق أن صدرت أحكام عدّة بحق راشد الغنوشي من بينها السجن 22 عاماً في قضية التخابر، و5 سنوات في ملف التمويل الأجنبي، و14 سنة في قضية التآمر على أمن الدولة. وفي 17 إبريل/نيسان من العام 2023 (تزامناً مع شهر رمضان) اعتقلت الشرطة التونسية الغنوشي واقتادته إلى مقراتها، ليجري إيداعه السجن، ويبدأ كيل التهم له تباعاً في أكثر من قضية، وهو ما اعتُبر تحولاً في حملة قمع السلطة للمعارضة. وبعد اعتقال الغنوشي، صار توقيف الناشطين والمدونين والشخصيات السياسية الأخرى أمراً مألوفاً من السلطات في البلاد.