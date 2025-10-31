حكم الإعدام على شاب سوري في العراق يفجر احتجاجات في سورية

- تحولت قضية إعدام الشاب السوري محمد سليمان في العراق إلى أزمة رأي عام، حيث أثارت نقاشات حول عدالة الإجراءات وتأثيرها على العلاقات السورية العراقية، مع تزايد التضامن الشعبي في سوريا واحتجاجات على الحدود. - شهدت دمشق وقفة احتجاجية أمام السفارة العراقية، واحتكاكات على معبر البوكمال، مما أدى إلى توقف مؤقت للحركة. أكدت السلطات السورية سعيها لحل القضية دبلوماسيًا. - تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه دمشق وبغداد لتعزيز العلاقات الثنائية، ويرى المحللون أن الحوار هو الخيار الأمثل لتجنب تأثير الحوادث الفردية على العلاقات.

ما زالت قضية الشاب السوري المحكوم بالإعدام في العراق تتفاعل في سورية، وتحولت من ملف قضائي إلى أزمة رأي عام ذات أبعاد سياسية ودبلوماسية بين دمشق وبغداد، بعد اتساع نطاق التضامن الشعبي في سورية ووقوع احتكاكات على الحدود إثر احتجاجات غاضبة على الحكم القضائي.

القضية التي بدأت خبراً عابراً عن حكم إعدام الشاب السوري محمد سليمان أحمد حسن، المتحدّر من مدينة حمص وسط سورية وكان يعمل في مصنع لرقائق البطاطا بمحافظة النجف جنوبي العراق، بتهمة "تمجيد زعيم تنظيم داعش"، تحولت خلال أيام إلى محور نقاش واسع حول طبيعة التهم وعدالة الإجراءات، وتأثيرها على العلاقات بين العراق وسورية، لا سيما بعد تسجيل وقفة احتجاجية أمام السفارة العراقية في دمشق ووقوع حادثة في معبر البوكمال الحدودي، وإعلان وزارة الخارجية السورية أنها تتابع القضية عبر قنواتها الدبلوماسية.

وأعلنت محكمة جنايات النجف في العراق حكم الإعدام في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد إدانة الشاب السوري بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي. وأصدرت السلطات القضائية العراقية بياناً قالت فيه إن الحكم مرتبط بتهم تتعلق بـ"التحريض على الإرهاب وتمجيد زعيم تنظيم داعش"، وليس بأي خلفية سياسية أو دبلوماسية. وأوضح مجلس القضاء الأعلى في العراق أن الحكم الصادر ليس نهائياً، وأن القضية ستُحال تلقائياً إلى محكمة التمييز الاتحادية لمراجعة الإجراءات القانونية والطعن في الحكم. في المقابل، أكدت وزارة الخارجية السورية أنها تتابع الملف عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية لضمان حقوق المواطن السوري.

ورداً على الاتهامات العراقية، قال فؤاد سليمان حسن، شقيق المعتقل، في تصريح لموقع "العربي الجديد"، إن شقيقه "اعتُقل بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني الماضي من مكان عمله بعد فترة وجيزة من تحرير سورية من النظام السابق على يد عنصرين من الأمن الوطني العراقي، حيث صودر هاتفه ودخلوا إلى حسابه في موقع فيسبوك". وأضاف أن "محمد لم ينشر سوى صورة للرئيس السوري أحمد الشرع عبر خاصية الستوري، وبعدها ظهر ببدلة برتقالية وهو يحمل لوحة كتب عليها المادة 4 إرهاب". ونفى فؤاد الادعاءات العراقية بأن شقيقه كان يروّج لزعيم تنظيم "داعش"، مؤكداً أن هذه التهم "مجرد افتراءات لا تستند إلى أدلة"، كما أوضح أن الأخبار المتداولة عن وعود بإلغاء حكم الإعدام بعد الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة العراقية غير صحيحة، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية لم تصدر أي بيان رسمي بهذا الشأن وأن الحكم لا يزال قائماً حتى اللحظة.

اختبار للعلاقة بين العراق وسورية

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه دمشق وبغداد منذ العام الماضي إلى تطوير العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والطاقة ومكافحة الإرهاب، خصوصاً بعد إعادة فتح معبر القائم – البوكمال منتصف عام 2025. لكن تصاعد الغضب الشعبي في سورية والتغطية الإعلامية الواسعة للقضية يضعان العلاقات بين البلدين أمام اختبار دقيق. وقال المحلل السياسي وائل علوان من مركز جسور للدراسات، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن حوادث مثل هذه "لا تؤثر عادة على العلاقة بين البلدين، إلا إذا جرى استثمارها سياسياً لأهداف تصعيدية".

وأضاف علوان: "العراق يعيش أزمات داخلية معقّدة، والحكومة السورية تدرك حساسية ذلك، لذا فإن استمرار الحوار هو الخيار الأجدى للطرفين". موضحاً: "اذا كانت إرادة البلدين، وهذا ما أعتقده، استمرار بناء علاقة صحيحة قائمة على حل المشكلات، فلا أعتقد أن حوادث مثل هذه ستؤثر، فمثل هذه الحوادث قد تؤثر فقط إذا كانت هناك رغبة من أحد الطرفين بالتصعيد الدبلوماسي".

وقفة احتجاجية أمام السفارة العراقية في دمشق

وشهد أمس الخميس وقفة احتجاجية بمحيط السفارة العراقية في دمشق، شارك فيها عشرات المواطنين السوريين الذين طالبوا الحكومة العراقية بإعادة النظر في الحكم الصادر بحق الشاب السوري، ورفعوا لافتات وصور الشاب مردّدين شعارات تطالب بـ"العدالة" و"وقف تنفيذ الحكم". وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة أظهرت المحتجين وهم يهتفون تضامناً مع محمد، وسط حضور أمني محدود وتنظيم سلمي للوقفة. ولم يصدر تعليق رسمي من السفارة العراقية حول الاحتجاج.

كما قام عدد من المدنيين السوريين باعتراض طريق سائقين عراقيين أثناء مرورهم في معبر البوكمال الحدودي بين العراق وسورية أمس الخميس، في تصرف يُعتقد أنه جاء ردّة فعل على الحكم الصادر بحق الشاب السوري. ونفى مدير هيئة المعابر البرية والبحرية مازن علوش، في بيان رسمي، أي إغلاقٍ للمعبر، مؤكداً أن حركة العبور مستمرة بشكل طبيعي من كلا الجانبين. وأوضح علوش أن "إشكالاً فردياً محدوداً" وقع داخل الأراضي السورية، حين قام أحد المواطنين بالاعتداء على سيارة أحد العراقيين، لكنّ الحادثة عولجت فوراً بتدخّل قوى الأمن الداخلي، وأكد أن هذه التصرفات لا تعبّر عن قيم الشعب السوري الذي "يكنّ كل الاحترام والتقدير لأشقائه العراقيين". في حين ذكرت مصادر عراقية أن المعبر شهد توقفاً مؤقتاً للحركة بهدف احتواء التوتر، قبل أن يُعاد فتحه لاحقاً بعد اتصالات بين الجانبين.

ويذكر أن قضية محمد ليست فريدة، إذ يواجه الشاب السوري عمر معن هرموش، من أبناء مدينة جبلة، حكماً بالسجن مدة 15 عاماً في العراق على خلفية منشورات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبّر فيها عن تأييده الدولة السورية الجديدة، وفق مقطع مصوّر نشره والده مؤخراً على مواقع التواصل.